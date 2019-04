Šov Benzemaja na Bernabeuu za zmago Reala nad Eibarjem

Tako kot na zadnji ligaški tekmi na Mestalli je Real Madrid prevladoval v prvem polčasu, kar se tiče posesti žoge, a prvega (regularnega, saj so v 9. minuti sodniki upravičeno razveljavili zadetek Benzemaja) gola na tekmi so se v 39. minuti razveselili gostje iz Eibarja. S krasno podajo v prazen prostor se je izkazal argentinski vezist Gonzalo Escalante, žoge pa v mrežo Reala ni bilo težko poslati Marcu Cardoni Rovira.

Real je v drugem polčasu pritisnil z vsemi močmi – v 55. minuti je za izenačenje poskrbel Benzema, a so sodniki zaradi prepovedanega položaja zadetek razveljavili, njihovo odločitev pa je kasneje potrdil tudi VAR. V 59. minuti je Benzema še tretjič spravil žogo v mrežo Eibarja – tokrat prvič na regularen način. Z desne strani je podajal Marco Asensio, francoski napadalec pa je skočil najvišje in z glavo premagal Marka Dmitrovića. Za popolno veselje belega baleta je znova poskrbel nihče drug kot Karim Benzema. Zadetek je padel praktično na enak način kot prvi – le s to razliko, da je tokrat podal Toni Kroos, Benzema pa je z glavo znova neubranljivo matiral Marka Dmitrovića. Benzema bi se lahko v zadnjih petih minutah še trikrat vpisal med strelce, a mu je prvič strel iz oči v oči srbski vratar strel ubranil, drugič je Francoz (neslavno) meril prek vrat, ko so bila ta prazna, tretjič pa je Benzema zadel vratnico. Na koncu se je Real razveselil zmage z 2:1 ter osvojil še 60. točko v sezoni.

