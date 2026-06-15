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Zgodba se razvija

Šok v Seattlu: Egipt vodi proti Belgiji!

Seattle, 15. 06. 2026 20.58 pred 33 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Belgija - Egipt

Na tekmi prvega kroga skupine G nogometnega SP se v Seattlu merita reprezentanci Belgije in Egipta. Rdeči vragi uživajo vlogo papirnatega favorita. Afričani na drugi strani lovijo prvo zmago na svetovnih prvenstvih. Faraoni so odigrali sedem tekem na mundalih, vendar slavili še niso. Egipt je v 20. minuti senzacionalno povedel. Zadetek s strelom z roba kazenskega prostora je dosegel Emam Ašour.

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Egipčani so se hrabro zoprestavili evropsakemu favoritu in začuda tudi dobro kljubovali pričakovani veliki posesti žoge nasprotnikov. Belgijci si tako voprvih petnajstih minutah proti zelo disciplinirani igri Egipta niso priigrali nobene omembe vrene priložnosti, še najbolj je zapretil veteran Kevin De Bruyne s poskusom iz razdalje, toda brez večje nevarnosti za nasprotna vrata. Rdeči vragi so sicer obračun z Egiptom pričakali z izjemnim nizom trinajstih zaporednih zmag, v generalki za mundial so gladko v gosteh premagali tudi Hrvaško. 

Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
FOTO: AP

Še več, Efipčanom je še pred prekinitvijo zaradi osvežitve celo uspelo povesti. Belgijska obramba je jalovo reagirala ob tekmečevi posesti, žoga je na robu kazenskega prostora prišla do Emama Ašourja, ki je neubranljivo zadel. Ob strelu je imel enostavno veliko preveč prostora (0:1). Zanj je bil to sploh prvenec v dresu te afriške reprezentance, Egipt pa je povedel že ob prvem udarcu na gol. S podajo se je izkazal prvi mož faraonov Mohamed Salah.

Izid, skupina G, 1. krog:
Belgija - Egipt 0:1* (0:1)
Ašour 20.
Postavi:
Belgija: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, de Ketelaere.
Egipt: Šobeir, Hany, Ibrahim, Fathi, Fatuh, Atia, Lašin, Salah, Mostafa Ziko, Ašour, Marmuš.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet mundial sp belgija egipt

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