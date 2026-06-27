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'Infantino je obljubljal marsikaj, a Fifa ni storila ničesar'

Seattle, 27. 06. 2026 13.06 pred 38 minutami 3 min branja 5

Avtor:
Jakob Batič
Gianni Infantino

Nogometaše Irana so milimetri ločili od zmage nad Egiptom in napredovanja v izločilne boje. Po remiju (1:1) zdaj kot tretjeuvrščena ekipa skupine G čakajo na razplet zadnjega dne skupinskega dela, a je bolj verjetno, da bodo ostali brez napredovanja. Kapetan reprezentance je nekaj ostrih puščic namenil Fifi in njenemu predsedniku Gianniju Infantinu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

O preprekah, ki so jih zaradi politično-vojaškega spora morali premostiti iranski nogometaši, smo že večkrat poročali.

Kljub temu da je bil njihov čas v ZDA omejen in so morali trening center prestaviti v Mehiko, so uspeli prikazati solidne predstave. V skupinskem delu so trikrat remizirali, nazadnje z Egiptom, ko so v izdihljajih tekme celo zadeli za zmago, a je posredoval VAR in zadetek razveljavil zaradi minimalnega prepovedanega položaja, nato pa so stresli še okvir egiptovskih vrat.

Ramin Rezaeian je bil razglašen za igralca tekme, njegov izraz pa pove vse o razočaranju iranskih nogometašev:

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Bili smo povsem zatirani, za nameček pa nas je zapustila še sreča. A ne glede na razplet sem izjemno ponosen na svoje nogometaše," je po zadnji tekmi skupinskega dela povedal selektor Amir Ghalenoei.

Iran je na tem prvenstvu res spremljala smola. Spomnimo na obračun z Belgijo, ko je Mehdi Taremi zadel po sijajni kombinaciji iz prostega strela, vendar je bil prav tako za nekaj centimetrov v prepovedanem položaju.

"Zahvaljujoč nogometašem se je v iransko reprezentanco zaljubil ves svet," je nadaljeval Ghalenoei. "Vsi si želijo, da bi le prišli do napredovanja. Upam, da bo z nami tudi Bog."

Selektor Amir Ghalenoei še vedno upa, da se bo Iranu nasmehnila sreča.
Selektor Amir Ghalenoei še vedno upa, da se bo Iranu nasmehnila sreča.
FOTO: Profimedia

Na lestvici tretjeuvrščenih reprezentanc je Iran trenutno na šestem mestu, najboljših osem bo napredovalo v izločilne boje. Vendar imajo Hrvaška, Alžirija in Kongo, ki so trenutno za Iranom, pred seboj še eno tekmo, zato usoda Irana še ni povsem jasna.

"Za razliko od drugih ekip se tukaj nismo mogli niti malo sprostiti. V Tijuani (kjer imajo trening center) nismo videli niti ene ulice. Premikamo se samo na relaciji letališče–hotel. Igralci bodo dobili prost dan, potem pa bomo molili, da se nam končno nasmehne sreča in se uvrstimo dalje," je po tekmi z Egiptom še povedal iranski selektor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Infantino obljubljal marsikaj, storil ni ničesar

Kapetan in obenem prvi zvezdnik Mehdi Taremi pa je nekaj ostrih puščic usmeril proti krovni nogometni organizaciji. "To je katastrofalno svetovno prvenstvo. Kot profesionalci v takih pogojih enostavno ne moremo igrati. To ni niti prav niti pošteno. Če si Fifa misli, da je, je to njihov problem. Kdo naj bi rešil te težave, Fifa, morda ZDA?" si je vprašanje, na katero ne bo dobil odgovora, zastavil napadalec Olympiacosa.

"Gianni Infantino je prišel v našo garderobo po tekmi z Novo Zelandijo in obljubil, da bo rešil vse težave, a v resnici Fifa ni naredila ničesar," je Taremi nadalje opozoril na dvoličnost širokoustneža na čelu Fife.

"Boriti se moramo proti čisto vsemu. Ne smemo ostati v državi. Vsakič, ko vstopimo, nas temeljito pregledajo, kot da bi šlo za begunce. Zdaj ne moremo ostati v Seattlu, temveč se moramo vrniti v Tijuano. Naredili so vse, da bi nas izločili. Iz naše perspektive ni dvoma, želijo si, da bi izpadli," je pred novinarji zaključil vidno potrti Taremi.

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KOMENTARJI5

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Anion6anion
27. 06. 2026 13.33
Infantino je največji koruptivni športni funkcionar.
Odgovori
+0
1 1
jankoslo
27. 06. 2026 13.30
Verjetnejši scenarij da ne gredo naprej? Za ta scenarij e-stave ponujajo kvoto 4.42, statistični modeli pa dajejo samo 8% možnosti za izpad Irana. Da Iran izpade se morajo poklopiti tri stvari: Kongo zmaga, Hrvaška ne izgubi, Avstrija:Alžirija pa mora biti remi. Sicer povsem možno in mogoče vredno poskusiti za kvoto 4.42, ampak zagotovo je Iran še v dobrem položaju.
Odgovori
+0
1 1
PetindvajsetUR
27. 06. 2026 13.18
Ofsajd? Na zacetku akcije, ko ni imel nobenga vpliva na nic?
Odgovori
-1
1 2
Slovenska pomlad
27. 06. 2026 13.13
Infantino je trumpističnojanšistični prevarant širokega spektra.
Odgovori
+7
9 2
Voly
27. 06. 2026 12.28
Močno upam, da bodo Iranci napredovali! Zame so heroji! Toliko polen, kot jih je pred njihove noge zmetal Trump in seveda Infantino, ni bila deležna še nobena reprezentanca! Bila bi res tragedija, če bi izpadli!
Odgovori
+16
21 5
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