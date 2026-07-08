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SP 2026

Argentino po epskem preobratu trese nogometna mrzlica

Buenos Aires, 08. 07. 2026 10.05 pred 47 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Po epskem preobratu proti Egiptu je Argentino zajelo rajanje.

V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinjemodrih s 3:2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo povečini mirno, policija pa je vseeno aretirala več deset navijačev, poškodovana sta bila dva policista.

V prestolnici se je okoli obeliska zbralo na tisoče ljudi in proslavljalo uspeh Lionela Messija in njegovih soigralcev, s čimer so dele mestnega središča vse do poznega večera spremenili v prizorišče slavja.

Predvsem način, kako je argentinska nogometna reprezentanca v zaključku tekme - potem ko je sprva zaostajala z 0:2 - preobrnila potek srečanja, je navijače spravil v delirij in v njih vzbudil upanje na nove uspehe.

Argentinci Messija znova slavijo kot odrešenika; prav on je s podajo in golom za izenačenje sprožil veliki preobrat.

Prvi junak preobrata je bil z golom in asistenco kdo drug kot Lionel Messi.
Prvi junak preobrata je bil z golom in asistenco kdo drug kot Lionel Messi.
FOTO: Profimedia

Vendar pa so slavja pokazala tudi, kako hitro se lahko čustva v tej z nogometom obsedeni državi sprevržejo v nasilje. Lokalni mediji v Buenos Airesu so poročali o 19 aretacijah.

V mestu San Miguel de Tucuman, prestolnici province na severozahodu države, je po poročanjih prišlo do spopadov med ljudmi, ki so slavili veliko zmago, in policijo. Varnostne sile so za izpraznitev območja uporabile gumijaste naboje. Po navedbah poročil je bilo aretiranih pet ljudi, dva policista pa sta bila poškodovana.

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KOMENTARJI3

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NoriSušan
08. 07. 2026 10.55
Seveda zasluženo slavje. Upamo da še enkrat osvojijo da bo slavje še većje
Odgovori
0 0
Beauceron1
08. 07. 2026 10.45
Seveda da pretresla Argentino. Portugalsko bolj težko, ker so ze doma 😄😄😄😄😄😁😁😁
Odgovori
-1
1 2
Lock Down
08. 07. 2026 10.27
Realist, kaj praviš na zmago Messija z Argentino? Aja, so te na klop posadili 🤣🤣🤣
Odgovori
+0
2 2
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