Alžirci lahko pokvarijo uvod mundiala za Messija in druščino

Po koncu priprav, ki so jih aktualni svetovni prvaki v večini opravili v Kansasu, je iz argentinskega tabora prišla tako pričakovana pozitivna novica. Lionel Messi je v optimalnem fizičnem stanju in bo nared za začetek mundiala. Osemkratnemu dobitniku zlate žoge leta seveda niso prizanesla, čez slaba dva tedna bo praznoval 39. rojstni dan. Pri tako spoštljivi nogometni starosti od argentinskega genija seveda ne gre pričakovati podobnih predstav, kot v Katarju. Še vedno pa je govora o enem najboljših igralcev vseh časov, ki lahko tudi v jeseni svoje kariere z eno maestralno potezo odloči potek srečanja.

Tokrat bo napadalno breme Gavčev padlo na pleča njegovih mlajših soigralcev, v prvi vrsti bodo upe polagali v Juliana Alvareza . Mladi napadalec madridskega Atletica je ob koncu sezone staknil poškodbo gležnja, ki pa jo je po besedah argentinskega stratega Lionela Scalonija zdaj dokončno saniral: "Julianu je preglavice delal gleženj. Rehabilitacija je potekala brez večjih težav, kar pomeni, da bo nared za uvodno tekmo." Poleg Alvareza bo alžirski obrambi nevarnost predstavljal tudi napadalec milanskega Interja Lautaro Martinez .

Kljub vlogi favoritov se morajo aktualni svetovni prvaki dobro zavedati nevarnosti tekmeca. Alžirija velja za eno najboljših afriških reprezentanc, ki ji ne manjka igralcev, ki si kruh služijo v najmočnejših evropskih ligah. Levi bočni branilec Rayan Ait-Nouri je poleti prestopil v vrste Manchester Cityja, v vezni liniji bo najverjetneje igral Houssem Aouar, ki je bil velikokrat tekom kariere na pragu prestopa h kakšnemu velikanu, še vedno pa premore potezo, ki lahko spremeni potek srečanja. Obraz Severnih Afričanov pa ostaja Riyad Mahrez, ki kljub svojim letom še vedno povzroča preglavice nasprotnim branilcem. Mahrez lahko s svojimi izkušnjami Alžiriji pomaga do velikega presenečenja proti Argentini.

Tujec svetovnega odra pa ni niti selektor afriške države Vladimir Petković. Bosanski strateg je najbolj poznan po svoji epizodi na stolčku švicarske reprezentance, kjer je poskrbel za nemalo presenečenj. Največje pa je bilo zagotovo, ko so Švicarji v osmini finala evropskega prvenstva premagali Francijo.