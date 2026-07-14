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SP 2026

Bo Slovenec sodil finale SP?

New York, 14. 07. 2026 16.35 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA H.B.
Slovenska sodniška trojka na tekmi Alžirija - Jordanija

Mednarodna nogometna zveza še ni odločila, kdo bo sodil finale, nekaj kandidatov pa je že izpadlo. Če bi se v finalu letošnjega svetovnega prvenstva pomerili dve evropski ekipi, bi bila lahko primerna kandidata tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić ali Poljak Szymon Marciniak.

Za sodnika današnje polfinalne tekme med Španijo in Francijo je bil izbran Ivan Barton iz Salvadorja.

Ismail Elfath iz države gostiteljice ZDA pa bo v sredo v Atlanti sodil drugo polfinalno tekmo med Anglijo in Argentino.

Po navedbah različnih medijev v bazi ostaja 13 sodnikov. Če se v finale uvrsti Argentina, bi bili sodniki iz Evrope in Južne Amerike izločeni iz igre. Glavni kandidat bi bil v tem primeru Alireza Faghani iz Avstralije.

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KOMENTARJI1

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gullit
14. 07. 2026 17.24
Vinko bo sodil, ker gre počasi v penzijo. Zasluži si.
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