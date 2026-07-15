Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Balogun: Vedel sem, da bo sprožilo številne polemike. Tudi pri soigralcih je

New Jersey, 15. 07. 2026 09.24 pred 54 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Folarin Balogun

Ameriški napadalec Folarin Balogun je v odzivu na afero svetovnega prvenstva v nogometu dejal, da se je zavedal posledic odločitve krovne zveze Fife na posredovanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Fifa je Balogunu dovolila nastopiti proti Belgiji v osmini finala svetovnega prvenstva, čeprav je prejel rdeč karton.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Folarin Balogun je bil eden ključnih igralcev ameriške reprezentance, na tekmi šestnajstine finala proti Bosni in Hercegovini pa je bil izključen. Rdeč karton je pomenil tudi samodejno prepoved igranja na eni tekmi, vendar je Fifa to kazen - v potezi brez primere - začasno razveljavila, da je lahko nastopil že v osmini finala proti Belgiji. Fifa je belgijsko pritožbo na to odločitev gladko zavrnila.

Folarin Balogun
Folarin Balogun
FOTO: AP

Ta saga je pretresla svetovno prvenstvo in šokirala nogometno javnost, kritiki pa so krovno organizacijo Fifo obtožili, da je popustila političnim pritiskom. Še posebej, ko se je Donald Trump v Beli hiši sam pohvalil, da je osebno poklical Infantina in od njega zahteval ponoven pregled akcije. "Osebno menim, da ni šlo za prekršek," je povedal Trump.

Preberi še Trump: Amerika ponovno zmaguje, zmaguje kot še nikoli doslej

"Sprva sem bil vesel, da sem se vrnil v ekipo, a ko sem o tem začel razmišljati, sem vedel, da bo to sprožilo številne polemike. Tudi pri soigralcih sem zaznal nekaj živčnosti, saj gre za nekaj tako posebnega," je v torek za oddajo CBS Mornings povedal Balogun.

Folarin Balogun
Folarin Balogun
FOTO: AP

"Bolj ko se je bližala tekma, bolj sem se poskušal osredotočiti na svoje delo, a bilo je težko. Veliko je bilo zunanjega hrupa, temu pa se je težko izogniti," je dodal. Predsednik Fife Gianni Infantino je sicer večkrat (neuspešno) poudaril, da Trumpov klic ni vplival na precedens Fife.

Preberi še Uradnik Fife na lastno pest odobril nastop Baloguna

Na koncu je Belgijo odločitev še podžgala, saj je s 4:1 izločila reprezentanco ZDA in se uvrstila v četrtfinale. Balogun je bil izključen, potem ko je stopil na zadnji del noge branilca Bosne in Hercegovine Tarika Muharemovića, kar se je zdelo nenamerno.

"Sploh ni bil spopad," je dejal Balogun. "Bil sem popolnoma šokiran. Mislim, da ste lahko videli mojo reakcijo. To je bila to le nesrečna situacija in mislim, da nam je to povzročilo veliko večji pritisk, kot smo ga potrebovali."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet sp mundial balogun

Fifa bo prekršila pravila: kako dolgo bo v finalu trajal polčas?

24ur.com 'Sprejeli smo odločitev, ko sem prejel rdeči karton, in sprejeli smo odločitev, da lahko igram'
24ur.com Primer Balogun: 'ZDA, bodisi na volišču bodisi na igrišču, želijo pošteno igro'
24ur.com Uradnik Fife na lastno pest odobril nastop Baloguna
24ur.com Ko v nas ni verjelo veliko ljudi, je bila želja, da Slovenijo končno prebudimo
24ur.com Prvi odzivi Infantina po farsi: Res je, prejel sem klic Trumpa
24ur.com Belgijska reprezentanca po zmagi zbodla Trumpa: Razveljavite to
24ur.com Zakulisje Lige prvakov: vse, česar niste videli v prenosu!
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cakra
15. 07. 2026 10.29
Ta poteza je bila na skodo Ameriski ekipi ki je igrala zaradi tega v velikem grcu. To je bilo opaziti iz lune.
Odgovori
0 0
SpamEx
15. 07. 2026 10.09
Če bi bil model bi protestno odpovedal svoj nastop . Vendar verjetno preveč pričakujem od današnjih ljudi brez časti
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
zadovoljna
Portal
Žensko telo v tridesetih: kako se spreminjamo s starostjo in kako se soočiti s spremembami
Skriti dragulj Jadrana, ki vas bo očaral
Skriti dragulj Jadrana, ki vas bo očaral
PMS ni le slaba volja: kaj po mnenju strokovnjakov res pomaga?
PMS ni le slaba volja: kaj po mnenju strokovnjakov res pomaga?
Po letih ločenega življenja spet živita skupaj: kaj se v resnici dogaja med Willom in Jado?
Po letih ločenega življenja spet živita skupaj: kaj se v resnici dogaja med Willom in Jado?
vizita
Portal
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
Tourettov sindrom in tiki v odraslosti: od kod se vzamejo?
Tourettov sindrom in tiki v odraslosti: od kod se vzamejo?
cekin
Portal
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Kje se letos najbolj splača dopustovati? Hrvaška dražja od Grčije in Španije, najcenejša pa ena druga država
Kje se letos najbolj splača dopustovati? Hrvaška dražja od Grčije in Španije, najcenejša pa ena druga država
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
moskisvet
Portal
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Z drzno fotografijo pisala zgodovino
Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
dominvrt
Portal
Najpogostejša poletna nadloga: tako se znebite madežev sončne kreme
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
okusno
Portal
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
voyo
Portal
Hitri in drzni 4
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804