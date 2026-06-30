Ameriški minister po izpadu Irana: Vesel sem, da sem jim preklical vize

Markwayne Mullin FOTO: Profimedia

"Vesel sem, da so končali turnir in da se ne vračajo," je novinarjem dejal Markwayne Mullin. "Zelo sem bil srečen, ko sem lahko preklical njihove vize in sem jim rekel, da lahko zdaj zapustijo ZDA. Kar zapelo se mi je in celo zaplesalo," je nazorno dejal. Udeležba Irana na prvenstvu je bila v luči izraelsko-ameriške vojne proti islamski republiki nekaj časa pod vprašajem. Po tednih usklajevanja se je reprezentanca udeležila turnirja, svojo pripravljalno bazo je preselila iz Arizone v mehiško Tijuano.

Za potrebe tekem so Iranci nato potovali v ZDA. Pri tem so imeli strogo omejitev glede časa bivanja, zaradi česar so večkrat potarnali, iranska nogometna zveza pa je vložila tudi pritožbo zaradi načina, na katerega so bili obravnavani. Mullin je glede vračanja v Tijuano po odigranih tekmah dejal, da je šlo za dogovor z Mednarodno nogometno zvezo Fifo. "Ko je bilo tekme konec, smo jih pustili, da se vrnejo v hotel v svojo bazo. Tam jim je gotovo bolj udobno. To je bil del dogovora, ki smo ga dosegli s Fifo pred začetkom prvenstva," je pojasnil po poročanju dpa.

Navijači Irana FOTO: AFP