Človeška poteza angleških zvezdnikov, ki je razveselila novinarja

Tako imenovana mix cona na nogometnih stadionih, kjer novinarji čakajo na izjave igralcev po tekmi, velikokrat postreže s pripetljaji, o katerih se po dolgem in počez govori še dolgo po tem. Po srečanju med Mehiko in Anglijo na kultni Azteci, ki so ga s 3:2 dobili Trije levi , je sedma sila seveda pričakovala novo izjavo, s katero bi lahko poskrbela za porast branosti svojega medija. Ob koncu sta z izredno človeško potezo javnost navdušila angleška zvezdnika Jude Bellingham in Noni Madueke .

Oba angleška zvezdnika sta se, preden sta zapustila območje, namenjeno dajanju izjav, ustavila pri venezuelskem novinarju Manuju Guttierezu, ki so ga ignorirali vsi njuni soigralci. Invalidni novinar je zaman čakal na izjave ostalih angleških reprezentantov, kot prvi pa se je pri njem ustavil Bellingham. Ta je v španščini najprej na kratko pokomentiral tekmo, nato pa znova pokazal svojo človeško veličino, ko je Venezuelčanom poslal "veliko ljubezni in moči" v luči groznih potresov, ki so v minulih tednih prizadeli južnoameriško državo. Izjavo je Guttierezu podal tudi Madueke in še dodatno polepšal njegov dan. Oba nogometaša sta znova dokazala, da najpomembnejša postranska stvar na svetu združuje ljudi in vedno znova pokaže najboljše plati športa.