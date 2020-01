'Šov' Iličića ob izjemno visoki zmagi Atalante v Torinu

Prvega je Josip Iličić prispeval v 17. minuti iz bližine, drugega v 53. s polovice igrišča, tretjega pa v 54. minuti s približno enajstih metrov. Ob tem je poskrbel še za enajstmetrovko, ki jo je v 45. minuti unovčil Duvan Zapata. Dva gola proti Torinu, ki je končal z dvema igralcema manj, je dodal Luis Muriel, še enega pa Robin Gosens.

Iličić, ki je igral do 71. minute, je tako že pri 13 zadetkih v sezoni (ima še tri asistence) in je na četrtem mestu med strelci za Cirom Immobilejem (Lazio, 23 golov), Cristianom Ronaldom (Juventus, 16) in Romelujem Lukakujem (Inter Milano, 14). Zadel pa je že na deseti ligaški tekmi zapovrstjo, v tem nizu je zbral 12 golov.