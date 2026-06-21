Centimetri do senzacije v Los Angelesu: Iranci zaradi ofsajda ob vodstvo

Belgijci, ki so deveti na svetovni lestvici in 15. igrajo na SP, so pred obnračunom z Iranom pred 66.775 gledalci proti Egiptu zgolj remizirali (1:1). Iran je na drugi strani v tekmi, ki jo zaradi mednarodne situacije spremljal tudi politični naboj, posebej ob trenutnem dogovarjanju o koncu vojne, dvakrat lovil zaostanek in na koncu pred dobrimi 70.000 v Los Angelesu gledalci osvojil zasluženo točko (2:2).



Favorizirani rdeči vragi so začeli pričakovano ofenzivni. V 3. minuti so poskušali, ko je v prazen prostor stekel Romelu Lukaku, a je namesto žoge zadel vratarja in prejel rumeni karton. Belgijci so spet zapretili v deseti minuti, ko so krenili v hiter protinapad. Najprej je poskusil kapetanl Kevin De Bruyne, do odbitka pa je prišel Maxim De Cuyper, a iranski vratar je bil spet na mestu

Perzijci so se nato le prebudili, v 15. minuti so prišli do lepe priložnosti, z osrčja kazenskega prostora je z obrata streljal Hosein Kanani,belgijski vratar Thibaut Courtois pa je žogo s skrajnimi močmi odbil v kot, po katerem pa je z glavo mimo vrat streljal Said Ezatolahi. Nato pa 25. minuta in (skoraj) šok v Los Angeklesu. Iranci so tik pred (nujno) pavzo za hidracijo dosegli gol. Mehdi Taremi se je lepo znašel v belgijskem kazenskem prostoru po prekinitvi in s strelom po tleh tudi premagal Courtoisa. VAR je nato Perzijce hudo razočaral, saj je bil napadalec Olympiakosa za nekaj centimetrov v prepovedanem položaju in ostalo je pri začetnih 0:0.

Izid, skupina G, 2. krog:

Belgija - Iran 0:0*