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SP 2026

Bosanski delirij onkraj luže: v Kanadi se obeta 30 tisoč navijačev BiH

Toronto, 11. 06. 2026 19.49 pred 15 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Bosanski navijači

Bosna in Hercegovina je opravila z zadnjimi pripravami pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva. Zmaji bodo v soboto zvečer po našem času odigrali uvodno tekmo proti Kanadi. Kljub temu da se bo srečanje odvilo v Torontu, se Bosni pripisuje vloga domače ekipe. Onkraj Atlantika namreč pričakujejo bosansko invazijo, ki naj bi štela kar 30.000 navijačev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred začetkom mundiala so prizori bosanskih navijačev že prevzeli družbena omrežja. Na pripravljalni tekmi v St. Louisu proti Panami je večtisočglava bosanska množica skupaj prepevala pesem legendarnega pevca Halida Bešlića in že pred uvodnim srečanjem proti Kanadi poskrbela za simpatije številnih nevtralnih nogometnih privržencev.

Prvi dvoboj bodo zmaji odigrali v Torontu prav proti gostiteljici Kanadi. Zaradi termina, ki je prijazen za navijače, ki bodo ostali v domovini, se obeta velika gledanost ljudi pred televizijskimi sprejemniki. Prav tako pa bodo imeli varovanci Sergeja Barbareza zelo bučno podporo tudi onkraj Atlantika. Po poročanju bosanskih medijev si lahko zmaji v Kanadi obetajo kar 30 tisoč vročekrvnih navijačev. Poleg očitne prisotnosti bosanske diaspore, ki je posebej močna v ZDA in Kanadi, bo Atlantik prečkalo tudi veliko članov reprezentančne navijaške skupine, tako imenovani fanatiki. V primeru uspeha v dokaj izenačeni skupini B, kjer jih poleg gostiteljice čakata še Švica in Katar, bi se Bosanci lahko prvič v zgodovini prebili v izločilne boje mundiala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI1

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sencina
11. 06. 2026 20.04
Veliko uspeha jim zelim.Pa hrvatom tud.
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