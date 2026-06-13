Bosanci samozavestni: Če bomo tako nadaljevali, nas bo težko kdo premagal

Okolico stadiona so že pred tekmo preplavili bosanski navijači, ki so v Toronto prinesli pravo domače vzdušje, čeprav so bili na tribunah pričakovano številčnejši domači privrženci. Stavnice so pred začetkom srečanja prednost pripisovale Kanadčanom, a so prvi udarili Zmaji.

Jovo Lukić FOTO: AP

V 21. minuti je Bosno in Hercegovino v vodstvo popeljal Jovo Lukić, ki je tako svojo prvo veliko mundialno zgodbo začel na sanjski način. Kanada je do izenačenja prišla v 78. minuti, ko je zadel izkušeni Cyle Larin. V zaključku so domači pritisnili, a je Bosna in Hercegovina z veliko borbenosti, nekaj sreče in izjemnim Seadom Kolašincem zadržala točko. Kolašinac, ki je zaradi odsotnosti poškodovanega Edina Džeka nosil kapetanski trak, je bil izbran za najboljšega igralca tekme. Poleg asistence pri zadetku Lukića je v obrambi poskrbel tudi za eno ključnih potez večera, ko je tik pred golovo črto, tudi s pomočjo prečke, preprečil kanadski zadetek za preobrat.

Sead Kolašinac FOTO: AP

Po tekmi je bil strelec bosanskega zadetka razpet med ponosom in obžalovanjem. "Vesel sem, izpadlo je lepše, kot sem si lahko predstavljal, a ostaja obžalovanje, ker smo prejeli gol. Raje bi videl, da bi zmagali, pa da jaz ne bi zadel," je po poročanju medijev iz BiH dejal Lukić. Posebej se je zahvalil tudi navijačem, ki so Bosni in Hercegovini v Torontu pripravili skoraj domače vzdušje. "Ne znam opisati tega. Kot da bi igrali doma. Slišal sem samo naše navijače. Hvala jim iz srca," je dodal napadalec. Selektor Sergej Barbarez je bil po tekmi mnenja, da je bil remi glede na dogajanje na igrišču pravičen razplet. "Treba je biti realen. Imeli smo tudi mi nekaj sreče, tako kot smo imeli tudi dobre priložnosti v napadu. Mislim, da je na koncu 1:1 zasluženo za obe strani," je ocenil Barbarez.

Selektor Bosne in Hercegovine Sergej Barbarez FOTO: David Valant

Točko je označil za pomemben kapital v boju za napredovanje, a obenem hitro umiril morebitne kalkulacije. "Vemo, kako lahko je videti lestvica in koliko točk potrebujemo, ampak po prvi tekmi še nismo tam, da bi računali. Pred nami sta še dve tekmi, ki ju moramo poskusiti dobiti. Točka je zagotovo zadovoljiva," je dodal selektor Bosne in Hercegovine. Da je šlo za izjemno zahtevno tekmo, je poudaril tudi Amar Dedić. Po njegovih besedah je bilo manj prostora za nogometno lepoto in več za borbo. "Lahko smo zadovoljni s to točko. Igrali smo na njihovem terenu, tekma je bila zelo intenzivna. Ni bilo veliko igre, bolj borba, prekrški in tek. Najpomembneje je, da nismo izgubili," je dejal Dedić in dodal, da ekipi manjkata poškodovana Džeko in Haris Tabaković, a so igralci, ki so ju nadomestili, svoje delo opravili zelo dobro. Poseben večer je doživel tudi Tarik Muharemović, ki ni skrival čustev po svojem prvem nastopu na svetovnem prvenstvu. "Srečen sem, to je zelo pomembna točka, čeprav bi lahko osvojili tudi vse tri. Celotni ekipi kapa do tal za borbo skozi celotno tekmo. Če bomo tako nadaljevali, nas bo težko kdo premagal," je povedal Muharemović.

Tarik Muharemović FOTO: AP

Ob tem je priznal, da so se mu v Torontu uresničile otroške sanje. "Hvaležen sem, da sem tukaj in da sem odigral prvo tekmo na mundialu. O tem sem sanjal kot otrok. Nisem mogel verjeti, da se to dogaja. A gremo naprej, to je šele začetek," je dodal. Z nekaj besedami se je po tekmi oglasil tudi Edin Džeko, ki zaradi poškodbe ni mogel pomagati soigralcem. Dolgoletni kapetan je na družbenih omrežjih zapisal le: "Gremo naprej." Pri Bosni in Hercegovini so po tekmi mirili tudi zaskrbljenost glede Kolašinca, ki je srečanje končal z nekaj težavami. Po prvih informacijah naj ne bi šlo za resnejšo poškodbo, temveč predvsem za krče, zato naj bi bil začasni kapetan pripravljen na naslednji obračun. Bosna in Hercegovina bo drugo tekmo skupine B odigrala 18. junija v Los Angelesu proti Švici, skupinski del pa bo zaključila 24. junija v Seattlu proti Katarju.