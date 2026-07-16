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SP 2026

Bellingham povsem izgubil živce in udaril argentinskega rezervista

Atlanta, 16. 07. 2026 14.28 pred 1 uro 1 min branja 30

Avtor:
J.B.
Jude Bellingham in Valentin Barco

Obračun med Anglijo in Argentino je dobil tretji polčas. Če je bilo napetosti med tekmo nepričakovano malo, so se strasti razgrele po zadnjem sodnikovem žvižgu. Juda Bellinghama je bučno proslavljanje gavčev tako zmotilo, da je s hrbta umazano udaril rezervista Valentina Barca.

Čeprav je na tem prvenstvu odigral komaj 19 minut, vse proti Jordaniji, je bil bočni branilec francoskega Strasbourga med tistimi, ki so najbolj razposajeno slavili napredovanje svoje reprezentance v finale svetovnega prvenstva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je razvidno s posnetka, ki je hitro zaokrožil po družabnih omrežjih, je Jude Bellingham po porazu sam stal na zelenici. Najprej mu je eden od Argentincev segel v roko, nakar je zvezdnik Reala nekaj sekund kasneje povsem neizzvano udaril že omenjenega Valentina Barca, ki so mu v bran hitro stopili soigralci. Vnel se je prepir, ki pa se je tudi zaradi posredovanja sodniške ekipe hitro umiril.

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Kakšna kazen čaka Bellinghama, še ni jasno. So pa angleški mediji hitro izpostavili, da je Barco zelo nešportno proslavljal že izenačujoči zadetek Enza Fernandeza, ko je s klopi pritekel na igrišče in proslavljal tik pred poklapanimi angleškimi nogometaši.

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KOMENTARJI30

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16. 07. 2026 16.34
Afriška kultura ...
Odgovori
0 0
kunccix
16. 07. 2026 16.26
Agresija v tej obliki nima kaj iskati na športnih dogodkih in pika. Kazen bi morala biti vzgojna oz. prepoved igranja za eno leto
Odgovori
+6
6 0
cripstoned
16. 07. 2026 16.24
Evo jih spet farsici o realu hahahahaha...kaksni kompleksasi hahahahahaha..
Odgovori
-6
1 7
cripstoned
16. 07. 2026 16.21
Palcek iz argentine je oznacil juda in soigralce za angleske pse...ker jude zna spansko jasno da ga je hitro opomnil naj pazi na jezik..ampak vazno da se juda prikaze kot agresorja..
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-4
4 8
AndJusticeForAll
16. 07. 2026 16.20
ta ginger mulc si je tudi zaslužil. iščite "Valentin Barco's reaction after Enzo's equalizer " in vam bo jasno zakaj mu je bellingham prisolil eno
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-5
2 7
cripstoned
16. 07. 2026 16.19
Bravo Jude tako se dela z palcki ki so povrh vsega se rasisti...
Odgovori
-8
1 9
vrtnar_1
16. 07. 2026 16.13
Pač realovc, misli, da lahko počne kar hoče. Juda mi je bil všeč v angliji, mogoče še eno leto v realu. Potem pa je postal en nadutež...
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+9
10 1
zaza regović
16. 07. 2026 16.12
in angleži in argentinci so pokazali poden od kulture....
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+0
2 2
štajerc65
16. 07. 2026 16.07
Nevzgojeni "Angleži".
Odgovori
+10
10 0
AndJusticeForAll
16. 07. 2026 16.06
še premalo ga je
Odgovori
-6
2 8
Slash
16. 07. 2026 16.00
Iz Črnomlja je, to je njihova kultura !
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+6
8 2
tomahawk
16. 07. 2026 15.48
Ja od realovca niti druga ni pričakovat. To je pač njihovo obnašanje. Podn. Lepo leti domov Belingham.
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+13
15 2
Lock Down
16. 07. 2026 16.22
Se je pač kalil v ekipi, kjer so nekoč kraljevali primitivci in mesarji tipa Ramos, Pepe, Marcelo ...
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+5
6 1
cripstoned
16. 07. 2026 16.24
Vsaj ugriznil ni nekoga ali pa imel rasisticne opazke kot sta v preteklosti uporabljala 2 legendi ropalone...suarez in mali prevarant hahahahaha...pred svoj prag farsici nistw vi kompetentni da omenjate karkoli vezano na real ce pa vas prag ne more spucati 1000buldozerjev...
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-4
0 4
Lock Down
16. 07. 2026 16.31
Dokler beli primitivci s koleni brcajo v glavo igralce ležeče na tleh, jim namenoma hodijo po prstih na rokah, jim brutalno povzročajo izpahe ram... se nimaš kaj oglašat gumpec.
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+2
2 0
PIKAPOLONICA1994
16. 07. 2026 15.47
...ok, niso argentinci neki angelčki, angleži pa so prvaki provokacij....vse vrst....karakter posameznika pa seveda pokuka navzven v takih za njih stresnih situacijah....
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+10
10 0
16. 07. 2026 15.46
Če niste gledali tekme bodite tiho,tale barco je v španščini govoril da so psi,Belingham pa razume špansko pa mu je samo dal eno vzgojno
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-5
6 11
Lock Down
16. 07. 2026 16.23
Ti pa glih veš, kaj mu je govoril 🤣🤣🤣🤣
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+7
7 0
a res1
16. 07. 2026 15.41
Kakšen tretji polčas? Ludi moji, kdo to piše...
Odgovori
+1
2 1
Senca6
16. 07. 2026 15.22
uff še dobro da messi ni bil kje v bližini..on bi se v njega spusto...nea messi J pet posto
Odgovori
+6
7 1
AndJusticeForAll
16. 07. 2026 16.07
kaj bi dwarf naredo?
Odgovori
+1
1 0
friki24
16. 07. 2026 15.04
Kakor v klubu tako v repki..PODN od karakterjev..Pa ni to lari fari..Samo poglejte se vinkota,zelvaka, da ne govorim o tistem psihotu Rudigerju
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+11
14 3
hojladri123
16. 07. 2026 15.00
Umazana Argentinska usta so Bellinghama pripravila do tega da mu je pritisnil eno okoli ušes. Ne pozabimo umazanih ust Prestianija, Otamendija itd...
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-16
7 23
Lock Down
16. 07. 2026 15.07
In tebi je normalno, da je Bellingham s hrbta daril igralca Argentine in to še opravičuješ? Potem pa pravite da so bili argentinci umazani? Svašta.
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+17
20 3
Loptass
16. 07. 2026 15.33
Valda saj je tud nornalno da je Olise startal s kramponom na Rodrija, pri Messiju pa bi to moral biti rdec karton. To so pac hojladri in ostali objektivni gumpci.
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+0
4 4
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