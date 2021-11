Southgate za veliki finale EP nagrajen z novo pogodbo do konca leta 2024

"Še vedno je izjemen privilegij, da lahko vodim to moštvo. Pred seboj imamo številne izzive in priložnosti," je po podpisu novega sodelovanja dejal 51-letni nekdanji angleški reprezentant.

To poletje je Gareth Southgate svoje varovance na evropskem prvenstvu vodil do finala, v katerem je po streljanju enajstmetrovk slavila Italija. Vseeno je bil to najboljši mednarodni nogometni dosežek za Angleže v zadnjih 55 letih, ko so doslej edinkrat osvojili naslov svetovnih prvakov.