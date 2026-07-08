Argentino po epskem preobratu trese nogometna mrzlica

V prestolnici se je okoli obeliska zbralo na tisoče ljudi in proslavljalo uspeh Lionela Messija in njegovih soigralcev, s čimer so dele mestnega središča vse do poznega večera spremenili v prizorišče slavja.
Predvsem način, kako je argentinska nogometna reprezentanca v zaključku tekme - potem ko je sprva zaostajala z 0:2 - preobrnila potek srečanja, je navijače spravil v delirij in v njih vzbudil upanje na nove uspehe.
Argentinci Messija znova slavijo kot odrešenika; prav on je s podajo in golom za izenačenje sprožil veliki preobrat.
Vendar pa so slavja pokazala tudi, kako hitro se lahko čustva v tej z nogometom obsedeni državi sprevržejo v nasilje. Lokalni mediji v Buenos Airesu so poročali o 19 aretacijah.
V mestu San Miguel de Tucuman, prestolnici province na severozahodu države, je po poročanjih prišlo do spopadov med ljudmi, ki so slavili veliko zmago, in policijo. Varnostne sile so za izpraznitev območja uporabile gumijaste naboje. Po navedbah poročil je bilo aretiranih pet ljudi, dva policista pa sta bila poškodovana.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.