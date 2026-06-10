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SP 2026

Ameriške oblasti pojasnile, zakaj so sodniku zavrnile vstop

Washington, 10. 06. 2026 11.34 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA
Donald Trump

Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Abdulkadirju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov, je poročala televizijska mreža CNN.

Neimenovani uradnik administracije predsednika Donalda Trumpa je za CNN povedal, da so pri preverjanju somalijskega državljana odkrili "uporabo jezika oziroma vedenje, ki je žaljivo, nespoštljivo ali namenjeno poniževanju, hkrati so naleteli tudi na povezavo z domnevnimi člani terorističnih organizacij". Neimenovani uslužbenec sicer "ni podrobneje pojasnil domnevnih povezav somalijskega nogometnega sodnika s terorističnimi organizacijami".

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Somalija je med 39 državami, ki so jim ZDA uvedle stroge imigracijske ukrepe. Ta afriška država sodi v manjšo skupino držav, državljanom katerih je administracija predsednika Trumpa vsilila popolno prepoved vstopa v ZDA.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

V Somaliji se skrajna islamistična militantna skupina Al Šabab že vrsto let v nekaterih delih države bori proti vladi. To skupino v ZDA obravnavajo kot teroristično organizacijo. Artan je v ZDA prispel na letališče v Miamiju z veljavnimi potovalnimi dokumenti, nato pa so ga več ur zasliševali ameriški cariniki in mejni varnostni organi. Ameriške oblasti so mu nato zavrnile vstop in ga deportirale v Istanbul, od koder je prišel.

Omar Artan
Omar Artan
FOTO: AP

Urad za mejno in carinsko upravo (CBP) sicer somalijskega državljana ni imenoval, temveč so ga označili kot "sodnika svetovnega prvenstva iz Somalije". Najprej so pojasnili, da so ga zavrnili "zaradi pomislekov ob preverjanju".

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Artan, ki so ga razglasili za afriškega sodnika leta 2025, naj bi bil prvi sodnik iz Somalije, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu. Na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi bo po zavrnitvi Artana sodilo šest nogometnih sodnikov iz Afrike.

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KOMENTARJI2

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Darko32
10. 06. 2026 13.05
To nogometno prvenstvo bo najbolj spolitizirano in bo večna senca dvoma o poštenju. Zato bi morali enostavno ga vsi ignorirati.
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0 0
zmerni pesimist
10. 06. 2026 12.47
Ameri
Odgovori
0 0
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