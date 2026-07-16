60 let agonije dobilo novo, najbolj boleče poglavje

Težko pričakovani obračun med Anglijo in Argentino je po pričakovanjih postregel s trdo tekmo, v kateri pravih priložnosti ni bilo veliko. Ko je Anthony Gordon v 55. minuti izkoristil sijajno podajo Morgana Rogersa z desne strani, se je zdelo, da se je tehtnica prevesila na stran treh levov, saj Lionel Messi in druščina dotlej sploh niso bili nevarni. A sledil je popoln zasuk. Anglija se je po vodstvu posvetila zgolj in samo branjenju, kar je Argentina izkoristila, da je prevzela pobudo. Že dolgo pred izenačujočim golom Enza Fernandeza v 85. minuti se je zdelo, da gol aktualnih svetovnih prvakov visi v zraku.

Thomas Tuchel je in bo moral odgovoriti na številna vprašanja. FOTO: Profimedia

'Začelo se je z odločitvami selektorja'

Neverjeten je podatek, da je imela Anglija med prvim in drugim golom na tekmi zgolj 12 odstotkov posesti! Na Otoku so dan po novi boleči zaušnici prepričani, da gre krivdo pripisati predvsem selektorju Thomasu Tuchlu, ki naj bi se preveč zaprl. Ob vodstvu je v igro poslal tri branilce Ezrija Konso, Dana Burna in Nica O'Reillyja. "Razpadli smo. In začelo se je z odločitvami selektorja. Preveč smo bili pasivni," je potek obračuna za BBC analiziral legendarni Wayne Rooney. "Proti svetovnim prvakom se s takšno predstavo preprosto ne boš izvlekel. To je bil največji test za to reprezentanco, ki je padla na izpitu."

Tuchel odgovarja: Kritike bodo po porazu vedno prisotne

Na očitke medijev je moral po tekmi odgovarjati tudi Tuchel, ki je zanikal, da jih je napredovanja stala preveč obrambna taktika. "To je narava našega dela. Po porazu bodo vedno prisotne kritike. Nihče ne bo vedel, kaj bi se zgodilo, če bi se odločil drugače, zato ni smiselno, da bi zaradi tega izgubljal glavo," je odvrnil nemški strokovnjak in nato dodal: "Jaz sem sprejel te odločitve, zato sem odgovoren zanje. Sprejel bom vse kritike. Tako pač je."

Strelec angleškega gola Gordon je igro zapustil v 72. minuti, ko se je Tuchel odločil za sistem s petimi branilci. FOTO: AP

Da je Tuchel glavni krivec za nov boleč poraz Anglije, je prepričan tudi nekdanji prvak Premier League Chris Sutton, ki se je za BBC spraševal celo o tem, ali bi moral Nemec po svojem prvem velikem tekmovanju v tej vlogi odstopiti. "Da je Anglija povedla in nato prepustila pobudo Argentini, je bila trenerska katastrofa. Proti tako dobri ekipi se ne moreš braniti 30 minut. To je krivda selektorja, on je izbiral menjave. Zato bi se morali vprašati: Ali mu lahko še zaupamo pri vodenju te ekipe?" je bil oster Sutton.

Statistika polfinalnega obračuna med Argentino in Anglijo FOTO: Sofascore.com

60-letno prekletstvo dobilo novo poglavje

Tudi Tuchel je sicer priznal, da se je po golu njegovih varovancev nekaj spremenilo, vendar v iskanju razlogov za to ni imel pravega odgovora. "Žal in tudi presenetljivo je bila ta točka (gol za 1:0, op. a.) prelomna. Momentum se je nato prevesil na stran nasprotnika, Argentina je tvegala in prišla v pravi ritem, mi pa ga nikakor nismo našli," je priznal 52-letnik. Angleži tako nadaljujejo neverjeten niz neuspehov na velikih tekmovanjih, kjer so edinkrat doslej slavili na domačem mundialu pred davnimi 60 leti. Od zadnjih šestih turnirjev so kar petkrat igrali v polfinalu, a bili vselej prekratki. Izgubili so tudi zadnja dva finala Eura.

Le dvakrat v tem tisočletju reprezentanca, ki je v polfinalu zadela prva, ni napredovala v finale. Anglija proti Hrvaški (2018) in Argentini (2026):

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Kane: Ponovila se je zgodba prejšnjih turnirjev

Kdo ve, koliko priložnosti bo z reprezentanco dobil njen talisman in najboljši strelec v zgodovini Harry Kane. Pri 32 letih se je razdajal predvsem v obrambi, zato je bil njegov učinek v napadu znova omejen, a si je igro Anglije kljub temu brez njega skoraj nemogoče predstavljati. "Ponovila se nam je zgodba s prejšnjih turnirjev. Spet nismo uspeli ohraniti prevlade. 60 minut smo igrali odlično in zasluženo bili v vodstvu, potem pa iz enega razloga ali drugega povsem popustili," je Kane po porazu iskal prave besede. "Povsem normalno je, da po golu želiš ohraniti minimalno prednost, a morali bomo analizirati tekmo in ugotoviti, kako se lahko v takšnih situacijah izboljšamo. To nam je zmanjkalo na zadnjih štirih ali petih turnirjih."

121 nastopov in 85 golov je za tri leve zbral Harry Kane. Na prvo lovoriko še čaka. FOTO: Profimedia

Ne prekletstvo, odločil je nogomet