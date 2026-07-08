Argentino po epskem preobratu trese nogometna mrzlica

V prestolnici se je okoli obeliska zbralo na tisoče ljudi in proslavljalo uspeh Lionela Messija in njegovih soigralcev, s čimer so dele mestnega središča vse do poznega večera spremenili v prizorišče slavja.

Predvsem način, kako je argentinska nogometna reprezentanca v zaključku tekme - potem ko je sprva zaostajala z 0:2 - preobrnila potek srečanja, je navijače spravil v delirij in v njih vzbudil upanje na nove uspehe.

Argentinci Messija znova slavijo kot odrešenika; prav on je s podajo in golom za izenačenje sprožil veliki preobrat.