Sovražni govor proti Konateju: Liverpool zahteva ukrepanje

"Ponudniki omrežij imajo moč, tehnologijo in potrebne resurse, da bi preprečili zlorabo, a jim to prepogosto ne uspe. Nebrzdano dopuščanje sovraštva je odločitev, ki škoduje nogometašem, njihovim družinam in celi skupnosti," so zapisali v klubu.

Do eskalacije je prišlo po tekmi osmine finala lige prvakov med Liverpoolom in Galatasarayem, ko je moral napadalec turškega kluba Victor Osimhen po dvoboju z Ibrahimo Konatejem zardi zlomljene roke z igrišča.

"Objave na družbenih omrežjih so povsem nesprejemljive. To vedenje je podlo in izvira iz sovraštva. V nogometu, družbi, ne glede ali je 'online' ali 'offline', ni prostora za rasizem," poudarjajo pri Liverpoolu, kjer kot veliko pomanjkljivost družbenih omrežij vidijo možnost, da uporabniki z anonimnimi računi sejejo sovraštvo. "Ves nogomet bi se moral poenotiti in brez kakršnih koli kompromisov bi morali vsem dati vedeti, da tega ne bomo tolerirali."