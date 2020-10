Šovkovski dobri dve desetletji po golu Aćimovića spet v reprezentanci

Selektor Andrij Ševčenko, ki je skupaj z Oleksandrom Šovkovskim novembra 1999 prav tako odigral nepozabno kvalifikacijsko tekmo za nastop na Euru 2000 v Ljubljani, je Šovkovskega uvrstil na seznam igralcev za prihajajoče tekme ukrajinske članske reprezentance. 45-letni Šovkovski z legendarnim Ševčenkom sodeluje kot trener vratarjev ukrajinske izbrane vrste, ob številnih okužbah z novim koronavirusom in s tem povezanimi odsotnostmi pa je dobil nepričakovan "vpoklic" kot (na papirju) drugi vratar.

Ukrajinci bodo lahko za prijateljsko tekmo v Parizu namreč računali zgolj na Heorhija Buščana, saj so med okuženimi vsi vratarski "prvokategornikI" Andrij Pjatov, Andrij Luninin Jurij Pankiv. Šovkovski, skupaj s Ševčenkom vidni član "zlate" generacije kijevskega Dinama, se je upokojil leta 2016, po štirih letih trenerskega dela pa bi lahko v Parizu v primeru nesrečnega spleta okoliščin celo zaigral.

Po tekmi s Francozi še proti Nemčiji in Španiji

"Uefa dovoljuje prijavo katere koli osebe, ki ima državljanstvo države, ki jo zastopa, čeprav ne igra v nobenem klubu,"so v sporočilu za javnost pojasnili pri Ukrajinski nogometni zvezi (UAF). "Zato je strokovni štab sprejel odločitev, da za tekmo proti Franciji prijavi pomočnika trenerja in trenerja vratarjev Oleksandra Šovkovskega."

Dodali so, da Šovkovski ne bo zaigral, če to seveda ne bo nujno potrebno. Med šestimi okuženimi v ukrajinskem taboru so (zaenkrat) kar trije vratarji, celotno moštvo s podpornim osebjem bo seveda opravilo testiranja tudi pred tekmo v Parizu. Da bo mera polna, Ukrajince po težkem gostovanju v Parizu pri aktualnih svetovnih prvakih čakata še preizkušnji v Ligi narodov proti močnima Nemčiji in Španiji, ki sta skupaj osvojili tri od preostalih štirih velikih turnirjev minulega desetletja.

Šovkovski se je za večno vpisal v spomin slovenskih ljubiteljev nogometa in športa kot vratar, ki je prejel nepozaben zadetek Milenka Aćimovićas sredine igrišča. Aćimović je 13. novembra na Centralnem stadionu za Bežigradom dosegel zmagoviti gol na kvalifikacijski tekmi za nastop na Euru 2000, ko je izkoristil slabo izbijanje Šovkovskega, ki je zapustil svoja vrata, in ga presenetil s strelom v njegov daljši kot za končnih 2:1 v 83. minuti. Na tisti tekmi sta zadela tudi Ševčenko (33. minuta) in Zlatko Zahović (53.), na povratnem obračunu v Kijevu pa je ekipa selektorja Srečka Katancaz golom Mirana Pavlinav 76. minuti remizirala z 1:1 in si priigrala prvi nastop na velikem tekmovanju.