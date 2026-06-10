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SP 2026

Angleška reprezentančna baza: najprej streljanje, potem še potres

Kansas, 10. 06. 2026 19.31 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Angleška nogometna reprezentanca

Pred vrati je novo svetovno prvenstvo v nogometu. Vse udeleženke največjega športnega dogodka na svetu so že zbrane v svojih reprezentančnih bazah, kjer pilijo še zadnje podrobnosti pred uvodnimi tekmami. Angleška izbrana vrsta se je na poti v Kansas, kjer bo preživela glavnino svojega časa v ZDA, ustavila na Floridi. Okoliščine na jugu ZDA pa še zdaleč niso idealne.

Angleška nogometna reprezentanca na Floridi
Angleška nogometna reprezentanca na Floridi
FOTO: Profimedia

V torek je okolico Palm Beacha stresel potres, ki je na Richterjevi lestvici zabeležil magnitudo 6,1. Gre za najhujši potres, ki mu je bil ta del sveta priča v zadnjih 150 letih. V Miamiju in Orlandu, kjer bodo Angleži odigrali svojo zadnjo pripravljalno tekmo proti Kostariki, so pristojni zaradi naravne nesreče evakuirali več stavb. Ameriška vremenska služba je sicer že takoj odpisala možnost cunamija, še vedno pa so v pripravljenosti na popotresne sunke, ki nemalokrat udarijo po tako močnem potresu.

Varovanci Thomasa Tuchla se bodo po tekmi s Kostariko preselili v Kansas, kjer bodo zasidrani med potekom svetovnega prvenstva, ki se začne 11. junija. Tudi okoliščine iz osrčja ZDA pa niso prav nič spodbudne. V soboto je pred enim od priljubljenih nočnih klubov prišlo do množičnega streljanja, v katerem je bilo ranjenih kar devet ljudi. Incident se je pripetil zgolj dobrih šest kilometrov stran od angleškega začasnega doma za naslednji mesec dni.

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Dobro poznano varnostno stanje onkraj Atlantika je v številnih otoških medijih takoj sprožilo nešteto ugibanj o primernosti izbrane baze. V Kansasu sta poleg Treh levov situirani še reprezentanci Alžirije ter Argentine, ki bo s seboj pripeljala tudi izredno popularnega Lionela Messija, zaradi katerega bo varovanje še zaostreno. Župan Kansasa je odločno zanikal obtožbe o slabem varnostnem stanju in medije obtožil senzacionalističnega poročanja: "Vsakemu prebivalcu našega mesta je jasno, da incident nima nobene povezave s tremi reprezentancami, ki bodo tukaj. Mediji so pompozno poročali o stvareh, ki so se dogajale v čisto drugem delu mesta."

Kljub razdalji med mestom incidenta in angleško reprezentančno bazo pa se gre v luči vseh kontroverz pred samim začetkom največjega športnega praznika na svetu vprašati, če so Združene države primeren gostitelj.

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