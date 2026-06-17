Izid, skupina J
Avstrija - Jordanija 1:1 (1:0)
Schmid 21.; Olwan 50.
Avstriji razveljavljen gol Arnautovića, ostaja neodločeno (1:1*)
Na tekmi svetovnega prvenstva v nogometu v skupini J se merita Avstrija in Jordanija. Naši severni sosedi so ob polčasu vodili z 1:0. Gol je v 21. minuti dosegel Romano Schmid. Takoj v drugem polčasu je Jordancem uspelo izenačiti, ko se je pod zadetek podpisal Ali Olwan.
Izid, skupina J
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