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Nogomet

Belgijska reprezentanca po zmagi zbodla Trumpa: Razveljavite to

Seattle, 07. 07. 2026 13.59 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
L.M.
FOTOGALERIJA: osmina finala SP 2026: ZDA - Belgija

Belgijska reprezentanca si je s prepričljivo zmago s 4:1 nad Združenimi državami zagotovila četrtfinale svetovnega prvenstva, na družbenih omrežjih pa se po tekmi ni govorilo le o nogometu. Potem ko je odločitev Fife, da po posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa razveljavi rdeči karton Folarinu Balogunu, sprožila burne odzive, je poraz Američanov povzročil pravi val šal, memov in zbadljivk na račun Trumpa, Fife in ameriške reprezentance.

Uradni profil belgijske reprezentance Belgian Red Devils je kmalu po zmagi na omrežju X objavil fotografiji s tekme z napisom "Razveljavite to.", s čimer se je neposredno ponorčeval iz razveljavitve Balogunove kazni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pod objavo so se v nekaj urah zvrstili tisoči komentarjev in memov. Med najbolj deljenimi so bile fotomontaže, na katerih znameniti bruseljski kip Manneken Pis urinira na Donalda Trumpa, ter slike Trumpa v sodniški opravi s piščalko, kot da bi sam sodil tekmo, ali pa kot nadzornika v sobi VAR, kjer naj bi odločal o spornih situacijah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Veliko pozornosti je požel tudi meme z ameriškim napadalcem Folarinom Balogunom, ki namesto rdečega kartona pokaže znamenito karto UNO Reverse, s katero obrne odločitev sodnika. Drug priljubljen motiv ga prikazuje z napisom: "Ne, prijatelj, jaz imam Trumpovo karto, jaz zmagam."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Številni so delili tudi video, kjer Trump reče: "Ne prevzemam nobene odgovornosti," s katerim so se norčevali iz njegovega vztrajanja, da na Fifo ni pritiskal, temveč je le prosil za ponovni pregled odločitve.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na družbenih omrežjih so med drugim zaokrožili posnetki belgijskih nogometašev, ki so zmago proslavili z značilnim Trumpovim plesom in dodatno podžgali spletne odzive.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekateri uporabniki so v šali celo predlagali uvedbo oranžnega kartona, s katerim bi se poigrali tako z barvo Trumpove polti kot z razpravo o sodniških odločitvah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šal niso prispevali le navijači. "Belgija je zmagala, ampak počakajmo do jutri zjutraj. Morda bo iz Bele hiše prišel kakšen telefonski klic," je po zadnjem sodnikovem žvižgu pripomnil hrvaški televizijski komentator. Posnetek komentarja se je prav tako hitro razširil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Veliko komentarjev je slavilo Belgijo kot zmagovalko nad domnevnim političnim vplivom. Med najbolj všečkanimi je bil komentar: "Hvala, ker ste korupcijo postavili na njeno mesto." Številni so Belgijcem preprosto čestitali in se jim zahvalili za zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugi so se poigrali še s Trumpovo trgovinsko politiko in se pošalili, da bo ameriški predsednik že naslednje jutro Belgiji uvedel nove carine, ker je izločila domačo reprezentanco.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ameriški napadalec Balogun je bil pred tekmo v središču pozornosti, potem ko je Fifa razveljavila njegovo prepoved nastopa zaradi rdečega kartona proti Bosni in Hercegovini. Trump je javno priznal, da je predsednika Fife Giannija Infantina poklical in zahteval ponovni pregled sodniške odločitve, pri čemer je vztrajal, da nikogar ni silil v določeno odločitev. Kljub temu je primer sprožil burno razpravo o morebitnem političnem vplivu na svetovno prvenstvo.

Belgijci pa so odgovor podali tam, kjer največ šteje – na igrišču. Z dvema goloma Charlesa De Ketelaereja ter zadetkoma Hansa Vanakna in Romeluja Lukakuja so ZDA premagali s 4:1 in se uvrstili v četrtfinale, kjer jih v petek čaka zahtevna tekma proti Španiji.

Fifa Belgija ZDA Donald Trump Gianni Infantino svetovno prvenstvo 2026

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ŠeVednoPlešem
07. 07. 2026 15.01
A zmaga tisti, ki prejme več golov ali manj, Donald Trump takoj po tekmi z grozno Belgijo poklical Infantina, naj spremeni nogometna pravila in za zmagovalca turnirja razglasi Ju-Es-of-Ej,, ki je prejel največ zadetkov in je zato zmagal
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0 0
borjac
07. 07. 2026 15.00
Tale napihnjeni Trump je dobil tisto kar si je zaslužil !!!! Infantina pa bi morali ekspresno odpustiti , saj denarja mu ne bo manjkalo , kolikor je pokradel bo dovolj še za pravnuke.
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+1
1 0
Sir Oliver
07. 07. 2026 14.54
Bruselj premagal Washington. Evropa rules!
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+1
1 0
kunccix
07. 07. 2026 14.32
Ta človek jih bo še vojaško napadel, ker se mu že kaže skrajna aroganca, maščevalnost in življenska utrujenost možganov
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