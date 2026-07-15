Balogun: Vedel sem, da bo sprožilo številne polemike. Tudi pri soigralcih je

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Folarin Balogun je bil eden ključnih igralcev ameriške reprezentance, na tekmi šestnajstine finala proti Bosni in Hercegovini pa je bil izključen. Rdeč karton je pomenil tudi samodejno prepoved igranja na eni tekmi, vendar je Fifa to kazen - v potezi brez primere - začasno razveljavila, da je lahko nastopil že v osmini finala proti Belgiji. Fifa je belgijsko pritožbo na to odločitev gladko zavrnila.

Folarin Balogun FOTO: AP

Ta saga je pretresla svetovno prvenstvo in šokirala nogometno javnost, kritiki pa so krovno organizacijo Fifo obtožili, da je popustila političnim pritiskom. Še posebej, ko se je Donald Trump v Beli hiši sam pohvalil, da je osebno poklical Infantina in od njega zahteval ponoven pregled akcije. "Osebno menim, da ni šlo za prekršek," je povedal Trump.

"Sprva sem bil vesel, da sem se vrnil v ekipo, a ko sem o tem začel razmišljati, sem vedel, da bo to sprožilo številne polemike. Tudi pri soigralcih sem zaznal nekaj živčnosti, saj gre za nekaj tako posebnega," je v torek za oddajo CBS Mornings povedal Balogun.

Folarin Balogun FOTO: AP

"Bolj ko se je bližala tekma, bolj sem se poskušal osredotočiti na svoje delo, a bilo je težko. Veliko je bilo zunanjega hrupa, temu pa se je težko izogniti," je dodal. Predsednik Fife Gianni Infantino je sicer večkrat (neuspešno) poudaril, da Trumpov klic ni vplival na precedens Fife.

Na koncu je Belgijo odločitev še podžgala, saj je s 4:1 izločila reprezentanco ZDA in se uvrstila v četrtfinale. Balogun je bil izključen, potem ko je stopil na zadnji del noge branilca Bosne in Hercegovine Tarika Muharemovića, kar se je zdelo nenamerno. "Sploh ni bil spopad," je dejal Balogun. "Bil sem popolnoma šokiran. Mislim, da ste lahko videli mojo reakcijo. To je bila to le nesrečna situacija in mislim, da nam je to povzročilo veliko večji pritisk, kot smo ga potrebovali."