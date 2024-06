Southgate odpisal Grealisha, Maddisona in Maguira

Odpadel je tudi branilec Evertona Jarrad Branthwaite, ki si ga v svoje vrste močno želijo pripeljati prav rdeči vragi. Branthwaite je bil na širšem spisku med osrednjimi branilci edini levičar, zato je nogometno javnost odločitev selektorja še toliko bolj presenetila. Podobno kot tudi dejstvo, da sta s seznama izostala Jack Grealish in James Maddison.

"Ves teden sem dobro treniral in trdo delal, toda če sem iskren sam do sebe, moja forma po poškodbi verjetno ni bila na ravni, ki sem si jo zastavil. Kljub temu sem še vedno mislil, da bo v ekipi s 26 igralci prostor zame, saj čutim, da lahko v ekipo vnesem nekaj drugačnega, vendar selektor se je odločil in to moram spoštovati. Fantom želim vso srečo v Nemčiji in resnično upam, da bo nogomet prišel domov," je bil ob novici razočaran Tottenhamov vezist Maddison.