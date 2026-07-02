Bosna pokazala premalo, da bi ogrozila ZDA

Bosanski selektor Sergej Barbarez se je odločil za sistem s tremi osrednjimi branilci, ki je bil za razliko od vseh treh tekem v skupinskem delu precej bolj obrambno naravnan. Kljub temu je Bosna prva na tekmi zapretila, ko je neposredno iz kota nevarno meril Kerim Alajbegović, Matthew Freese pa se je moral zelo potruditi, da je ostalo pri 0:0.
Nato pa so Američani hitro prevzeli vajeti igre v svoje noge in z visokim pokrivanjem spravljali Bosno v velike težave. Poznalo se je, da reprezentanca BiH zaradi branjena na sredini igrišča preprosto nima dovolj mož, da bi parirala poletnim Američanom, ki so v 45. minuti vendarle kronali terensko premoč.
Vratar Nikola Vasilj je neposrečeno degažiral na sredino igrišča, Američani so hitro prišli do posesti in žogo spravili pred bosanska vrata, kjer je z veliko mero sreče zadel Folarin Balogun. V ZDA rojeni napadalec, ki je sicer odraščal v Angliji, bi lahko v sodniškem dodatku zadel še enkrat, vendar mu je veselje preprečila prečka.
Po le nekaj minutah nadaljevanja se je Barbarez odločil za trojno zamenjavo, Esmir Bajraktarević in Ermin Mahmić sta takoj poživila igro, vendar je bila BiH še naprej brez pravih priložnosti.
Upanje pa je "zmajem" vrnil kar strelec prvega gola Balogun, ki je nespretno pohodil Tarika Muharemovića. Glavni sodnik je njegov vložek najprej spregledal, saj mu ni pokazal niti rumenega kartona, a si je premislil po posredovanju VAR-a in strelcu treh golov na tem prvenstvu pokazal neposredni rdeči karton.
Sledile so minute, ko je Bosna v številčni premoči narekovala ritem igre, vendar je bila še naprej brez pravih priložnosti. Kazen je prišla v 82. minuti, ko je Malik Tillman sijajno zadel s prostega strela za 2:0 in potrditev uvrstitve v osmino finala. Tam se bodo Američani srečali z Belgijci.
Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:
ZDA – BiH 2:0 (1:0)
Balogun 45., Tillman 82.
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