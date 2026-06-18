Bosanska nogometna mrzlica v Los Angelesu: Džeko v prvi enajsterici

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Sergej Barbarez je privržence zmajev navdušil s povratkom Edina Džeka v udarno enajsterico. V napadu bo sodeloval z Ermedinom Demirovićem, ki je navijačem proti Kanadi dodobra paral živce. Na krilu bo čaral mladi dragul Kerim Alajbegović, ki velja za enega najbolj nadobudnih igralcev Bosne in Hercegovine. Recept Bosancev ostaja enak: disciplinirana in strnjena obramba, hiter prehod v napad in nevarne standardne situacije. Na klopi je ostal še en talentiran bosanski igralec Esmir Bajraktarević, ki pa bo skoraj zagotovo dobil nekaj minut. Pričakovanja so, da bo pobudo v večini imela Švica. Varovanci Murata Yakina so se opekli proti Katarju, zaradi česar bodo proti Balkancem še toliko bolj motivirani. Obeta se bojevit in srdit boj za zlata vredne tri točke, ki so ključ do mesta v izločilnih bojih.

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Drugi nastop na svetovnem odru je v Bosni in Hercegovini povzročil pravo nogometno mrzlico, ki pa ni omejena na domače ozemlje ali ozemlje stare celine. Bosansko reprezentanco onkraj Atlantika spremlja na tisoče navdušenih navijačev, ki so postali pravi hit. "I am from Bosnia," je napev, ki že nekaj tednov dominira na družbenih omrežjih. Privrženci zmajev pa so svojo vročekrvnost in pripadnost iz Kanade prinesli v ZDA. V mestu, ki ga zelo dobro pozna Luka Dončić, bodo odigrali drugo tekmo letošnjega mundiala.

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V Los Angelesu jim bo nasproti stala švicarska izbrana vrsta, ki v skupini B velja za favoritko. Varovanci Sergeja Barbareza pa po remiju s Kanado, ko so večino tekme držali vodstvo, ciljajo na presenečenje, s katerim bi si lahko zagotovili zgodovinski preboj v izločilne boje. Švicarji so na prvi tekmi prav tako remizirali. V 94. minuti jih je presenetil Katar, ki je vpisal prvo točko na svetovnem odru. Med množico, ki bo pesti stiskala za zmaje, so mediji opazili tudi Jusufa Nurkića. Roko na srce, ga pri vrtoglavih 211 centimetrih ni bilo težko prepoznati. Prisotna je tudi bosanska navijaška skupina BH Fanaticos, ki ne izpušča reprezentančnih tekem in je poznana po svoji lojalnosti in pripadnosti. Poleg navijačev, ki so opravili dolgo potovanje na ameriško celino, je prisotna tudi močna diaspora, ki velja za posebej domoljubno.