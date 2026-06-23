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SP 2026

Bridek konec borbene Jordanije s slovenskim pridihom

San Francisco, 23. 06. 2026 07.30 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Alžirija - Jordanija

Reprezentanca Alžirije je v San Franciscu na tekmi drugega kroga svetovnega prvenstva v nogometu premagala Jordanijo z 2:1. Posledično si je prvo mesto v skupini J že zagotovila Argentina, ki je v ponedeljek ugnala Avstrijo z 2:0. Dvoboj v San Franciscu je sodila slovenska trojica na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčićem.

Slovenska sodniška trojka na tekmi Alžirija - Jordanija
Slovenska sodniška trojka na tekmi Alžirija - Jordanija
FOTO: AP

Izkušeni Slavko Vinčić je na letošnjem svetovnem prvenstvu že sodil obračun med Brazilijo in Marokom v prvem krogu skupinskega dela. Tokrat je bil mož v črnem na pomembnem obračunu za podaljšanje upov na izločilne boje tako za Alžirijo kot Jordanijo.

Jordanija je v prvem krogu izgubila proti Avstriji (1:3), Alžirci pa so po hat-tricku Lionela Messija ostali praznih rok proti Argentini (0:3). Dvoboj v San Franciscu so bolje začeli azijski predstavniki in povedli po golu Nizarja Al Rašdana v 36. minuti. Predvsem v drugem delu so Alžirci močno pritisnili, zadeli pa po kotih.

Slavje Alžircev po drugem zadetku proti Jordaniji
Slavje Alžircev po drugem zadetku proti Jordaniji
FOTO: AP

Izenačili so v 69. minuti, ko je bil najvišji rezervist Nadir Benbouali in z glavo premagal Jazida Abulailo. Tudi 13 minut kasneje je bil za Jordanijo usoden kot. Žoga se je po podaji v sredino srečno odbila do Amina Gouirija, ki jo je pospravil v mrežo za 2:1. Tudi pregled posnetka v sobi za VAR je potrdil oceno slovenskih sodnikov na zelenici.

Alžirija je tako prišla do prve zmage na SP po letu 2014, ko je prav tako v drugem krogu skupinskega dela premagala Južno Korejo s 4:2. Jordanija je debitantka na mundialih. Argentina, ki si je že zagotovila prvo mesto, ima na vrhu skupine J šest točk, sledita Avstrija in Alžirija s po tremi, Jordanija je na dnu z ničlo.

V zadnjem krogu skupinskega dela bosta v nedeljo zgodaj zjutraj v tej skupini še tekmi Jordanija - Argentina in Alžirija - Avstrija.

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skupina j alžirija jordanija slavko vinčić

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