'Infantino je obljubljal marsikaj, a Fifa ni storila ničesar'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

O preprekah, ki so jih zaradi politično-vojaškega spora morali premostiti iranski nogometaši, smo že večkrat poročali. Kljub temu da je bil njihov čas v ZDA omejen in so morali trening center prestaviti v Mehiko, so uspeli prikazati solidne predstave. V skupinskem delu so trikrat remizirali, nazadnje z Egiptom, ko so v izdihljajih tekme celo zadeli za zmago, a je posredoval VAR in zadetek razveljavil zaradi minimalnega prepovedanega položaja, nato pa so stresli še okvir egiptovskih vrat.

Ramin Rezaeian je bil razglašen za igralca tekme, njegov izraz pa pove vse o razočaranju iranskih nogometašev:

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Bili smo povsem zatirani, za nameček pa nas je zapustila še sreča. A ne glede na razplet sem izjemno ponosen na svoje nogometaše," je po zadnji tekmi skupinskega dela povedal selektor Amir Ghalenoei. Iran je na tem prvenstvu res spremljala smola. Spomnimo na obračun z Belgijo, ko je Mehdi Taremi zadel po sijajni kombinaciji iz prostega strela, vendar je bil prav tako za nekaj centimetrov v prepovedanem položaju. "Zahvaljujoč nogometašem se je v iransko reprezentanco zaljubil ves svet," je nadaljeval Ghalenoei. "Vsi si želijo, da bi le prišli do napredovanja. Upam, da bo z nami tudi Bog."

Selektor Amir Ghalenoei še vedno upa, da se bo Iranu nasmehnila sreča. FOTO: Profimedia

Na lestvici tretjeuvrščenih reprezentanc je Iran trenutno na šestem mestu, najboljših osem bo napredovalo v izločilne boje. Vendar imajo Hrvaška, Alžirija in Kongo, ki so trenutno za Iranom, pred seboj še eno tekmo, zato usoda Irana še ni povsem jasna. "Za razliko od drugih ekip se tukaj nismo mogli niti malo sprostiti. V Tijuani (kjer imajo trening center) nismo videli niti ene ulice. Premikamo se samo na relaciji letališče–hotel. Igralci bodo dobili prost dan, potem pa bomo molili, da se nam končno nasmehne sreča in se uvrstimo dalje," je po tekmi z Egiptom še povedal iranski selektor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Infantino obljubljal marsikaj, storil ni ničesar