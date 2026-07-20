FIFA bo preiskala nasilno početje Argentincev po finalu

Agresivna poteza Leandra Paredesa FOTO: Profimedia

Leandro Paredes se po zadnjem sodnikovem žvižgu ni proslavil s svojim nasilnim izpadom, v katerem se je praktično stepel s španskima nogometašema Ericom Garcio in Gavijem. Vezist Boce Juniors presenetljivo ni začel finalnega obračuna, v igro pa je vstopil na začetku drugega polčasa, ko je zamenjal Nica Gonzaleza. Kljub temu da ni odigral celotnega obračuna, bi si Paredes s svojim tveganim načinom igre z lahkoto prislužil vsaj štiri rumene kartone, a mu je slovenski delilec pravice Slavko Vinčić nekajkrat morda pogledal skozi prste.

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Za njegovo početje po koncu tekme pa ni bilo opravičila in Argentinec je dobil popolnoma zaslužen rdeči karton. Temperamentni vezist je fizično obračunal z dvema Špancema, zaradi česar je disciplinski postopek zoper njega in ostale argentinske nogometaše sprožila tudi Mednarodna nogometna zveza (FIFA). Pod drobnogledom bo tudi pomočnik argentinskega selektorja Lionela Scalonija, Roberto Ayala.