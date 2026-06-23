Alvarez povzročil kaos v Madridu: Želim si zapustiti Atletico

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"Mislim, da je moj prestop najboljši scenarij za vse vpletene, želim si izpolniti svoje sanje," so se glasile besede Juliana Alvareza, ki so dolgo v noč odmevale po španski prestolnici. Eden najboljših napadalcev na svetu je z argentinsko izbrano vrsto z 2:0 porazil Avstrijo in si tako zagotovil preboj v izločilne boje. Po srečanju pa je vodstvu colchonerosov dal jasno vedeti, da si pred začetkom nove klubske sezone želi poiskati novega delodajalca.

Saga o njegovi prihodnosti že mesec dni buri nogometno javnost na Iberskem polotoku. Prva se je najresneje za njegove usluge zanimala Barcelona, ki je rojiblancosom s svojimi različnimi medijskimi pritiski pošteno stopila na živec. Madridski Atletico se je na svojih družbenih omrežjih dodobra "norčeval" na račun katalonskega ponosa, ki si še vedno na vse pretege želi priti do velike okrepitve na položaju osrednjega napadalca. Kot naslednji je za nadaljevanje sage poskrbel njihov mestni tekmec Real, pri katerem so tudi uradno obelodanili zanimanje za Alvareza. Predsednik kraljevega kluba je za Argentinca ponudil vrtoglavih 150 milijonov, kar pa ni zadovoljilo glavnih pri klubu Jana Oblaka, ki so se sklicevali na 500 milijonov težko odkupno klavzulo.