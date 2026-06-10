Ameriške oblasti pojasnile, zakaj so sodniku zavrnile vstop

Neimenovani uradnik administracije predsednika Donalda Trumpa je za CNN povedal, da so pri preverjanju somalijskega državljana odkrili "uporabo jezika oziroma vedenje, ki je žaljivo, nespoštljivo ali namenjeno poniževanju, hkrati so naleteli tudi na povezavo z domnevnimi člani terorističnih organizacij". Neimenovani uslužbenec sicer "ni podrobneje pojasnil domnevnih povezav somalijskega nogometnega sodnika s terorističnimi organizacijami".

Somalija je med 39 državami, ki so jim ZDA uvedle stroge imigracijske ukrepe. Ta afriška država sodi v manjšo skupino držav, državljanom katerih je administracija predsednika Trumpa vsilila popolno prepoved vstopa v ZDA.

Donald Trump FOTO: AP

V Somaliji se skrajna islamistična militantna skupina Al Šabab že vrsto let v nekaterih delih države bori proti vladi. To skupino v ZDA obravnavajo kot teroristično organizacijo. Artan je v ZDA prispel na letališče v Miamiju z veljavnimi potovalnimi dokumenti, nato pa so ga več ur zasliševali ameriški cariniki in mejni varnostni organi. Ameriške oblasti so mu nato zavrnile vstop in ga deportirale v Istanbul, od koder je prišel.

Omar Artan FOTO: AP

Urad za mejno in carinsko upravo (CBP) sicer somalijskega državljana ni imenoval, temveč so ga označili kot "sodnika svetovnega prvenstva iz Somalije". Najprej so pojasnili, da so ga zavrnili "zaradi pomislekov ob preverjanju".