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Zgodba se razvija

Messi zapravil enajstmetrovko (0:0*)

Arlington, 22. 06. 2026 19.00 pred eno minuto 1 min branja 11

Avtor:
A.M.
Lionel Messi

Argentinska nogometna reprezentanca igra svojo drugo tekmo svetovnega prvenstva. Meri se z našimi severnimi sosedi, tekma pa utegne biti zgodovinska. Lionel Messi bi v primeru doseženega zadetka postal najboljši strelec turnirja vseh turnirjev.

Argentina je tekmo odprla napadalno in po dobrih dveh minutah je Enzo Fernandez v ogenj poslal Lautara Martineza, katerega sta avstrijska branilca v kazenskem prostoru spravila na tla. Sledila je dolga prekinitev, glavni sodnik pa si je nato ogledal posnetek in pokazal na belo piko. Odgovornost je pričakovano prevzel kapetan Lionel Messi, udaril pa mimo vrat in zapravil še 33. najstrožjo kazen v svoji bogati karieri.

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Svetovno prvenstvo, 2. krog, izid:

Argentina - Avstrija 0:0*

nogomet svetovno prvenstvo argentina avstrija lionel messi

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KOMENTARJI11

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MatPaat
22. 06. 2026 19.10
Pa kako je to možno. Sinko ati se je potrudil ti pa... Ehh😪😪
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+0
1 1
annonymo95
22. 06. 2026 19.08
cisti penal, napovedujem jokanje stalarjev
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+1
1 0
Franci123
22. 06. 2026 19.11
Jokanje za penal in srečo ker je zgrešil
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+1
1 0
annonymo95
22. 06. 2026 19.11
bo dal se 2, ne rabi penala
Odgovori
0 0
Legolas99
22. 06. 2026 18.31
Se mi zdi da se nas 80 odstotkov tukaj strinja da bo spisal zgodovino,v ne dobivanju rdečega kartona in kot v preteklosti dobivanja podarjenih 11metrovk😝😀 Pa nisem Ronaldo fan,sem BAYERN MUNCHEN fan😀
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-1
3 4
Wolf85
22. 06. 2026 18.17
Matpaat še kar joka.tipu se vidu da ni igral nogometa.za messija govori,da je bil štart.a ti sploh ves kaj je štart?pri messijevem primeru sta oba tekla za žogo in ja ga je grdo pohodil ampak to ni štart.vidim da tebi fizikalni zakoni niso poznani.kam bi po tvoje mogel dat nogo če na pilno teče še s drugim igralcem?kake bolečine ima matpaat že 20 let.letos bo še veliko joka.kaki štarti so bili letos že na.svetovnem pa niso nobenga izključil.a ko messi na polno teče še s drugim igralcem in ga pohodi bi pa mogu bit...nekateri so obsedeni z messijem do konca,tako kot njihov ronaldo.messi jim zastojn živi v glavi.še na mnoga leta
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+4
5 1
MatPaat
22. 06. 2026 18.22
Uuff uufff, cel ESEJ, da braniš Fifinega sinčka. Pa ne vem zakaj se jeziš.... Bo tati Infantino poskrbel, da bo dosegel še kaj 😘
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-4
1 5
Wolf85
22. 06. 2026 18.41
Jz en esej,ti 100 komentarjev v 3 dneh.tvoji komentarji so bolni bolecine in frustracij.messi je pustil nepopravljive posledice.tvoje jokanje je hrana za nas navijače messija.
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+4
4 0
zajfa
22. 06. 2026 18.10
Miroslav Klose je marka in bo to tudi ostal, ne glede na statistike.
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+3
4 1
MatPaat
22. 06. 2026 18.07
Fifin sinček bo spisal. Brez skrbi, da bodo poskrbeli na FIFI zato. Sicer bi bilo kdo drug danes pavziral po takšnem štartu, ki ga je uprizoril sinko ampak on ne. Ima doživljenski privilegij na FIFI.
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-3
3 6
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