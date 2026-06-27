Ameriška novinarka ignorantsko o BiH: Na zemljevidu je ne bi našla

Abigail Velez sicer ne sodi med velike "zvezde" ameriškega novinarstva, pa vendar ji na Instagramu denimo sledi več kot 20 tisoč sledilcev. Kljub temu si je v enem od zadnjih vklopov za televizijsko mrežo ABC privoščila veliko mero neprofesionalnosti.

"V naslednjem krogu se bodo ZDA pomerile z Bosno, ki je na zemljevidu ne bi znala najti. O Bosni ne vem ničesar in niti ne želim vedeti, ker je naša reprezentanca boljša kot kadarkoli. Bosna, pripravi se, dobili boste svoje," je dejala Velezova.

Na vložek, ki bi se ga vsaka prava novinarska hiša morala sramovati, se je na družbenih omrežjih že zgrnil plaz kritik. "Kako je lahko sploh postala novinarka?" se je vprašal eden od uporabnikov omrežja X, drugi pa je v komentarju dodal: "Kako je možno, da je ponosna na svojo geografsko nepismenost?"