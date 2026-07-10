Atlasovi levi ponosni na predstave na mundialu: 'Vrnili se bomo še močnejši'

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"Proti zelo močnemu tekmecu smo dali vse od sebe. Vendar bomo še naprej gradili ekipo, ki se bo lahko borila tudi za naslove. Ponosen sem na svoje varovance," je po tekmi izjavil selektor Maroka Mohamed Ouahbi.

Atlasovi levi so upali, da bodo vsaj ponovili svoj zgodovinski dosežek in se uvrstili v polfinale, kot jim je to uspelo v Katarju leta 2022, a so njihove upe na svetovnem prvenstvu znova pokopali Francozi.

Maroko se mora zdaj po izjemno napornih zadnjih sedmih mesecih osredotočiti na prihodnje izzive. "Francija je zares odlična ekipa. Igrali smo proti državi, ki je nastopila v zadnjih dveh finalih SP in ki ima redko kdaj na voljo toliko talenta kot trenutno," je priznal Ouahbi.

"Vemo, da se lahko kosamo z najboljšimi, in želimo si še bolj trdo delati, da se bomo naslednjič odrezali še bolje. Menim, da je pomembno storiti vse za zmago, in mislim, da smo res poskusili vse," je dodal selektor te afriške reprezentance, ki je ekipo do 20 let popeljal na svetovni vrh, člansko reprezentanco Maroka pa prevzel marca in jo vodil do novega odmevnega rezultata na mundialu.

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