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Zgodba se razvija

Bosanska nogometna mrzlica v Los Angelesu: Džeko v prvi enajsterici

Los Angeles, 18. 06. 2026 20.20 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Luka Marinšek
Navijači BiH

Bosansko nogometno reprezentanco čaka druga tekma svetovnega prvenstva, v Los Angelesu jih čaka Švica. Zmaji so v mesto angelov prinesli vsem znano navijaško evforijo, ki jih je spremljala že na uvodni tekmi v Torontu. Med množico vročekrvnih privržencev je tudi košarkarski zvezdnik Jusuf Nurkić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sergej Barbarez je privržence zmajev navdušil s povratkom Edina Džeka v udarno enajsterico. V napadu bo sodeloval z Ermedinom Demirovićem, ki je navijačem proti Kanadi dodobra paral živce. Na krilu bo čaral mladi dragul Kerim Alajbegović, ki velja za enega najbolj nadobudnih igralcev Bosne in Hercegovine. Recept Bosancev ostaja enak: disciplinirana in strnjena obramba, hiter prehod v napad in nevarne standardne situacije. Na klopi je ostal še en talentiran bosanski igralec Esmir Bajraktarević, ki pa bo skoraj zagotovo dobil nekaj minut.

Pričakovanja so, da bo pobudo v večini imela Švica. Varovanci Murata Yakina so se opekli proti Katarju, zaradi česar bodo proti Balkancem še toliko bolj motivirani. Obeta se bojevit in srdit boj za zlata vredne tri točke, ki so ključ do mesta v izločilnih bojih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugi nastop na svetovnem odru je v Bosni in Hercegovini povzročil pravo nogometno mrzlico, ki pa ni omejena na domače ozemlje ali ozemlje stare celine. Bosansko reprezentanco onkraj Atlantika spremlja na tisoče navdušenih navijačev, ki so postali pravi hit. "I am from Bosnia," je napev, ki že nekaj tednov dominira na družbenih omrežjih. Privrženci zmajev pa so svojo vročekrvnost in pripadnost iz Kanade prinesli v ZDA. V mestu, ki ga zelo dobro pozna Luka Dončić, bodo odigrali drugo tekmo letošnjega mundiala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Los Angelesu jim bo nasproti stala švicarska izbrana vrsta, ki v skupini B velja za favoritko. Varovanci Sergeja Barbareza pa po remiju s Kanado, ko so večino tekme držali vodstvo, ciljajo na presenečenje, s katerim bi si lahko zagotovili zgodovinski preboj v izločilne boje. Švicarji so na prvi tekmi prav tako remizirali. V 94. minuti jih je presenetil Katar, ki je vpisal prvo točko na svetovnem odru. Med množico, ki bo pesti stiskala za zmaje, so mediji opazili tudi Jusufa Nurkića. Roko na srce, ga pri vrtoglavih 211 centimetrih ni bilo težko prepoznati.

Prisotna je tudi bosanska navijaška skupina BH Fanaticos, ki ne izpušča reprezentančnih tekem in je poznana po svoji lojalnosti in pripadnosti. Poleg navijačev, ki so opravili dolgo potovanje na ameriško celino, je prisotna tudi močna diaspora, ki velja za posebej domoljubno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
sp 2026

Prve točke mundiala za Češko in Južno Afriko

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
18. 06. 2026 20.43
Dajmo Bosna!!
Odgovori
0 0
sprint
18. 06. 2026 20.40
Vau, BiH VS Squiptaria... Muško...
Odgovori
0 0
mackon08
18. 06. 2026 20.39
Upam da Bosna premaga Šiptare.
Odgovori
+1
1 0
Malo_sutra
18. 06. 2026 20.23
Ja ful razlika ce je dzeko noter, se tezje je ostalim ker tecejo se zanjega.
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+2
4 2
nikolinormalen
18. 06. 2026 19.51
Kako zelo jim privoščim zmago. Tudi včeraj Hrvatom, a se žal ni izšlo.
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+1
5 4
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