Brazilija deklasirala Škotsko, Maroko le trl borbeni Haiti

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Za Brazilce, za ketere se je v postavo vrnil Neymar, je bil v ospredju Vinicius Junior. Napadalec Reala iz Madrida je neodločno škotsko obrambo najprej kaznoval v sedmi minuti.

V 22. je nato bil blizu drugega zadetka, žoga je bila že v golu, a so sodniki gol razveljavili, naposled pa je vendarle dosegel svoj drugi zadetek tik pred polčasom.

Vinicius Junior FOTO: AP

Končni izid je v 60. minuti postavil soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu Matheus Cunha. V postavo Brazilije se je po poškodbi vrnil Neymar. Škotska je po visokem porazu osvojila tretje mesto v skupini, a je njeno napredovanje s tremi točkami in gol razliko -3 manj verjetno.

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Haiti se domov vrača brez osvojene točke, a s prvima zadetkoma na mundialu v 52 letih. Haiti je v dvoboju z Marokom presenetljivo povedel v 10. minuti, ko je vratarja Maroka Yassina Bounouja uspešno preigral Lenny Joseph. Gol je sicer nato bil zapisan kot avtogol Bounouja. V 39. minuti je izid poravnal Achraf Hakimi, nakar je Haiti znova povedel zgolj štiri minute kasneje z golom Wilsona Isidorja. A Maroko je znova izenačil tik pred polčasom, ko je zadel Ismael Saibari.

Reprezentanca iz Severne Afrike je nato v drugem polčasu izpeljala popolni preobrat. V 78. minuti je po kotu zadel Soufiane Rahimi, v 89. pa je končni izid postavil Gessime Yassine. Izida, skupina C:

Škotska - Brazilija 0:3 (0:2)

Vinicius Junior 7., 45., Cunha 60.



Maroko - Haiti 4:2 (2:2)

Hakimi 39., Saibari 45., Rahimi 78., Jasine 89.; Bono 10./ag, Isidor 43.