Hvalospevi španskih medijev: 'Če vse drugo odpove, je tu vedno sveti Merino'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Španija je dosegla peto zmago na letošnjem turnirju. Po neodločenem izidu z Zelenortskimi otoki je bila v skupinskem delu boljša od Savdske Arabije s 4:0 in Urugvaja z 1:0, v šestnajstini finala je ugnala Avstrijo s 3:0, v osmini finala pa še Portugalsko z 1:0.

Španija se je tretjič prebila v polfinale. Na mundialu v Južni Afriki 2010 se je po polfinalni zmagi proti Nemčiji nato veselila še svojega edinega naslova po zmagoslavju proti Nizozemski, med štiri pa se je uvrstila tudi v Braziliji 1950.

Če vse drugo odpove, je tu vedno "sveti Merino", so zapisali pri Mundu Deportivu. Dve minuti po vstopu v igro s klopi je ta nogometaš Arsenala v 88. minuti dosegel zmagoviti gol proti Belgiji in bil kot v osmini finala proti Portugalski spet mož odločitve.

Statistika polfinalnega obračuna med Španijo in Belgijo FOTO: Sofascore.com

"Neverjetno je, da lahko spet pomagam ekipi," je po tekmi dejal Merino. "Verjamem v določena naključja, a mislim, da to ni naključje. Če mi je uspelo doseči tri gole v tako odločilnih trenutkih, je to zato, ker se posebej pripravljam na takšne situacije."

"Španija je imela znova srečo, saj je v ključnem trenutku zablestel 'sveti Merino' in ekipi zagotovil mesto v polfinalu," so zapisali pri Mundu Deportivu.

Nesrečna poškodba Thibauta Courtoisa, ki je zaznamovala srečanje FOTO: AP

Pri Marci so zapisali, da je poškodba belgijskega vratarja Thibauta Courtoisa, ki je v 71. minuti v solzah zapustil igrišče, odprla pot španskemu zmagoslavju na svetovnem prvenstvu leta 2026.

"Španska reprezentanca se je uvrstila v polfinale in tako nadaljuje pot, ki spominja na njen nastop na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010."

"Dve minuti Merina sta prinesli odločilno razliko. Težko prigarana zmaga za la rojo, ki se je zdaj uvrstila med najboljše štiri ekipe turnirja in se bo za mesto v finalu pomerila s Francijo," je dodal AS.

Tudi pri El Paisu so častili strelca zmagovitega gola: "Z novo mojstrovino je Merino popeljal Španijo v polfinale proti Franciji."