Southgate zadovoljen z videnim ob zmagi nad BiH: Smo na pravi poti

Angleška nogometna reprezentanca, ki se bo na bližajočem se evropskem prvenstvu v Nemčiji v skupini C merila tudi s Slovenijo, je v ponedeljek zvečer opravila predzadnji test. Na pripravljalni tekmi v Newcastlu je premagala Bosno in Hercegovino s 3:0. Čeprav so Angleži dva gola dosegli čisto ob koncu, je selektor Gareth Souhgate zadovoljen.

OGLAS

Finalisti zadnjega EP so tudi tokrat med glavnimi favoriti za naslov. Na 10-dnevnih pripravah imajo v načrtu dve pripravljalni tekmi, prvo so igrali v ponedeljek proti BiH. Na tej je svoj prvi reprezentančni gol dosegel Cole Palmer, ko je v 60. minuti unovčil enajstmetrovko, v 85. in 89. minuti pa sta končni izid postavila Trent Alexander-Arnold in Harry Kane, ki je vstopil s klopi.

Cole Palmer FOTO: AP icon-expand

Še zadnjo pripravljalno tekmo bodo Angleži igrali v petek proti Islandiji na Wembleyju. Po njej bo Gareth Southgate izmed 33 igralcev izbral 26., ki bo potovala na EP v Nemčijo (14. junij–14. julij). Southgate je priznal, da bo ta odločitev o končnem seznamu težka. "Seveda bo težka, tako da bomo do nje prišli s spoštovanjem in tehtnim razmislekom, kar si to tudi zasluži pošteno in pravilno odločitev," je nemška tiskovna agencija dpa navedla Southgata.

Navijači Anglije FOTO: AP icon-expand

"Seveda bo pri tem nekaj subjektivnosti, moramo pa razmišljati tudi o ravnotežju na vsakem delu igrišča, kar doda k zapletenosti odločitve. Ne gre le za najboljše igralce, temveč je tu tudi pozicijski element," je še povedal angleški selektor. Priznal pa je, da ima na voljo veliko dobrih možnosti in ga veseli, da so tekmo proti BiH preživeli brez fizičnih zapletov. "Nekateri igralci so potrebovali tekmo in minute in jih bodo tudi v petek. Zaradi tega smo v igro s klopi poslali tudi Kana," je pojasnil Southgate. Ta je bil zadovoljen tudi s fizičnim vidikom, ki ga je ponudila BiH, in priložnostjo, da vidijo, kako igrati proti petim branilcem nasprotne ekipe, kar pričakujejo v skupini na EP. "Mislim, da je precej posameznikov igralo zelo dobro," je dodal Southgate in izpostavil Eberechija Ezeja, Conorja Gallagherja, Palmerja, Adama Whartona ...

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Anglija je sicer začela v postavi Jordan Pickford v vratih, Ezri Konsa, Lewis Dunk, Marc Guehi in Kieran Trippier v obrambi, Alexander-Arnold in Gallagher kot zadnja vezna, pred njima so bili Jarrod Bowen, Palmer in Eze, v napadu pa Ollie Watkins. V drugem polčasu so v igro vstopili še Jack Grealish, Kane, James Maddison, Wharton, Jarrad Braithwaite in Joe Gomez.

Reprezentanca Anglije FOTO: AP icon-expand