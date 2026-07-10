Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Atlasovi levi ponosni na predstave na mundialu: 'Vrnili se bomo še močnejši'

Pariz, 10. 07. 2026 09.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Brazilija - Maroko

Maroški selektor Mohamed Ouahbi je obljubil, da si bo njegova hitro ekipa opomogla po četrtfinalnem izpadu na svetovnem nogometnem prvenstvu proti Franciji in se leta 2030 vrnila še močnejša. Maročani so kljub porazu proti trikolorjem (0:2) ponosni na prikazano na mundialu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Proti zelo močnemu tekmecu smo dali vse od sebe. Vendar bomo še naprej gradili ekipo, ki se bo lahko borila tudi za naslove. Ponosen sem na svoje varovance," je po tekmi izjavil selektor Maroka Mohamed Ouahbi. 

Preberi še Mbappe spisal zgodovino in pomiril navijače: Gleženj bo za polfinale nared

Atlasovi levi so upali, da bodo vsaj ponovili svoj zgodovinski dosežek in se uvrstili v polfinale, kot jim je to uspelo v Katarju leta 2022, a so njihove upe na svetovnem prvenstvu znova pokopali Francozi.

Maroko se mora zdaj po izjemno napornih zadnjih sedmih mesecih osredotočiti na prihodnje izzive. "Francija je zares odlična ekipa. Igrali smo proti državi, ki je nastopila v zadnjih dveh finalih SP in ki ima redko kdaj na voljo toliko talenta kot trenutno," je priznal Ouahbi.

"Vemo, da se lahko kosamo z najboljšimi, in želimo si še bolj trdo delati, da se bomo naslednjič odrezali še bolje. Menim, da je pomembno storiti vse za zmago, in mislim, da smo res poskusili vse," je dodal selektor te afriške reprezentance, ki je ekipo do 20 let popeljal na svetovni vrh, člansko reprezentanco Maroka pa prevzel marca in jo vodil do novega odmevnega rezultata na mundialu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Vzdevek 'Atlasovi levi' izhaja iz barbarskega leva, podvrste leva, ki je nekoč naseljevala gorovje Atlas v severni Afriki. Ta veličastna žival, ki je danes v naravi žal izumrla, velja za nacionalni simbol Maroka in predstavlja moč, pogum ter neustrašnost, kar so lastnosti, ki jih navijači pripisujejo svoji nogometni reprezentanci.

Izraz 'mundial' je španska beseda za 'svetovni', v nogometnem kontekstu pa se uporablja kot sinonim za Svetovno prvenstvo v nogometu (FIFA World Cup). To je najprestižnejši mednarodni turnir, ki se odvija vsaka štiri leta in na katerem tekmujejo najboljše reprezentance iz vseh koncev sveta, da bi si zagotovile naslov svetovnega prvaka.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet sp mundial

'Kdo na svetu tem lahko zaustavi Francijo? Nihče, ker ni s tega planeta'

24ur.com Maročani prvič v zgodovini premagali Brazilce
24ur.com Tudi v Maroku ulice polne navdušenih nogometnih navijačev
24ur.com Razdrh kipel od ponosa: Taktično smo bili vrhunski
24ur.com Dejan Vinčić: Imamo še dosti rezerv, je pa vse več pozitivnega adrenalina
24ur.com Maročani premagali Portugalce za zgodovinsko uvrstitev v polfinale SP!
24ur.com Maročani za čast Afrike proti izkušenim velesilam Evrope in Južne Amerike
24ur.com Domačini po zmagi Hrvaške: 'Bronasta medalja prihaja domov'
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Dnevni horoskop: Dvojčki potrebujejo iskren pogovor, levi morajo slediti intuiciji
Dnevni horoskop: Dvojčki potrebujejo iskren pogovor, levi morajo slediti intuiciji
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Nekdanja stevardesa razkrila, zakaj se po letu zbudite še bolj utrujeni
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Po neuspelih zakonih srečo našla z žensko
Po neuspelih zakonih srečo našla z žensko
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
okusno
Portal
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804