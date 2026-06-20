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SP 2026

62 strelov, nič zadetkov: 'Se opravičujemo, sram nas je'

Santa Clara, 20. 06. 2026 10.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Turčija

Turška reprezentanca si je na dveh tekmah svetovnega prvenstva pripravila kar 62 strelov, izkoristila pa ni niti enega, kar je vodilo do dveh porazov in hitrega slovesa od mundiala. "Vsi igramo za vrhunske klube in na tem tekmovanju bi morali pokazati veliko več," je svoje misli po katastrofi strnil mladi biser Real Madrida Arda Güler.

Pred začetkom turnirja vseh turnirjev je večina pričakovala, da bo o zmagovalcu skupine D odločal zadnji krog, ko se bosta pomerili reprezentanci Turčije in ZDA. Slednji so brez večjih težav odpravili Avstralijo in Paragvaj, presenetljivo pa so proti omenjenima izbranima vrstama poraza vknjižili Turki in po dveh tekmah ostali brez možnosti za napredovanje v izločilne boje svetovnega prvenstva, kamor se bo uvrstilo 32 od 48 reprezentanc.

Can Uzun in Kenan Yildiz
Can Uzun in Kenan Yildiz
FOTO: AP

Na uvodni tekmi je Turčija proti Avstraliji dominirala v vseh statističnih pogledih, kenguruji pa so nasprotnike kaznovali za zapravljene priložnosti, izkoristili ponujeno in slavili z izidom 2:0. Še veliko večjo terensko premoč so Turki imeli proti Paragvajcem, ki so več kot pol tekme igrali z nogometašem manj. Ti so zgodaj povedli, nato pa proti vratom tekmeca več niso zares pogledali. Turčija si je pripravila kar pet velikih priložnosti, prišla do 32 strelov, a še enkrat več tekmo končala s sklonjenimi glavami.

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"Na dveh tekmah smo si pripravili 62 strelov in nismo dosegli zadetka. Če se moram naučiti, kako spraviti žogo v gol, sem tukaj zato, da se tega naučim," je po matematičnem slovesu od mundiala povedal turški selektor Vincenzo Montella, izjemno poklapan pa je bil tudi prvi zvezdnik moštva Arda Güler: "To, da na dveh tekmah nismo zabili, je nesprejemljivo. Se opravičujemo, sram nas je. Vsi igramo za vrhunske klube in na tem tekmovanju bi morali pokazati veliko več."

Arda Güler
Arda Güler
FOTO: Profimedia

"Oni so imeli zgolj eno priložnost in jo spremenili v zadetek. Mi smo streljali in streljali, a žoga ni želela v gol. To je bila izkušnja, iz katere se lahko vsi nekaj naučimo. Ponosni moramo biti nase, ker do sem nismo prišli zlahka. Poglejte, kako daleč smo prišli ... Pred nami so novi turnirji," je po debaklu povedal turški kapetan Hakan Calhanoglu.

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