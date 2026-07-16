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SP 2026

60 let agonije dobilo novo, najbolj boleče poglavje

Atlanta, 16. 07. 2026 07.35 pred 34 minutami 4 min branja 19

Avtor:
Jakob Batič
121 nastopov in 85 golov je za tri leve zbral Harry Kane. Na prvo lovoriko še čaka.

60 let angleške nogometne agonije je v sredo dobilo novo, morda celo najbolj boleče poglavje. Trije levi so bili vse do 84. minute na pragu prve uvrstitve v finale mundiala po domačem turnirju leta 1966, nato pa je sledil že viden scenarij: popoln razpad za tretji zaporedni izpad v polfinalu. Strokovnjaki na Otoku imajo marsikaj očitati selektorju Thomasu Tuchlu.

Težko pričakovani obračun med Anglijo in Argentino je po pričakovanjih postregel s trdo tekmo, v kateri pravih priložnosti ni bilo veliko. Ko je Anthony Gordon v 55. minuti izkoristil sijajno podajo Morgana Rogersa z desne strani, se je zdelo, da se je tehtnica prevesila na stran treh levov, saj Lionel Messi in druščina dotlej sploh niso bili nevarni.

A sledil je popoln zasuk. Anglija se je po vodstvu posvetila zgolj in samo branjenju, kar je Argentina izkoristila, da je prevzela pobudo. Že dolgo pred izenačujočim golom Enza Fernandeza v 85. minuti se je zdelo, da gol aktualnih svetovnih prvakov visi v zraku.

Thomas Tuchel je in bo moral odgovoriti na številna vprašanja.
Thomas Tuchel je in bo moral odgovoriti na številna vprašanja.
FOTO: Profimedia

'Začelo se je z odločitvami selektorja'

Neverjeten je podatek, da je imela Anglija med prvim in drugim golom na tekmi zgolj 12 odstotkov posesti! Na Otoku so dan po novi boleči zaušnici prepričani, da gre krivdo pripisati predvsem selektorju Thomasu Tuchlu, ki naj bi se preveč zaprl. Ob vodstvu je v igro poslal tri branilce Ezrija Konso, Dana Burna in Nica O'Reillyja.

"Razpadli smo. In začelo se je z odločitvami selektorja. Preveč smo bili pasivni," je potek obračuna za BBC analiziral legendarni Wayne Rooney. "Proti svetovnim prvakom se s takšno predstavo preprosto ne boš izvlekel. To je bil največji test za to reprezentanco, ki je padla na izpitu."

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Tuchel odgovarja: Kritike bodo po porazu vedno prisotne

Na očitke medijev je moral po tekmi odgovarjati tudi Tuchel, ki je zanikal, da jih je napredovanja stala preveč obrambna taktika. "To je narava našega dela. Po porazu bodo vedno prisotne kritike. Nihče ne bo vedel, kaj bi se zgodilo, če bi se odločil drugače, zato ni smiselno, da bi zaradi tega izgubljal glavo," je odvrnil nemški strokovnjak in nato dodal:

"Jaz sem sprejel te odločitve, zato sem odgovoren zanje. Sprejel bom vse kritike. Tako pač je."

Strelec angleškega gola Gordon je igro zapustil v 72. minuti, ko se je Tuchel odločil za sistem s petimi branilci.
Strelec angleškega gola Gordon je igro zapustil v 72. minuti, ko se je Tuchel odločil za sistem s petimi branilci.
FOTO: AP

Da je Tuchel glavni krivec za nov boleč poraz Anglije, je prepričan tudi nekdanji prvak Premier League Chris Sutton, ki se je za BBC spraševal celo o tem, ali bi moral Nemec po svojem prvem velikem tekmovanju v tej vlogi odstopiti.

"Da je Anglija povedla in nato prepustila pobudo Argentini, je bila trenerska katastrofa. Proti tako dobri ekipi se ne moreš braniti 30 minut. To je krivda selektorja, on je izbiral menjave. Zato bi se morali vprašati: Ali mu lahko še zaupamo pri vodenju te ekipe?" je bil oster Sutton.

Statistika polfinalnega obračuna med Argentino in Anglijo
Statistika polfinalnega obračuna med Argentino in Anglijo
FOTO: Sofascore.com

60-letno prekletstvo dobilo novo poglavje

Tudi Tuchel je sicer priznal, da se je po golu njegovih varovancev nekaj spremenilo, vendar v iskanju razlogov za to ni imel pravega odgovora. "Žal in tudi presenetljivo je bila ta točka (gol za 1:0, op. a.) prelomna. Momentum se je nato prevesil na stran nasprotnika, Argentina je tvegala in prišla v pravi ritem, mi pa ga nikakor nismo našli," je priznal 52-letnik.

Angleži tako nadaljujejo neverjeten niz neuspehov na velikih tekmovanjih, kjer so edinkrat doslej slavili na domačem mundialu pred davnimi 60 leti. Od zadnjih šestih turnirjev so kar petkrat igrali v polfinalu, a bili vselej prekratki. Izgubili so tudi zadnja dva finala Eura.

Le dvakrat v tem tisočletju reprezentanca, ki je v polfinalu zadela prva, ni napredovala v finale. Anglija proti Hrvaški (2018) in Argentini (2026):

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Kane: Ponovila se je zgodba prejšnjih turnirjev

Kdo ve, koliko priložnosti bo z reprezentanco dobil njen talisman in najboljši strelec v zgodovini Harry Kane. Pri 32 letih se je razdajal predvsem v obrambi, zato je bil njegov učinek v napadu znova omejen, a si je igro Anglije kljub temu brez njega skoraj nemogoče predstavljati.

"Ponovila se nam je zgodba s prejšnjih turnirjev. Spet nismo uspeli ohraniti prevlade. 60 minut smo igrali odlično in zasluženo bili v vodstvu, potem pa iz enega razloga ali drugega povsem popustili," je Kane po porazu iskal prave besede.

"Povsem normalno je, da po golu želiš ohraniti minimalno prednost, a morali bomo analizirati tekmo in ugotoviti, kako se lahko v takšnih situacijah izboljšamo. To nam je zmanjkalo na zadnjih štirih ali petih turnirjih."

121 nastopov in 85 golov je za tri leve zbral Harry Kane. Na prvo lovoriko še čaka.
121 nastopov in 85 golov je za tri leve zbral Harry Kane. Na prvo lovoriko še čaka.
FOTO: Profimedia

Ne prekletstvo, odločil je nogomet

Medtem je vse več navijačev prepričanih, da se je njihove reprezentance zaradi vselej enormnih pričakovanj prijelo prekletstvo, ki se ga ni mogoče otresti. Tuchel o tem ne želi razmišljati in pravi: "V te stvari ne verjamem. To se je dogajalo pod različnimi selektorji, različnimi igralci in v različnih situacijah proti različnim nasprotnikom. Verjamem v nogomet, danes smo zaradi njega izpadli."

Zakaj, bodo na Otoku še dolgo premlevali. Dve leti imajo časa za iskanje odgovorov, nato sledi domače evropsko prvenstvo, ko bo milijone navijačev upalo, da bo nogomet vendarle prišel domov. Čeprav Angleži o tem pojejo že vse od zadnjega domačega Eura pred 30 leti, je bila realnost vselej drugačna ...

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KOMENTARJI19

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kenguru
16. 07. 2026 08.50
Argentina zasluženo napreduje
Odgovori
0 0
nacionale
16. 07. 2026 08.49
ce vam je všeč ali ne vedno in vedno bo zmagala nacionalna pripadnost ....pri Angliji tega že dolgo ni....
Odgovori
-1
0 1
cakra
16. 07. 2026 08.49
Tega se v zgodovini modernega nogometa ni videno. Das gol in vodis 35 minut pred koncem tekme potegnes na klop stranske napadalc jih zamenjas z obrambnimi pa mislis da bos dobil tekmo si bedak. To je pocel ANG... selektor kot neki luzer ki je omogocil vsem Argentincem da gredo v napad. Razumno bi bilo da to naredis tam okrog 15 minut pred koncem tekme. V tem sasu bi se jim naso Celje zabilo gol, prevec obrambnih igralcev v igri in ne vedo kdo koga pokriva . Sedem obrambnih igralcev na ternu pri Anglezih in to 35 minut taksne tekme se ne dobijo.
Odgovori
+1
1 0
girica
16. 07. 2026 08.48
Ni kaj, Kane bo treba zamenjat še to sredino. Tako kot si prišel v Bayern, da si dobu kak pokal. Ker s to Anglijo ne bo nič nikoli.
Odgovori
+2
2 0
Ricinus
16. 07. 2026 08.44
Vsaka tekma Ang Arg je ena mala vojna za Falklande
Odgovori
+0
1 1
športnik66
16. 07. 2026 08.48
Mah, to si misli samo kak Slovencelj, ki meša politiko in šport. Športniki o tem sploh ne razmišljajo.
Odgovori
+0
1 1
kdoto
16. 07. 2026 08.52
Neumnež
Odgovori
0 0
Pimplc
16. 07. 2026 08.44
Anglezi. v drugem polcasu so igrali kot zacetniki... nic niso pokazali. Ma cisto nic. Aja... koliko so bili izmuceni in brez energije... Argentina je nasla formulo kje najti luknjo do gola... zasluzena zmaga.
Odgovori
+2
2 0
športnik66
16. 07. 2026 08.43
Gledal celo tekmo včeraj, navijal za Anglijo, a na koncu tekme smo si vsi doma rekli: Argentina je boljša ekipa, ustvarila si je ogromno priložnosti, zadela celo 2 x vratnico - zasluženo gre v finale! Anglija ni pokazala kaj veliko, zelo malo so imeli strelov na gol. Zadnjih 30 min je igrala samo Argentina. Angleži so igrali s težkimi nogami-močna utrujenost je bila očitna. Glede selektorja Tuchla: naredil je vse, kar je lahko. Proti taki Argentini ni mogel zmagati!
Odgovori
+3
3 0
MihaOlimpija
16. 07. 2026 08.39
Saj sploh nevem komu bolj privoscim zmago v finalu. Argentini so parkrat sodniki pomagali ( včeraj niti ne ), Španiji bi pa privoscil zmago ce nebi bilo naduvanega Yamala ( isto sranje je kot CR pri portogalski )
Odgovori
+1
3 2
kenguru
16. 07. 2026 08.49
Zanima me, kdaj točno so ji pomagali?
Odgovori
0 0
Protoc
16. 07. 2026 08.36
2 gol Argentine..spet var ni pokazal ali je bil offside..ne vem meni se zdelo kot offside..ampak nikoli ne bomo vedeli, ker posnetka ni nikjer, na meji je bilo..Ampak Messi igra..pa ne smejo slučajno posnetka pustiti..
Odgovori
-4
1 5
Observatore kita
16. 07. 2026 08.50
Ja bravo intelektualc a ne moreš dobit posnetka drugega gola 😂 da preveriš če je bil offside 😂
Odgovori
0 0
Maxx365
16. 07. 2026 08.36
In tako so trije levi postali politi cucki 🤣
Odgovori
+3
3 0
zaza regović
16. 07. 2026 08.32
Zaslužen poraz zaradi zelo slabe igre, tisti Gordon se je super postavil in zadel zicerja ampak angleži so bore malo ustvarili. So bili pa Argentinci zelo antipatični, kako so delali umazane favle na začetku, umazanci so. To ni bil nogomet ampak igra čustvenega sovraštva. V prihodnosti bo treba izboljšati športni duh in če se kaj takega zgodi...bi morali imeti posebnega VAR ki samo to gleda in če te takole kdo od zadaj nabije brez razloga takoj rumen karton, var zapiska glavnemu sodniku in brez glavnega sodnika se mu napiše na zaslonu da ima rumen karton, bomo videli kako si bodo umazanci drznili to delati kar so argentinci na začetku
Odgovori
+4
5 1
ŠeVednoPlešem
16. 07. 2026 08.27
Načeloma Angleže čaka še tekma za bron. Tako da tehnično niso izpadli s turnirja , izpadli so iz boja za naslov prvaka
Odgovori
+2
2 0
borjac
16. 07. 2026 08.24
Selektor Anglije pravi da bodo kritike zmeraj prisotne ... brezvezno nakladanje , DEJSTVO JE SAMO ENO , selektor Thomas Tuchl je popolnoma zavozil in zapravil tekmo , z svojimi obrambnimi menjavami , krivda je samo njegova.
Odgovori
+9
10 1
PetindvajsetUR
16. 07. 2026 08.22
Ze videno, Arg zacne igrati sele ko ji voda tece v grlo. In ce imas Messija v ekipi, je vse mozno. Tudi to ze videno. Anglezi niso pokazal nic. To bo odlicen finale, naj zmaga boljsi.
Odgovori
+10
10 0
Beauceron1
16. 07. 2026 08.17
Lahko so Angleži srečni, ni veliko manjkalo pa bi bilo 4 proti 1
Odgovori
+2
5 3
Lock Down
16. 07. 2026 08.34
Res je, nekaj neverjetnih obramb Pickforda, dve vratnici... srečo imajo, da so se izognili še večji blamaži s tem svojim "avtobusom".
Odgovori
+3
3 0
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