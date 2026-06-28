Pred novinarji izgubil živce in prevzel odgovornost za urugvajski debakel

Marcelo Bielsa je eden izmed posameznikov, po katerih bomo pomnili 23. izvedbo največjega športnega dogodka na planetu. Veliko pozornosti je pritegnil že pred samim začetkom, ko s Fifo ni želel sodelovati med uradnim fotografiranjem. Pred objektiv je prikorakal z rokama v žepih, nato pa nepremično stal in strmel v tla: "Nisem model in svojih odločitev ne rabim upravičevati. Fotografija je bila posneta tako, kot je pač bila." Bielsa je že pred začetkom prvenstva odkrito kritiziral komercializacijo tekmovanja, prah pa spet dvignil po prvi tekmi Urugvaja. Takrat je znova udaril po Fifi, natančneje po odmorih za osvežitev. "Igranje v štirih delih namesto v dveh spreminja razumevanje nogometa. Ta sprememba ne prinaša ničesar, odvzema pa zelo veliko. Nogomet je imel pred to potezo eno značilnost, zdaj pa ima drugo," je med drugim povedal Argentinec.

Marcelo Bielsa FOTO: Profimedia

Ta je bil skupaj s svojimi varovanci pred začetkom mundiala v napovedih navijačev eden izmed tistih, ki lahko pozitivno presenetijo in prekrižajo načrte največjih reprezentanc. Realnost je prinesla popolno nasprotje. Urugvaj je na uvodni tekmi remiziral s Savdsko Arabijo, nato prišel le do točke proti Zelenortskim otokom, slovo od turnirja, ki se je pred 96 leti rodil prav na njihovih tleh, pa je z zmago potrdila Španija. Med prvenstvom je bilo po poročanjih tujih medijev v urugvajskem taboru precej vroče. Številni nogometaši so bili nezadovoljni z načinom dela Argentinca in njegovimi intenzivnimi treningi. Bielsa je nato igralce nagovoril s tričetrturnim monologom, med katerim je zrl v tla, določene posameznike pa dvakrat obtožil, da so se ga želeli znebiti.

Marcelo Bielsa FOTO: Profimedia

O kaosu v garderobi dvakratnih svetovnih prvakov so veliko povedali nekateri trenutki na tekmi proti Španiji. Zimzeleni vratar Fernando Muslera, ki je z napako zakrivil edini zadetek na tekmi, se v drugem polčasu ni pojavil na zelenici, kasneje pa se soigralcem ni pridružil niti na klopi za rezerviste. Bielsa je posledično v igro poslal drugega vratarja, po porazu pa je razkril, da se je Muslera sam odločil zapustiti moštvo.

Naslednjo menjavo je opravil v 57. minuti in iz igre na začudenje vseh potegnil prvega zvezdnika in kapetana Federica Valverdeja. Omenjena se nato nista niti pogledala, Urugvaj ni zaigral nič bolje, od prvenstva pa se je po tem, ko je živce izgubil Agustin Canobbio, poslovil z deseterico. Slednji pa ni bil edini, ki je izgubil živce.

Marcelo Bielsa in Federico Valverde FOTO: Profimedia

Med čakanjem na novinarsko vprašanje so Bielso prevzela čustva in jezno je zakričal, naj pohitijo. Nato se je uspel umiriti in strniti svoje misli po urugvajskem fiasku. "Kaj sem zapustil urugvajskemu nogometu? Nič. O naši predstavi na svetovnem prvenstvu ni treba izgubljati besed," je povedal 70-letnik, ki je v preteklosti na mundialih treniral še Argentino (2002) in Čile (2010). Skupno je odvodil 10 tekem in zabeležil le tri zmage. Z Argentino in Urugvajem je izpadel že v skupini, s Čilejem pa v osmini finala.