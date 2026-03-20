Nogomet

Sovražni govor proti Konateju: Liverpool zahteva ukrepanje

Liverpool, 20. 03. 2026 17.37

STA
Ibrahima Konate

Zaradi sovražnega govora in rasizma, tokrat usmerjenega proti branilcu Ibrahimu Konateju, nogometni klub Liverpool od ponudnikov družbenih omrežij zahteva takojšnje ukrepanje.

Ibrahima Konate
Ibrahima Konate
"Ponudniki omrežij imajo moč, tehnologijo in potrebne resurse, da bi preprečili zlorabo, a jim to prepogosto ne uspe. Nebrzdano dopuščanje sovraštva je odločitev, ki škoduje nogometašem, njihovim družinam in celi skupnosti," so zapisali v klubu.

Do eskalacije je prišlo po tekmi osmine finala lige prvakov med Liverpoolom in Galatasarayem, ko je moral napadalec turškega kluba Victor Osimhen po dvoboju z Ibrahimo Konatejem zardi zlomljene roke z igrišča.

"Objave na družbenih omrežjih so povsem nesprejemljive. To vedenje je podlo in izvira iz sovraštva. V nogometu, družbi, ne glede ali je 'online' ali 'offline', ni prostora za rasizem," poudarjajo pri Liverpoolu, kjer kot veliko pomanjkljivost družbenih omrežij vidijo možnost, da uporabniki z anonimnimi računi sejejo sovraštvo. "Ves nogomet bi se moral poenotiti in brez kakršnih koli kompromisov bi morali vsem dati vedeti, da tega ne bomo tolerirali."

Victor Osimhen je na dvoboju z Liverpoolom utrpel zlom roke.
Victor Osimhen je na dvoboju z Liverpoolom utrpel zlom roke.
Pri Liverpoolu so Konateju zagotovili vso podporo, od ponudnikov spletnih platform pa zahtevajo hitro rešitev osnovnega problema. "S tem se ne bi smeli ukvarjati nogometaš in klubi, potem ko je do problema že prišlo."

