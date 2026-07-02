Barbarez: Poskušali smo vse, a je zmanjkalo tudi nekaj sreče

Bosna je z napredovanjem iz skupine, za kar je v zadnjem krogu morala premagati Katar, izpolnila osnovni cilj na letošnjem mundialu. Za kaj več pa je preprosto zmanjkalo kakovosti, čeprav se je nedvomno močno poznala tudi utrujenost. Nogometaši ZDA na drugi strani so denimo že po dveh krogih dobili svojo skupino, zato je lahko Mauricio Pochettino na zadnji tekmi s Turčijo odpočil prvokategornike.

"Ko izgubiš, ti vedno nekaj manjka. Žal smo tekmo imeli pod nadzorom. V prvem polčasu smo prejeli gol iz akcije, ko smo imeli minuto prej nadzor nad igro in posest. V nadaljevanju smo poskušali, a ni bilo dovolj," je črto pod srečanjem šestnajstine finala potegnil vidno ganjeni Sergej Barbarez in nato s cmokom v grlu dodal: "Res imam rad te fante. Škoda, da nismo uspeli spisati novega poglavja zgodovine."

"Zelo težko je ponavljati zgodbo iz kvalifikacij proti Walesu in Italiji (ko se je Bosna večino časa branila, a vseeno prišla do rezultatskega uspeha, op. a.). Poskušali smo vse, a je zmanjkalo tudi nekaj sreče," je po tekmi nadaljeval Barbarez.

Priložnosti njegovih varovancev so bile sila redke, vendar se je sredi drugega polčasa vseeno zdelo, da bi se tekma lahko prevesila na stran bosanske reprezentance, ko je bil zaradi grobega starta izključen Folarin Balogun. V igri 11 na 10 pa je še bolj prišla do izraza kakovost nogometašev ZDA, ki so brez težav držali prednost in nato s prostega strela prek Malika Tillmana še povišali vodstvo.

Tudi zato je končnih 2:0 povsem zaslužen izid, česar se zaveda tudi Barbarez. "Takoj po tekmi sem svojim nogometašem dejal, da sem izjemno ponosen nanje in da bi morali naš dosežek proslaviti. To je nogomet, to je življenje. Glave morajo ostati visoko in skušali se bomo še izboljšati," je še pristavil 54-letni selektor BiH.