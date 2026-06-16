Angleški branilec zapušča mundial, kdo ga bo nadomestil?

Anglija bo po našem času prvič na preizkušnji v sredo ob 22. uri, ko se bo proti Hrvaški pomerila v enem izmed derbijev skupinskega dela mundiala. Soigralcem v boju za prve točke ne bo mogel pomagati Tino Livramento , ki si je poškodoval mišico. Po besedah selektorja Thomasa Tuchela ga bo nadomestil Trevoh Chalobah iz Chelseaja.

Odločitev nemškega strokovnjaka je naletela na številne kritike. Navijači treh levov že v osnovi niso bili zadovoljni s seznamom igralcev za svetovno prvenstvo, na katerem so mnogi pogrešali levega bočnega branilca Lewisa Halla in desnega bočnega branilca Trenta Alexander-Arnolda. Vpoklic enega izmed slednjih bi bil po poškodbi desnega bočnega branilca Newcastla, ki občasno igra tudi na levi strani zelenice, najbolj smiseln, Tuchel pa se je odločil, da bo ekipo okrepil z dodatnim osrednjim branilcem.