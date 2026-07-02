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Barbarez: Poskušali smo vse, a je zmanjkalo tudi nekaj sreče

San Francisco , 02. 07. 2026 08.31 pred 37 minutami 2 min branja 8

Avtor:
J.B.
Sergej Barbarez

Nogometaši Bosne in Hercegovine so se na letošnjem svetovnem prvenstvu prvič v svoji zgodovini prebili v izločilne boje velikega tekmovanja. Tam pa se je njihova pot končala na prvi stopnički, nadigrali so jih reprezentanti ZDA (2:0). Selektor Sergej Barbarez je bil po porazu precej čustven.

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"Ko izgubiš, ti vedno nekaj manjka. Žal smo tekmo imeli pod nadzorom. V prvem polčasu smo prejeli gol iz akcije, ko smo imeli minuto prej nadzor nad igro in posest. V nadaljevanju smo poskušali, a ni bilo dovolj," je črto pod srečanjem šestnajstine finala potegnil vidno ganjeni Sergej Barbarez in nato s cmokom v grlu dodal: "Res imam rad te fante. Škoda, da nismo uspeli spisati novega poglavja zgodovine."

Bosna je z napredovanjem iz skupine, za kar je v zadnjem krogu morala premagati Katar, izpolnila osnovni cilj na letošnjem mundialu. Za kaj več pa je preprosto zmanjkalo kakovosti, čeprav se je nedvomno močno poznala tudi utrujenost. Nogometaši ZDA na drugi strani so denimo že po dveh krogih dobili svojo skupino, zato je lahko Mauricio Pochettino na zadnji tekmi s Turčijo odpočil prvokategornike.

Statistika ZDA - BiH
Statistika ZDA - BiH
FOTO: Sofascore.com

"Zelo težko je ponavljati zgodbo iz kvalifikacij proti Walesu in Italiji (ko se je Bosna večino časa branila, a vseeno prišla do rezultatskega uspeha, op. a.). Poskušali smo vse, a je zmanjkalo tudi nekaj sreče," je po tekmi nadaljeval Barbarez.

Priložnosti njegovih varovancev so bile sila redke, vendar se je sredi drugega polčasa vseeno zdelo, da bi se tekma lahko prevesila na stran bosanske reprezentance, ko je bil zaradi grobega starta izključen Folarin Balogun. V igri 11 na 10 pa je še bolj prišla do izraza kakovost nogometašev ZDA, ki so brez težav držali prednost in nato s prostega strela prek Malika Tillmana še povišali vodstvo.

Tudi zato je končnih 2:0 povsem zaslužen izid, česar se zaveda tudi Barbarez. "Takoj po tekmi sem svojim nogometašem dejal, da sem izjemno ponosen nanje in da bi morali naš dosežek proslaviti. To je nogomet, to je življenje. Glave morajo ostati visoko in skušali se bomo še izboljšati," je še pristavil 54-letni selektor BiH.

Preberi še Bosna pokazala premalo, da bi ogrozila ZDA
nogomet svetovno prvenstvo bosna in hercegovina sergej barbarez

Bosna pokazala premalo, da bi ogrozila ZDA

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KOMENTARJI8

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Mare Nostrum
02. 07. 2026 09.24
zadnji čas da so izpadli
Odgovori
0 0
blackwizard
02. 07. 2026 09.23
Kako je lahko ta novica na prvem mestu??
Odgovori
+2
2 0
Nidani
02. 07. 2026 09.17
Bravo Bosna, nimate si česa očitat!
Odgovori
-1
2 3
Desno
02. 07. 2026 09.17
Ma kaka sreca..... Edino kar ste dosegli je da ste zjebali Italijane. To je pa tudi vse
Odgovori
+5
6 1
bigboss82
02. 07. 2026 09.16
Ne mislim, da je zmanjaklo karnekaj stvari ampak srece zagotovo ne.
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+2
3 1
Con-vid 1984
02. 07. 2026 09.14
Odlično, ne bom rabil več prenašat te nacionalne patetike neke diaspore, plus bonus,...ne bom rabil več poslušat depresije od: "...miris ljiljana..." 👍
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+1
5 4
IceFashion
02. 07. 2026 09.02
Čestitke Bosancem, po vsem, kar so prestali v preteklosti in v zadnjih letih, ko so jim težke okoliščine porušile veliko stvari, tudi nogometno infrastrukturo, zdaj pa se počasi vračajo. Res so se pokazali. Imajo čisto novo generacijo mladih igralcev, ki je navdušila. Mogoče jim še malo manjka izkušenj in kakšen pravi zvezdnik, ki bi v ključnih trenutkih potegnil ekipo naprej, ampak ta generacija ima velik potencial. Prišli so na svetovno prvenstvo in dokazali, da lahko igrajo z najboljšimi. Pa še njihovi navijači, neverjetno vzdušje in scena. Res jih je bilo užitek gledati. Hvala vam, rad gledam male države, ki se borijo s srcem za svojo državo...
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+3
8 5
Magenta07
02. 07. 2026 09.23
Ti mladi igralci niso niti rojeni ne trenirani v Bosni
Odgovori
0 0
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