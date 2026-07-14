Bo Slovenec sodil finale SP?

Za sodnika današnje polfinalne tekme med Španijo in Francijo je bil izbran Ivan Barton iz Salvadorja.

Ismail Elfath iz države gostiteljice ZDA pa bo v sredo v Atlanti sodil drugo polfinalno tekmo med Anglijo in Argentino.

Po navedbah različnih medijev v bazi ostaja 13 sodnikov. Če se v finale uvrsti Argentina, bi bili sodniki iz Evrope in Južne Amerike izločeni iz igre. Glavni kandidat bi bil v tem primeru Alireza Faghani iz Avstralije.