Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Ameriška novinarka ignorantsko o BiH: Na zemljevidu je ne bi našla

Los Angeles, 27. 06. 2026 13.18 pred 1 uro 2 min branja 50

Avtor:
J.B.
Ameriška novinarska Abigail Velez

Nogometaši Bosne in Hercegovine se bodo v noči na četrtek za preboj v osmino finala svetovnega prvenstva merili z Američani. Domačini prvenstva veljajo za izrazite favorite, tamkajšnja javnost pa srečanje z Edinom Džekom in druščino pričakuje zelo samozavestno. Za okus mnogih celo preveč samozavestno. Ena od ameriških novinark je javno dejala, da Bosne in Hercegovine na zemljevidu sploh ne bi znala najti.

Abigail Velez sicer ne sodi med velike "zvezde" ameriškega novinarstva, pa vendar ji na Instagramu denimo sledi več kot 20 tisoč sledilcev. Kljub temu si je v enem od zadnjih vklopov za televizijsko mrežo ABC privoščila veliko mero neprofesionalnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V naslednjem krogu se bodo ZDA pomerile z Bosno, ki je na zemljevidu ne bi znala najti. O Bosni ne vem ničesar in niti ne želim vedeti, ker je naša reprezentanca boljša kot kadarkoli. Bosna, pripravi se, dobili boste svoje," je dejala Velezova.

Na vložek, ki bi se ga vsaka prava novinarska hiša morala sramovati, se je na družbenih omrežjih že zgrnil plaz kritik. "Kako je lahko sploh postala novinarka?" se je vprašal eden od uporabnikov omrežja X, drugi pa je v komentarju dodal: "Kako je možno, da je ponosna na svojo geografsko nepismenost?"

Nogometaši Bosne in Hercegovine so se prvič v zgodovini uvrstili v izločilne boje velikega turnirja.
Nogometaši Bosne in Hercegovine so se prvič v zgodovini uvrstili v izločilne boje velikega turnirja.
FOTO: Profimedia

ZDA favorit, a Bosni to ustreza

Ignorantski odnos ameriških novinarjev seveda ne spreminja dejstva, da bo njihova reprezentanca proti Bosni v vlogi izrazitega favorita. Američani so zaenkrat delovali zelo prepričljivo, po uvodnih zmagah so že imeli zagotovljeno prvo mesto v skupini, zato so si lahko privoščili tudi poraz proti že izpadli Turčiji.

Po drugi strani pa so varovanci Sergeja Barbareza v kvalifikacijah dokazali, da jim najbolj ustreza igranje proti na papirju močnejšim tekmecem, ko se morajo braniti in čakati na protinapade. Valižani in Italijani so se že opekli. Bodo Američani naslednji?

Preberi še 'Infantino je obljubljal marsikaj, a Fifa ni storila ničesar'
nogomet svetovno prvenstvo bosna in hercegovina zda

'Infantino je obljubljal marsikaj, a Fifa ni storila ničesar'

24ur.com Američani o Sloveniji: 'Slovenci samo tarnate'
24ur.com Se bodo Hrvati in Ganci 'dogovorili'? Remi bi obema prinesel napredovanje
24ur.com Angleški mediji neprizanesljivi, srbski navijači žvižgali, mediji pozivali na odgovornost
24ur.com Edo Murić: Proti Nemčiji in Franciji bomo videli, ali smo ali nismo
24ur.com Košarkarje je obiskal 'lokalni' Slovenec, ki je lani živel nogometno pravljico
Moskisvet.com Ksenija Kranjec: Ne zdi se mi kulturno, da se po 30. vlačim po šovih
24ur.com Jezni angleški navijači: 'Dolgočasno!'
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
27. 06. 2026 15.25
Bosanci , bratje naši, sesujte amerikanose
Odgovori
0 0
FreedomMan
27. 06. 2026 15.24
Povprečna oz. tipična trumpova volivka
Odgovori
0 0
Belištumf
27. 06. 2026 15.24
pa sej Americani..ne najdejo nic na zemljevidu..dobro da so sploh osnovno pismeni.
Odgovori
+1
1 0
kladivo
27. 06. 2026 15.24
Ma da namazejo te prepotentne jenkije kdor koli in cimprej
Odgovori
0 0
marjanovic.drazen
27. 06. 2026 15.22
🇭🇷🇧🇦
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
27. 06. 2026 15.20
Bosna bo zmlela Ameriko. Od kdaj indijanci igrajo nogomet?
Odgovori
-1
0 1
markan3
27. 06. 2026 15.23
"bosna" 😂🤣😅😆😆😅😂🤣
Odgovori
0 0
Sloale
27. 06. 2026 15.15
To ni igmoratsko pac pa ne razgledano. Oni ne poznajo nic drugega kot ameriko in mkdonalds.
Odgovori
+4
4 0
DarkPhoenix
27. 06. 2026 15.14
Ta še Anglije ne bi našla 🫣
Odgovori
+6
6 0
osservatore
27. 06. 2026 15.13
Verjamem, da polpismena novinarka ne najde BiH na zemljevidu, verjamem da tudi SLO ne najde, mogoče ve kje je Evropa. Ali pa tudi ne.
Odgovori
+4
5 1
ThorStorm666
27. 06. 2026 15.13
Upam, da usa nabije bosno, bo vsaj mir
Odgovori
+2
4 2
svoboda1234
27. 06. 2026 15.11
Gremo Bosna,navijamo za vas,gremo
Odgovori
+3
4 1
supergigi
27. 06. 2026 15.07
Američani so na splošno tako neumni, da to kar je rekla sploh ni čudno. Vprašanje, če bi znala pokazati Evropo na zemljevidu.
Odgovori
+6
6 0
Ricinus
27. 06. 2026 15.04
Tudi Evrope ne bi
Odgovori
+10
10 0
DasaizDalasa
27. 06. 2026 14.56
Vprašanje če zna zemljevid prav obrnit. Najprej se mora naučit da je severni tečaj zgoraj, južni pa verjetno spodaj.
Odgovori
+10
11 1
Protoc
27. 06. 2026 14.52
Ko tako maha z prstom, sigurno službo ni dobila zaradi šole..
Odgovori
+7
8 1
. .
27. 06. 2026 14.51
A bi našla na zemljevidu države svoje države ZDA ?
Odgovori
+11
11 0
Justice4all
27. 06. 2026 14.50
Hahah,sem pa popolnoma prepričan, da vsaj vsak Bosanec ve ,kje so USA
Odgovori
+7
7 0
LukaS8
27. 06. 2026 14.49
Kaj več od ljudstva, ki je izvolilo Trumpa niti ni za pričakovati. In glede na to, koga so volili nekateri Slovenci se zdi, da gremo po isti poti.
Odgovori
+7
10 3
Justice4all
27. 06. 2026 14.49
Navijam za Bosno....greeemoooo Bosna....
Odgovori
+6
9 3
petb
27. 06. 2026 14.41
Ko misliš, da je to prvenstvo poden, ugotoviš, da ta poden nima dna.
Odgovori
+6
8 2
bibaleze
Portal
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Rakci so prijetni otroci, ki znajo biti hkrati trmasti in umirjeni
Rakci so prijetni otroci, ki znajo biti hkrati trmasti in umirjeni
Vse, kar morate vedeti o nakupu sončnih očal za otroke
Vse, kar morate vedeti o nakupu sončnih očal za otroke
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
zadovoljna
Portal
Našli pisma, ki razkrivajo manj znano plat princese Diane
Strokovnjakinja razkriva, kakšno pedikuro bomo nosile to poletje
Strokovnjakinja razkriva, kakšno pedikuro bomo nosile to poletje
To je eden najboljših načinov za kurjenje kalorij poleti
To je eden najboljših načinov za kurjenje kalorij poleti
5 napak, ki nas še bolj pregrejejo
5 napak, ki nas še bolj pregrejejo
vizita
Portal
Čaj iz špargljev: naravni diuretik, ki zmanjšuje odpadke
Ste med ogroženimi? Te skupine naj bodo pri vročini še posebej pozorne
Ste med ogroženimi? Te skupine naj bodo pri vročini še posebej pozorne
Ko demenca ne pomeni le izgube spomina
Ko demenca ne pomeni le izgube spomina
Kako in s čim preprosto do energije brez kave
Kako in s čim preprosto do energije brez kave
cekin
Portal
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Naomi Campbell razkrila šokantno resnico: "Vse je bila prevara!"
Naomi Campbell razkrila šokantno resnico: "Vse je bila prevara!"
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
moskisvet
Portal
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
Brez volje za spolnost? Preverite, ali je kriva služba
Brez volje za spolnost? Preverite, ali je kriva služba
Razkril ključno spremembo, ki mu je pomagala pri izgubi kilogramov
Razkril ključno spremembo, ki mu je pomagala pri izgubi kilogramov
Pozor, ko potujete: nevaren trik žeparjev je spet aktualen
Pozor, ko potujete: nevaren trik žeparjev je spet aktualen
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
okusno
Portal
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763