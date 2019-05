Šov Olimpije v Ljudskem vrtu: Trojna zmaga zmajev zamaknila štajersko 'čago'

Ljubljančani so v 32. krogu povsem zasenčili Maribor in že v prvem polčasu s tremi goli utišali, tradicionalno glasen, Ljudski vrt. Za uverturo je prvenstveni gol dosegel Haris Kadrić, za njim sta se med strelce vpisala še Rok Kronaveter in Endri Cekići (0:3). S tem so zmaji za nekaj časa odložili veliko rajanje vijoličastih, ki bodo napako skušali popraviti že v naslednjem krogu.

Vse oči ljubiteljev slovenskega nogometa so bile uprte v Ljudski vrt, kjer so si Štajerci potihem že meli roke in se veselili naslova prvaka. Vendar pa jim je načrte za veliko slavje prekrižala Olimpija, ki je povsem zasenčila vijolice in že v prvem polčasu trikrat zatresla mrežo domačega moštva. Mariborčani bodo na naslov tako morali še nekoliko počakati, Olimpija pa je svoj niz zmag v štajerski prestolnici podaljšala na tri. Mariborski navijači so bili prepričani, da bodo po tekmi že lahko proslavljali naslov prvaka. FOTO: Aljoša Kravanja Tekma se je začela povsem po okusu Ljubljančanov. Že v 16. minuti se je zatresla mreža Kenana Pirića, glavni krivec za to pa je bil 19-letni Haris Kadrić. Mladi napadalec je tako na najlepši način dočakal krstni zadetek za zmaje. Domačega čuvaja vrat je premagal po strelu z glavo, žogo pa je poslal med nogama Pirića naravnost v mrežo. Le dve minuti kasneje se je ta vnovič zatresla. Po predložku pred vrata Maribora je žogo z glavo v gol požrtvovalno preusmeril Rok Kronaveter in tako dosegel že svoj šestnajsti zadetek v tej sezoni. Kronaveter zavoljo spoštovanja do rojstnega mesta zadetka ni proslavljal tako kot njegovi soigralci, ni pa skrival zadovoljstva, da se je po novem golu spet zavihtel na prvo mesto lestvice strelcev Prve lige. Na drugi strani igrišča se je za trd oreh izkazala tudi zmajeva obramba, po strelu z neposredne bližine je dobro posredoval Nejc Vidmar. Olimpija je odgovorila v 35. minuti, po veliki napaki Amirja Derviševića v obrambi je do žoge prišel Endri Cekići, ki je z močnim strelom poslal žogo za hrbet Pirića. Tik pred koncem polčasa bi zmaji lahko vodstvo še povišali, vendar je prav domači vratar zaustavil udarec Kadrića. Olimpija je s tretjo zaporedno prvenstveno zmago v Ljudskem vrtu zadala vijolicam boleč udarec. FOTO: Aljoša Kravanja Olimpija je bila nevarna tudi v drugem polčasu, ki so ga vijoličasti začeli v spremenjeni postavi. Namesto Blaža Vrhovcaje vstopil Aleks Pihler. Mladi Kadrić je bil po predložku Kronavetra pred vrata spet nevaren z glavo, vendar je Pirić s konicami prstov žogo izbil. Le štiri minute kasneje je bilo vroče tudi pred vrati Vidmarja, gostujoči čuvaj mreže se je izkazal ob strelu Marcosa Tavaresa. Ta je na zelenici zamenjal Dareta Vršiča. Pred koncem tekme se je sicer vijoličastim ponudila nova lepa priložnost za častni zadetek, vendar je zmaje rešila sreča. Luka Zahović je sprožil strel proti vratom, vendar zatresel le vratnico. Olimpija je z zmago zmanjšala zaostanek za Mariborom na osem točk, vendar pa Ljubljančani nimajo veliko časa za ’preobrat’, poleg tega bi potrebovali neizmerno veliko srečo. Do konca prvenstva so namreč le še trije krogi. Maribor - Olimpija 0:3 (0:3)

Kadrić 16., Kronavater 18., Cekici 35.