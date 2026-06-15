Šok v Seattlu: Egipt vodi proti Belgiji!

Egipčani so se hrabro zoprestavili evropsakemu favoritu in začuda tudi dobro kljubovali pričakovani veliki posesti žoge nasprotnikov. Belgijci si tako voprvih petnajstih minutah proti zelo disciplinirani igri Egipta niso priigrali nobene omembe vrene priložnosti, še najbolj je zapretil veteran Kevin De Bruyne s poskusom iz razdalje, toda brez večje nevarnosti za nasprotna vrata. Rdeči vragi so sicer obračun z Egiptom pričakali z izjemnim nizom trinajstih zaporednih zmag, v generalki za mundial so gladko v gosteh premagali tudi Hrvaško.

Še več, Efipčanom je še pred prekinitvijo zaradi osvežitve celo uspelo povesti. Belgijska obramba je jalovo reagirala ob tekmečevi posesti, žoga je na robu kazenskega prostora prišla do Emama Ašourja, ki je neubranljivo zadel. Ob strelu je imel enostavno veliko preveč prostora (0:1). Zanj je bil to sploh prvenec v dresu te afriške reprezentance, Egipt pa je povedel že ob prvem udarcu na gol. S podajo se je izkazal prvi mož faraonov Mohamed Salah.

Izid, skupina G, 1. krog:

Belgija - Egipt 0:1* (0:1)

Ašour 20.

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Belgija: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, de Ketelaere.

Egipt: Šobeir, Hany, Ibrahim, Fathi, Fatuh, Atia, Lašin, Salah, Mostafa Ziko, Ašour, Marmuš.