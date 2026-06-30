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SP 2026

Ameriški minister po izpadu Irana: Vesel sem, da sem jim preklical vize

Washington, 30. 06. 2026 15.01 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA
Nogometaši Irana zapuščajo zelenico po tekmi z Egiptom

Ameriški minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin je na sestanku z novinarji glede varnosti na svetovnem prvenstvu v nogometu dejal, da je vesel, da Irana ni več na mundialu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Iran je z mundiala izpadel po skupinskem delu v sicer precej nesrečnih okoliščinah.

Markwayne Mullin
Markwayne Mullin
FOTO: Profimedia

"Vesel sem, da so končali turnir in da se ne vračajo," je novinarjem dejal Markwayne Mullin. "Zelo sem bil srečen, ko sem lahko preklical njihove vize in sem jim rekel, da lahko zdaj zapustijo ZDA. Kar zapelo se mi je in celo zaplesalo," je nazorno dejal. Udeležba Irana na prvenstvu je bila v luči izraelsko-ameriške vojne proti islamski republiki nekaj časa pod vprašajem. Po tednih usklajevanja se je reprezentanca udeležila turnirja, svojo pripravljalno bazo je preselila iz Arizone v mehiško Tijuano.

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Za potrebe tekem so Iranci nato potovali v ZDA. Pri tem so imeli strogo omejitev glede časa bivanja, zaradi česar so večkrat potarnali, iranska nogometna zveza pa je vložila tudi pritožbo zaradi načina, na katerega so bili obravnavani. Mullin je glede vračanja v Tijuano po odigranih tekmah dejal, da je šlo za dogovor z Mednarodno nogometno zvezo Fifo. "Ko je bilo tekme konec, smo jih pustili, da se vrnejo v hotel v svojo bazo. Tam jim je gotovo bolj udobno. To je bil del dogovora, ki smo ga dosegli s Fifo pred začetkom prvenstva," je pojasnil po poročanju dpa.

Navijači Irana
Navijači Irana
FOTO: AFP

Zatrdil je še, da je skoraj polovica iranskega neigralnega štaba članov Iranske revolucionarne garde. Iran je sicer izpadel po treh remijih v skupinskem delu. Na zadnji tekmi skupinskega dela proti Egiptu so v sodnikovem dodatku dosegli gol, ki pa ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. S tremi točkami so kljub temu bili v igri za napredovanje kot ena izmed osmih najboljših tretjeuvrščenih ekip, a so zaradi razpleta na tekmi Avstrije in Alžirije, na kateri so Avstrijci izenačili v zadnjih minutah, na koncu izpadli.

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KOMENTARJI4

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zoran jankovi? 007
30. 06. 2026 16.04
Žalostno , sramotno ,ponižujoče...
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0 0
borjac
30. 06. 2026 15.45
Gol Irana so z pomočjo Vara razveljavili za 3 cm , in Iran poslali domov , ???? "Vesel sem, da so končali turnir in da se ne vračajo," je novinarjem dejal minister ZDA Markwayne Mullin , mogoče še kdo verjame v športna naključja ???? mogoče pa se bo sedaj skorumpirani Infantino , predsednik Fife , prilezel izpod Trumpove mize ??
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+6
6 0
ptuj.si
30. 06. 2026 15.27
💪
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+1
1 0
royayers
30. 06. 2026 15.05
Tako se dela, kot pravi fasisti.
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+9
9 0
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