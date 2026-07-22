Cristiano Ronaldo znova 'spljuval' Messija

Cristiano Ronaldo je znova poskrbel za razburjenje javnosti. Ronaldo oziroma oseba z dostopom do njegovega osebnega računa na Instagramu je všečkal videoposnetek španske novinarke Pilar Rodríguez Losantos, v katerem ta ostro kritizira predsednika Fife Giannija Infantina, ki naj bi poskrbel, da na tem svetovnem prvenstvu sodniške odločitve gredo v prid Argentini.
Videoposnetek je nastal pred finalnim obračunom med Argentino, za katero je nastopal največji Ronaldov nogometni tekmec Lionel Messi, in Španijo, ki je domovina omenjene novinarke. "Torej Argentine se sploh ne bojim; bolj se bojim Giannija Infantina. Mislim, da ne bomo igrali proti Argentini, ampak proti celotni Fifi, ki želi svetovno prvenstvo predati Lionelu Messiju," je dejala Losantosova.
Ronaldo ni pojasnil, zakaj se je njegov osebni račun znašel med všečki pod omenjeno objavo. To je še ena na seznamu nebleščečih epizod v njegovi enosmerni primerjavi z Messijem, ki so se začele po tem, ko je Argentinec osvojil svetovno prvenstvo.
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