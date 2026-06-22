Messi zapravil enajstmetrovko (0:0*)

Argentina je tekmo odprla napadalno in po dobrih dveh minutah je Enzo Fernandez v ogenj poslal Lautara Martineza, katerega sta avstrijska branilca v kazenskem prostoru spravila na tla. Sledila je dolga prekinitev, glavni sodnik pa si je nato ogledal posnetek in pokazal na belo piko. Odgovornost je pričakovano prevzel kapetan Lionel Messi, udaril pa mimo vrat in zapravil še 33. najstrožjo kazen v svoji bogati karieri.