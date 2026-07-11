Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Hvalospevi španskih medijev: 'Če vse drugo odpove, je tu vedno sveti Merino'

New York, 11. 07. 2026 07.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Merino

Veliki joker španske nogometne furije Mikel Merino je spet udaril v najbolj primernem trenutku. Še drugič zapored je 30-letni rezervist, sicer nogometaš londonskega Arsenala, z odločilnim golom svojo reprezentanco popeljal v naslednji krog mundiala. Španci se bodo v polfinalu zoperstavili visokoletečim Francozom, mediji s Pirenejskega polotoka pa so prepričani, da bo to "finale pred finalom".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španija je dosegla peto zmago na letošnjem turnirju. Po neodločenem izidu z Zelenortskimi otoki je bila v skupinskem delu boljša od Savdske Arabije s 4:0 in Urugvaja z 1:0, v šestnajstini finala je ugnala Avstrijo s 3:0, v osmini finala pa še Portugalsko z 1:0.

Preberi še 'Zlata rezerva' Merino Španiji znova prinesel napredovanje

Španija se je tretjič prebila v polfinale. Na mundialu v Južni Afriki 2010 se je po polfinalni zmagi proti Nemčiji nato veselila še svojega edinega naslova po zmagoslavju proti Nizozemski, med štiri pa se je uvrstila tudi v Braziliji 1950.

Če vse drugo odpove, je tu vedno "sveti Merino", so zapisali pri Mundu Deportivu. Dve minuti po vstopu v igro s klopi je ta nogometaš Arsenala v 88. minuti dosegel zmagoviti gol proti Belgiji in bil kot v osmini finala proti Portugalski spet mož odločitve.

Statistika polfinalnega obračuna med Španijo in Belgijo
Statistika polfinalnega obračuna med Španijo in Belgijo
FOTO: Sofascore.com

"Neverjetno je, da lahko spet pomagam ekipi," je po tekmi dejal Merino. "Verjamem v določena naključja, a mislim, da to ni naključje. Če mi je uspelo doseči tri gole v tako odločilnih trenutkih, je to zato, ker se posebej pripravljam na takšne situacije."

"Španija je imela znova srečo, saj je v ključnem trenutku zablestel 'sveti Merino' in ekipi zagotovil mesto v polfinalu," so zapisali pri Mundu Deportivu.

Nesrečna poškodba Thibauta Courtoisa, ki je zaznamovala srečanje
Nesrečna poškodba Thibauta Courtoisa, ki je zaznamovala srečanje
FOTO: AP

Pri Marci so zapisali, da je poškodba belgijskega vratarja Thibauta Courtoisa, ki je v 71. minuti v solzah zapustil igrišče, odprla pot španskemu zmagoslavju na svetovnem prvenstvu leta 2026. 

Preberi še Mbappe spisal zgodovino in pomiril navijače: Gleženj bo za polfinale nared

"Španska reprezentanca se je uvrstila v polfinale in tako nadaljuje pot, ki spominja na njen nastop na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010."

"Dve minuti Merina sta prinesli odločilno razliko. Težko prigarana zmaga za la rojo, ki se je zdaj uvrstila med najboljše štiri ekipe turnirja in se bo za mesto v finalu pomerila s Francijo," je dodal AS.

Preberi še 'Obračun s Francijo? Dvoboj najboljših na tem SP. Vsi čakajo na to tekmo'

Tudi pri El Paisu so častili strelca zmagovitega gola: "Z novo mojstrovino je Merino popeljal Španijo v polfinale proti Franciji."

Razlagalnik

Izraz 'mundial' je španska beseda za svetovno prvenstvo, ki se v nogometnem svetu najpogosteje uporablja za poimenovanje svetovnega prvenstva v nogometu pod okriljem FIFA. Gre za mednarodno tekmovanje, ki se odvija vsaka štiri leta in združuje najboljše reprezentance z vseh celin, da se pomerijo za naslov svetovnega prvaka.

Vzdevek 'La Roja', kar v prevodu pomeni 'rdeča', se nanaša na prepoznavno barvo dresov španske nogometne reprezentance. Ta vzdevek se je v mednarodnem prostoru uveljavil predvsem v začetku 21. stoletja, ko je ekipa dosegla svoje največje uspehe, in je postal sinonim za španski nogometni slog ter nacionalni ponos.

El Pais je eden izmed najbolj vplivnih in branih španskih dnevnih časopisov s sedežem v Madridu. Ustanovljen je bil leta 1976, kmalu po koncu frankističnega režima, in velja za pomemben medij, ki pokriva širok spekter tem, od politike in gospodarstva do kulture in športa, pri čemer ohranja visoke novinarske standarde.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet mundial sp španija

'Obračun s Francijo? Dvoboj najboljših na tem SP. Vsi čakajo na to tekmo'

24ur.com Marquez: Naslednjo sezono me zanima le boj za naslov prvaka
24ur.com Xavi: Še zmeraj smo v igri za tri najpomembnejše trofeje
24ur.com Španski junak: 'Presrečen sem, imamo reprezentanco za največje stvari'
24ur.com Enrique: Naš edini cilj je zmaga
24ur.com 'Ne glede na to, ali igra dobro ali ne, Španija na koncu zmaga'
24ur.com Sanchez: Želim si ostati, toda čakam na odgovore uprave
24ur.com So Enriqueju šteti dnevi? Španski mediji že ponujajo morebitne naslednike
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Opozorilo staršem: Izogibajte se izbiri modrih kopalk!
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
zadovoljna
Portal
Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Znana Slovenka se je razveselila sina in mu nadela čudovito ime
Znana Slovenka se je razveselila sina in mu nadela čudovito ime
vizita
Portal
Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
cekin
Portal
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
moskisvet
Portal
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
dominvrt
Portal
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
okusno
Portal
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804