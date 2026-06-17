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Zgodba se razvija

Avstriji razveljavljen gol Arnautovića, ostaja neodločeno (1:1*)

New York, 17. 06. 2026 07.09 pred 25 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Avstrija - Jordanija

Na tekmi svetovnega prvenstva v nogometu v skupini J se merita Avstrija in Jordanija. Naši severni sosedi so ob polčasu vodili z 1:0. Gol je v 21. minuti dosegel Romano Schmid. Takoj v drugem polčasu je Jordancem uspelo izenačiti, ko se je pod zadetek podpisal Ali Olwan.

Izid, skupina J
Avstrija - Jordanija 1:1 (1:0)
Schmid 21.; Olwan 50.

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