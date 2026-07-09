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SP 2026

Courtois obračun s Španci enači s tistim pred leti proti Brazilcem

New York, 09. 07. 2026 09.13 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Thibaut Courtois

Belgijska nogometna reprezentanca ima na svetovnem prvenstvu v Kanadi, ZDA in Mehiki nove težave. Krovna zveza RBFA meni, da so pogoji za trening pred četrtfinalom neustrezni, zato je vložila novo pritožbo. Pri mednarodni zvezi Fifi so hitro ukrepali, lastniki igrišča pa so osupli.

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Belgijska reprezentanca še naprej izpostavlja neustrezno obravnavo gostiteljev svetovnega prvenstva Američanov. Po zmagi s 4:1 nad ZDA - tekma je potekala v senci polemik zaradi razveljavitve kazni prepovedi nastopanja za ameriškega napadalca Folarina Baloguna - so Belgijci vložili novo uradno pritožbo. Nacionalna zveza RBFA je sporočila, da vadbeni objekt, ki so jim ga prireditelji sprva dodelili za priprave na četrtfinalno tekmo SP proti Španiji, ni izpolnjeval "minimalnih standardov, potrebnih za naše treninge".

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Krovna mednarodna zveza Fifa se je na pritožbo odzvala tako, da je Belgijcem zdaj dovolila trenirati v objektih kluba Los Angeles Galaxy iz lige MLS, namesto da bi vadili v kampusu univerze Loyola Marymount, kot je bilo sprva predvideno. Univerza, ki se nahaja v kalifornijski metropoli, je nad odločitvijo izrazila začudenje. "Naše igrišče je v odličnem stanju in so ga že uporabljale številne profesionalne športne ekipe - njegova uporaba pa je načrtovana tudi za to poletje," so za Athletic povedali predstavniki univerze.

Thibaut Courtois
Thibaut Courtois
FOTO: AP

Belgijska reprezentanca pred četrtfinalnim obračunom z velikimi favoriti Španci sicer črpa samozavest iz preteklosti. Vratar Thibaut Courtois se je spomnil nepričakovane zmage nad Brazilijo pred osmimi leti (2:1), ko so si Belgijci zagotovili prvi nastop v polfinalu po 32 letih. "Bili so favoriti in morda so imeli več individualne kakovosti," je dejal vratar madridskega Reala in potegnil vzporednice s prihajajočo tekmo. "A menim, da smo zdaj odlična ekipa in da se lahko enakovredno borimo."

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Courtois je izpostavil tudi tesno zmago proti Senegalu v prejšnjem krogu, ko je Belgiji uspelo nadoknaditi zaostanek z 0:2. "To je pokazalo našo sposobnost, da verjamemo vase vse do konca, kar je na svetovnem prvenstvu velika prednost. Najpomembneje je zmagovati. Lepo je sicer igrati dobro, a šteje le zmaga," je še dejal. Španija je sicer edina reprezentanca na tem mundialu, ki še ni prejela gola.

Razlagalnik

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) je mednarodna krovna organizacija za nogomet, futsal in nogomet na mivki, ustanovljena leta 1904 s sedežem v Zürichu. Njena primarna vloga je nadzor nad razvojem nogometa po vsem svetu, organizacija mednarodnih tekmovanj, vključno s svetovnim prvenstvom, ter določanje in spreminjanje pravil nogometne igre, ki veljajo za vse članice.

Major League Soccer (MLS) je najvišja profesionalna nogometna liga v Združenih državah Amerike in Kanadi. Liga je bila ustanovljena leta 1993 kot del zaveze za uspešno organizacijo svetovnega prvenstva leta 1994. Od svojih začetkov je liga močno zrasla in danes vključuje številne klube, ki privabljajo vrhunske mednarodne igralce, s čimer pomembno prispeva k popularizaciji nogometa v Severni Ameriki.

Thibaut Courtois je vrhunski belgijski nogometni vratar, ki velja za enega najboljših na svetu na svojem položaju. Svojo kariero je gradil v velikih evropskih klubih, kot so Chelsea, Atlético Madrid in Real Madrid. Znan je po svoji izjemni višini, hitrih reakcijah in sposobnosti obrambe v ključnih trenutkih tekem, zaradi česar je postal nepogrešljiv član belgijske reprezentance in eden najbolj prepoznavnih obrazov sodobnega nogometa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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NoriSušan
09. 07. 2026 09.31
Mislim da zna Španija vseeno bit malce težji izziv
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