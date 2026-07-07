Belgijska reprezentanca po zmagi zbodla Trumpa: Razveljavite to

Uradni profil belgijske reprezentance Belgian Red Devils je kmalu po zmagi na omrežju X objavil fotografiji s tekme z napisom "Razveljavite to.", s čimer se je neposredno ponorčeval iz razveljavitve Balogunove kazni.

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Pod objavo so se v nekaj urah zvrstili tisoči komentarjev in memov. Med najbolj deljenimi so bile fotomontaže, na katerih znameniti bruseljski kip Manneken Pis urinira na Donalda Trumpa, ter slike Trumpa v sodniški opravi s piščalko, kot da bi sam sodil tekmo, ali pa kot nadzornika v sobi VAR, kjer naj bi odločal o spornih situacijah.

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Veliko pozornosti je požel tudi meme z ameriškim napadalcem Folarinom Balogunom, ki namesto rdečega kartona pokaže znamenito karto UNO Reverse, s katero obrne odločitev sodnika. Drug priljubljen motiv ga prikazuje z napisom: "Ne, prijatelj, jaz imam Trumpovo karto, jaz zmagam."

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Številni so delili tudi video, kjer Trump reče: "Ne prevzemam nobene odgovornosti," s katerim so se norčevali iz njegovega vztrajanja, da na Fifo ni pritiskal, temveč je le prosil za ponovni pregled odločitve.

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Na družbenih omrežjih so med drugim zaokrožili posnetki belgijskih nogometašev, ki so zmago proslavili z značilnim Trumpovim plesom in dodatno podžgali spletne odzive.

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Nekateri uporabniki so v šali celo predlagali uvedbo oranžnega kartona, s katerim bi se poigrali tako z barvo Trumpove polti kot z razpravo o sodniških odločitvah.

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Šal niso prispevali le navijači. "Belgija je zmagala, ampak počakajmo do jutri zjutraj. Morda bo iz Bele hiše prišel kakšen telefonski klic," je po zadnjem sodnikovem žvižgu pripomnil hrvaški televizijski komentator. Posnetek komentarja se je prav tako hitro razširil.

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Veliko komentarjev je slavilo Belgijo kot zmagovalko nad domnevnim političnim vplivom. Med najbolj všečkanimi je bil komentar: "Hvala, ker ste korupcijo postavili na njeno mesto." Številni so Belgijcem preprosto čestitali in se jim zahvalili za zmago.

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Drugi so se poigrali še s Trumpovo trgovinsko politiko in se pošalili, da bo ameriški predsednik že naslednje jutro Belgiji uvedel nove carine, ker je izločila domačo reprezentanco.

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