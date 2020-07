Šov Zlatana in Hakana za visoko zmago Milana

Tokratno zmago Milančanov sta v veliki meri zrežirala 38-letni švedski napadalec Zlatan ibrahimović in skoraj 13 let mlajši turški vezist Hakan Calhanoglu . Ibra je že v četrti minuti zadel z glavo, ko je obramba Sampdorie nanj povsem pozabila, a levji delež je pri tem opravil hrvaški napadalec Ante Rebić , ki se je na levi strani poigral z obrambo domačinov, nato pa filigransko natančno podal na glavo Šveda.

V drugem polčasu se je Ibrahimović v 54. minuti najprej izkazal s podajo do Calhanogluja, ko je znova zlahka prišel do skoka v kazenskem prostoru Sampdorie. Ker je bil položaj preveč težaven za strel, se je pametno odločil za podajo, kar je odlično predvidel Calhanoglu. Turku s krasnim volejem ni bilo težko poslati žoge v mrežo iz neposredne bližine. Calhanoglu se je slabih pet minut pozneje Ibrahimoviću oddolžil s podajo: po hitro izvedenem protinapadu je oddal žogo na levo stran do Zlatana, ki je z levico rutinirano premagal domačega vratarja Wladimira Falconeja. Častni zadetek za domačine je v 88. minuti prispeval Kristoffer Askildsen, še pred tem pa je v 78. minuti enajstmetrovko zastreljal 21-letni argentinski vezist Gonzalo Maroni. Končnih 4:1 je v sodnikovem dodatku drugega polčasa s prekrasnim strelom z roba kazenskega prostora postavil Milanov rezervist Rafael Leao. Milan je vpisal še 18. zmago sezone, vsi podajalci pri prvih treh zadetkih Milana pa so tudi najboljši strelci rossonerov v tej sezoni: Rebić je pri 11 golih, Ibrahimović in Calhanoglu pa pri devetih.

Zmaga tudi za Lazio

Zmage so se razveselili tudi nogometaši Lazia, ki sicer v pokoronskem obdobju niso blesteli. Tokrat so z 2:0 na domačem stadionu v Rimu premagali zasedbo Brescie. Pod zadetka sta se podpisala argentinski vezist Joaquin Correa – zadel je v 17. minuti tekme – in trenutno prvi strelec Serie A v tej sezoni Ciro Immobile. Za 30-letnega napadalca Lazia je to bil še 35. zadetek v tej sezoni Serie A. Pri zadetku mu je asistiral strelec prvega zadetka Correa. Lazio kljub zmagi ostaja četrti (78 točk), a ima le točko zaostanka za drugouvrščenim Interjem. Juventus je sicer že osvojil naslov italijanskega državnega prvaka, potem ko je v nedeljo premagal Sampdorio.