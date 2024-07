Southgate ni več angleški selektor

Številni mediji na Otoku in drugod so v zadnjih dneh na veliko špekulirali o Southgatovi prihodnosti na klopi Treh levov. Čeprav so na Angleški nogometni zvezi poudarjali, da bodo ne glede na razplet finala EP v Berlinu Southgatu ponudili podaljšanje pogodbe do svetovnega prvenstva 2026, se je ta odločil za nepreklicen odstop, ki so ga na vrhu FA-ja naposled tudi sprejeli.