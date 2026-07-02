Bosna pokazala premalo, da bi ogrozila ZDA

Bosanski selektor Sergej Barbarez se je odločil za sistem s tremi osrednjimi branilci, ki je bil za razliko od vseh treh tekem v skupinskem delu precej bolj obrambno naravnan. Kljub temu je Bosna prva na tekmi zapretila, ko je neposredno iz kota nevarno meril Kerim Alajbegović, Matthew Freese pa se je moral zelo potruditi, da je ostalo pri 0:0.

Nato pa so Američani hitro prevzeli vajeti igre v svoje noge in z visokim pokrivanjem spravljali Bosno v velike težave. Poznalo se je, da reprezentanca BiH zaradi branjena na sredini igrišča preprosto nima dovolj mož, da bi parirala poletnim Američanom, ki so v 45. minuti vendarle kronali terensko premoč.

Vratar Nikola Vasilj je neposrečeno degažiral na sredino igrišča, Američani so hitro prišli do posesti in žogo spravili pred bosanska vrata, kjer je z veliko mero sreče zadel Folarin Balogun. V ZDA rojeni napadalec, ki je sicer odraščal v Angliji, bi lahko v sodniškem dodatku zadel še enkrat, vendar mu je veselje preprečila prečka.