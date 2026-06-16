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SP 2026

Angleški branilec zapušča mundial, kdo ga bo nadomestil?

Kansas City, 16. 06. 2026 15.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Tino Livramento

Trije levi so že pred prvo tekmo letošnjega svetovnega prvenstva naleteli na težave. Bočni branilec Newcastla Tino Livramento je namreč staknil poškodbo, zaradi katere je zapustil turnir v ZDA. Nadomestil naj bi ga Trevoh Chalobah, ki na klubski ravni igra za Chelsea.

Anglija bo po našem času prvič na preizkušnji v sredo ob 22. uri, ko se bo proti Hrvaški pomerila v enem izmed derbijev skupinskega dela mundiala. Soigralcem v boju za prve točke ne bo mogel pomagati Tino Livramento, ki si je poškodoval mišico. Po besedah selektorja Thomasa Tuchela ga bo nadomestil Trevoh Chalobah iz Chelseaja.

Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
FOTO: AP

Odločitev nemškega strokovnjaka je naletela na številne kritike. Navijači treh levov že v osnovi niso bili zadovoljni s seznamom igralcev za svetovno prvenstvo, na katerem so mnogi pogrešali levega bočnega branilca Lewisa Halla in desnega bočnega branilca Trenta Alexander-Arnolda. Vpoklic enega izmed slednjih bi bil po poškodbi desnega bočnega branilca Newcastla, ki občasno igra tudi na levi strani zelenice, najbolj smiseln, Tuchel pa se je odločil, da bo ekipo okrepil z dodatnim osrednjim branilcem.

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nogomet anglija svetovno prvenstvo tino livramento

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