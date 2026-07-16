Bellingham povsem izgubil živce in udaril argentinskega rezervista

Čeprav je na tem prvenstvu odigral komaj 19 minut, vse proti Jordaniji, je bil bočni branilec francoskega Strasbourga med tistimi, ki so najbolj razposajeno slavili napredovanje svoje reprezentance v finale svetovnega prvenstva.
Kot je razvidno s posnetka, ki je hitro zaokrožil po družabnih omrežjih, je Jude Bellingham po porazu sam stal na zelenici. Najprej mu je eden od Argentincev segel v roko, nakar je zvezdnik Reala nekaj sekund kasneje povsem neizzvano udaril že omenjenega Valentina Barca, ki so mu v bran hitro stopili soigralci. Vnel se je prepir, ki pa se je tudi zaradi posredovanja sodniške ekipe hitro umiril.
Kakšna kazen čaka Bellinghama, še ni jasno. So pa angleški mediji hitro izpostavili, da je Barco zelo nešportno proslavljal že izenačujoči zadetek Enza Fernandeza, ko je s klopi pritekel na igrišče in proslavljal tik pred poklapanimi angleškimi nogometaši.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.