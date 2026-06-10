Angleška reprezentančna baza: najprej streljanje, potem še potres

V torek je okolico Palm Beacha stresel potres, ki je na Richterjevi lestvici zabeležil magnitudo 6,1. Gre za najhujši potres, ki mu je bil ta del sveta priča v zadnjih 150 letih. V Miamiju in Orlandu, kjer bodo Angleži odigrali svojo zadnjo pripravljalno tekmo proti Kostariki, so pristojni zaradi naravne nesreče evakuirali več stavb. Ameriška vremenska služba je sicer že takoj odpisala možnost cunamija, še vedno pa so v pripravljenosti na popotresne sunke, ki nemalokrat udarijo po tako močnem potresu.

Varovanci Thomasa Tuchla se bodo po tekmi s Kostariko preselili v Kansas, kjer bodo zasidrani med potekom svetovnega prvenstva, ki se začne 11. junija. Tudi okoliščine iz osrčja ZDA pa niso prav nič spodbudne. V soboto je pred enim od priljubljenih nočnih klubov prišlo do množičnega streljanja, v katerem je bilo ranjenih kar devet ljudi. Incident se je pripetil zgolj dobrih šest kilometrov stran od angleškega začasnega doma za naslednji mesec dni.