Argentinci besni na Vinčića: peticija za ponovitev finala brez Slovenca

Fraza "biti dostojanstven v porazu" se zagotovo ne nanaša na obnašanje argentinskih reprezentantov in navijačev po finalu svetovnega prvenstva. Gavče je v New Jerseyju popolnoma nadigrala in z 1:0 porazila Španija, ki je po nogometni lekciji prišla do drugega naslova svetovnih prvakov v svoji zgodovini. Privrženci La Scalonete se niso mogli sprijazniti z zamujeno priložnostjo, da bi ubranili svojo zmago iz Katarja. Njihova žalost in bes sta se spreobrnila v pritoževanje nad sodniškimi odločitvami.
Čeprav je konsenz nogometnega sveta, da je glavni sodnik Slavko Vinčić svoje delo opravil z odliko, Mednarodna nogometna zveza (FIFA) ga je okronala za najboljšega delilca pravice na mundialu, so se Argentinci z vso ihto spravili nad Slovenca. Zaživela je celo spletna peticija, ki kliče k ponovitvi finala, a tokrat brez 46-letnega Mariborčana. Kljub bizarnosti je peticija zbrala že skoraj 62 tisoč podpisov obupanih nogometnih navdušencev, ki so prepričani, da se jim je zgodila krivica. Vsi, ki smo finale mundiala spremljali, seveda vemo, da temu absolutno ni bilo tako.
Sicer redke, ampak vseeno prisotne kritike na sojenje Slovenca so letele predvsem na pomanjkanje rumenih kartonov, ki jih je pokazal agresivnim argentinskim igralcem. Varovanci Lionela Scalonija so v sodniškem dodatku ostali brez Enza Fernandeza, ki je popolnoma nepremišljeno podrl Paua Cubarsija in prejel zasluženo drugo rumeno kazen, zaradi katere je bil primoran zapustiti igrišče.
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