Alvarez povzročil kaos v Madridu: Želim si zapustiti Atletico

"Mislim, da je moj prestop najboljši scenarij za vse vpletene, želim si izpolniti svoje sanje," so se glasile besede Juliana Alvareza, ki so dolgo v noč odmevale po španski prestolnici. Eden najboljših napadalcev na svetu je z argentinsko izbrano vrsto z 2:0 porazil Avstrijo in si tako zagotovil preboj v izločilne boje. Po srečanju pa je vodstvu colchonerosov dal jasno vedeti, da si pred začetkom nove klubske sezone želi poiskati novega delodajalca.
Saga o njegovi prihodnosti že mesec dni buri nogometno javnost na Iberskem polotoku. Prva se je najresneje za njegove usluge zanimala Barcelona, ki je rojiblancosom s svojimi različnimi medijskimi pritiski pošteno stopila na živec. Madridski Atletico se je na svojih družbenih omrežjih dodobra "norčeval" na račun katalonskega ponosa, ki si še vedno na vse pretege želi priti do velike okrepitve na položaju osrednjega napadalca. Kot naslednji je za nadaljevanje sage poskrbel njihov mestni tekmec Real, pri katerem so tudi uradno obelodanili zanimanje za Alvareza. Predsednik kraljevega kluba je za Argentinca ponudil vrtoglavih 150 milijonov, kar pa ni zadovoljilo glavnih pri klubu Jana Oblaka, ki so se sklicevali na 500 milijonov težko odkupno klavzulo.
Z zadnjim medijskim nastopom pa je jasno, da si Alvarez želi zamenjati okolje, kar je dodobra opeharilo pogajalno moč Atletica, ki je sedaj pred izredno težko odločitvijo: ali na silo zadržati svojega najboljšega igralca ali s kislim nasmeškom sprejeti visoko ponudbo svojih največjih tekmecev in jih tako dodobra okrepiti pred začetkom nove sezone španske LaLige. Atletico je v izjavi za AS poudaril, da je prestop v Katalonijo praktično nemogoč: "Barcelona lahko Alvareza odkupi zgolj za odkupno klavzulo, ki pa znaša 500 milijonov evrov." Na svojih družbenih omrežjih so po tekmi Gavčev z Avstrijo objavili slike svojih dveh argentinskih reprezentantov Thiaga Almade in Nahuela Moline, s čimer so dali med vrsticami jasno vedeti, kaj si mislijo o Alvarezovi potezi.
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