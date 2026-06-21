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Zgodba se razvija

Centimetri do senzacije v Los Angelesu: Iranci zaradi ofsajda ob vodstvo

Los Angeles, 21. 06. 2026 20.49 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.J.
Belgija - Iran

Na tekmi 2. kroga skupine G nogometnega SP v Los Angelesu se merita reprezentanci Belgije in Egipta. Prav vse ekipe v tej skupini so imele po odigranih prvih tekmah mundiala po točko. Rdeči vragi uživajo vlogo velikega favorita. Trenutno mreži še mirujeta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Belgijci, ki so deveti na svetovni lestvici in 15. igrajo na SP, so pred obnračunom z Iranom pred 66.775 gledalci proti Egiptu zgolj remizirali (1:1). Iran je na drugi strani v tekmi, ki jo zaradi mednarodne situacije spremljal tudi politični naboj, posebej ob trenutnem dogovarjanju o koncu vojne, dvakrat lovil zaostanek in na koncu pred dobrimi 70.000 v Los Angelesu gledalci osvojil zasluženo točko (2:2).

Favorizirani rdeči vragi so začeli pričakovano ofenzivni. V 3. minuti so poskušali, ko je v prazen prostor stekel Romelu Lukaku, a je namesto žoge zadel vratarja in prejel rumeni karton. Belgijci so spet zapretili v deseti minuti, ko so krenili v hiter protinapad. Najprej je poskusil kapetanl Kevin De Bruyne, do odbitka pa je prišel Maxim De Cuyper, a iranski vratar je bil spet na mestu

Perzijci so se nato le prebudili, v 15. minuti so prišli do lepe priložnosti, z osrčja kazenskega prostora je z obrata streljal Hosein Kanani,belgijski vratar Thibaut Courtois pa je žogo s skrajnimi močmi odbil v kot, po katerem pa je z glavo mimo vrat streljal Said Ezatolahi. Nato pa 25. minuta in (skoraj) šok v Los Angeklesu. Iranci so tik pred (nujno) pavzo za hidracijo dosegli gol. Mehdi Taremi se je lepo znašel v belgijskem kazenskem prostoru po prekinitvi in s strelom po tleh tudi premagal Courtoisa. VAR je nato Perzijce hudo razočaral, saj je bil napadalec Olympiakosa za nekaj centimetrov v prepovedanem položaju in ostalo je pri začetnih 0:0.

Izid, skupina G, 2. krog:
Belgija - Iran 0:0*

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet sp mundial belgija iran

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KOMENTARJI3

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rob3rt
21. 06. 2026 21.10
Kako prepoznaš na tekmah tega prvenstva evropske reprezentance? Bolj je črno, bolj gotovo so "evropejci"...
Odgovori
+5
5 0
Delboy Trotter
21. 06. 2026 21.21
Razen hrvatov in bosancev 😃
Odgovori
+3
3 0
Slovenska pomlad
21. 06. 2026 21.09
Dajmo Perzija!
Odgovori
+3
5 2
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