Brazilija deklasirala Škotsko, Maroko le trl borbeni Haiti

Za Brazilce, za ketere se je v postavo vrnil Neymar, je bil v ospredju Vinicius Junior. Napadalec Reala iz Madrida je neodločno škotsko obrambo najprej kaznoval v sedmi minuti.
V 22. je nato bil blizu drugega zadetka, žoga je bila že v golu, a so sodniki gol razveljavili, naposled pa je vendarle dosegel svoj drugi zadetek tik pred polčasom.
Končni izid je v 60. minuti postavil soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu Matheus Cunha. V postavo Brazilije se je po poškodbi vrnil Neymar. Škotska je po visokem porazu osvojila tretje mesto v skupini, a je njeno napredovanje s tremi točkami in gol razliko -3 manj verjetno.
Haiti se domov vrača brez osvojene točke, a s prvima zadetkoma na mundialu v 52 letih. Haiti je v dvoboju z Marokom presenetljivo povedel v 10. minuti, ko je vratarja Maroka Yassina Bounouja uspešno preigral Lenny Joseph. Gol je sicer nato bil zapisan kot avtogol Bounouja. V 39. minuti je izid poravnal Achraf Hakimi, nakar je Haiti znova povedel zgolj štiri minute kasneje z golom Wilsona Isidorja. A Maroko je znova izenačil tik pred polčasom, ko je zadel Ismael Saibari.
Reprezentanca iz Severne Afrike je nato v drugem polčasu izpeljala popolni preobrat. V 78. minuti je po kotu zadel Soufiane Rahimi, v 89. pa je končni izid postavil Gessime Yassine.
Izida, skupina C:
Škotska - Brazilija 0:3 (0:2)
Vinicius Junior 7., 45., Cunha 60.
Maroko - Haiti 4:2 (2:2)
Hakimi 39., Saibari 45., Rahimi 78., Jasine 89.; Bono 10./ag, Isidor 43.
Izraz 'mundial' izvira iz španske besede za 'svetovni' in se v nogometnem žargonu uporablja kot sinonim za svetovno prvenstvo v nogometu. To je eden najbolj gledanih in prestižnih športnih dogodkov na svetu, ki ga vsaka štiri leta organizira Mednarodna nogometna zveza (FIFA). Na njem sodelujejo najboljše reprezentance iz vseh celin, ki se potegujejo za naslov svetovnega prvaka, kar turnirju daje izjemen kulturni in športni pomen.
Avtogol je situacija, v kateri igralec nehote doseže zadetek v lastna vrata, namesto v vrata nasprotne ekipe. Čeprav se v statistiki pripiše kot dosežen zadetek za nasprotno moštvo, se v uradnih zapisnikih praviloma ne pripiše nobenemu specifičnemu strelcu nasprotne ekipe, temveč se označi kot avtogol. To je pogosto posledica nesrečnega odbitka žoge, napake vratarja ali obrambnega igralca pri poskusu izbijanja žoge.
Gol razlika je matematični izračun, ki se uporablja za razvrščanje ekip na lestvici, kadar imata dve ali več ekip enako število točk. Izračuna se tako, da se od števila doseženih golov odšteje število prejetih golov. Če je gol razlika enaka, se kot naslednji kriterij pogosto upošteva skupno število doseženih golov, šele nato pa medsebojni dvoboji. Ta sistem zagotavlja, da je napredovanje ekip v izločilne boje odvisno od njihove učinkovitosti skozi celoten skupinski del.
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