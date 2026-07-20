FIFA bo preiskala nasilno početje Argentincev po finalu

Leandro Paredes se po zadnjem sodnikovem žvižgu ni proslavil s svojim nasilnim izpadom, v katerem se je praktično stepel s španskima nogometašema Ericom Garcio in Gavijem. Vezist Boce Juniors presenetljivo ni začel finalnega obračuna, v igro pa je vstopil na začetku drugega polčasa, ko je zamenjal Nica Gonzaleza. Kljub temu da ni odigral celotnega obračuna, bi si Paredes s svojim tveganim načinom igre z lahkoto prislužil vsaj štiri rumene kartone, a mu je slovenski delilec pravice Slavko Vinčić nekajkrat morda pogledal skozi prste.
Za njegovo početje po koncu tekme pa ni bilo opravičila in Argentinec je dobil popolnoma zaslužen rdeči karton. Temperamentni vezist je fizično obračunal z dvema Špancema, zaradi česar je disciplinski postopek zoper njega in ostale argentinske nogometaše sprožila tudi Mednarodna nogometna zveza (FIFA). Pod drobnogledom bo tudi pomočnik argentinskega selektorja Lionela Scalonija, Roberto Ayala.
Nekdanji odlični nogometaš in svoj čas tudi klubski soigralec legendarnega Slovenca Zlatka Zahoviča se je zapletel z igralcem katalonske Barcelone Danijem Olmom. Poleg nasilnih izpadov bodo odgovorni preiskovali tudi obnašanje nekaterih članov argentinskega tabora ob španskem dvigu pokala. Določeni argentinski predstavniki so se namreč odločili, da bodo dogodku obrnili hrbet in znova izkazali nespoštovanje do nasprotnikov, ki so jih popolnoma zasluženo premagali. Morebitna kazen še ni znana, zagotovo pa bo preiskava še prilila olje na ogenj debati o argentinskem obnašanju na letošnjem mundialu.
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