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SP 2026

Cristiano Ronaldo znova 'spljuval' Messija

Lizbona, 22. 07. 2026 13.00 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
Š.Z.
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo je na svojem profilu na Instagramu všečkal objavo na družbenih omrežjih, v kateri španska novinarka trdi, da so Fifini uradniki poskušali svetovno prvenstvo 2026 predati Lionelu Messiju in Argentini. Posnetek je nastal še pred finalom mundiala.

Skrušeni Cristiano Ronaldo po zadnjem nastopu na svetovnem odru
Skrušeni Cristiano Ronaldo po zadnjem nastopu na svetovnem odru
FOTO: AP

Cristiano Ronaldo je znova poskrbel za razburjenje javnosti. Ronaldo oziroma oseba z dostopom do njegovega osebnega računa na Instagramu je všečkal videoposnetek španske novinarke Pilar Rodríguez Losantos, v katerem ta ostro kritizira predsednika Fife Giannija Infantina, ki naj bi poskrbel, da na tem svetovnem prvenstvu sodniške odločitve gredo v prid Argentini.

Videoposnetek je nastal pred finalnim obračunom med Argentino, za katero je nastopal največji Ronaldov nogometni tekmec Lionel Messi, in Španijo, ki je domovina omenjene novinarke. "Torej Argentine se sploh ne bojim; bolj se bojim Giannija Infantina. Mislim, da ne bomo igrali proti Argentini, ampak proti celotni Fifi, ki želi svetovno prvenstvo predati Lionelu Messiju," je dejala Losantosova.

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Ronaldo ni pojasnil, zakaj se je njegov osebni račun znašel med všečki pod omenjeno objavo. To je še ena na seznamu nebleščečih epizod v njegovi enosmerni primerjavi z Messijem, ki so se začele po tem, ko je Argentinec osvojil svetovno prvenstvo.

Cristiano Ronaldo Leo Messi FIFA Svetovo prvenstvo

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KOMENTARJI18

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mptour
22. 07. 2026 14.36
Večni luzer.
Odgovori
0 0
REAList7
22. 07. 2026 14.32
To, da so FIFA in po njenem navodilu sodniki preferirali argentince in messija ni nobena skrivnost. To je opazil celoten svet. V prid temu dejstvu pa gredo tudi statistični podatki. Argentina je na SP 2022 postavila rekord kar se tiče dosojenih enajstmetrovk v njeno korist. Tako so argentinci imeli na zadnjih dveh SP oziroma na 12 tekmah svetovnih prvenstev kar 8 penalov, kar pomeni 1 penal na 135 minut. Anglija je druga po številu največ izvajanih penalih, in sicer so pri številu 4. Kar pomeni, da so argentinci izvajali 2x več penalov kot druga najvišje uvrščena reprezentanca, kar se tiče izvajanja strelov z bele pike. Naprej, argentinci so na letošnjem SP storili 88 prekrškov in prejeli zgolj 9 rumenih kartonov (in 0 rdečih - v rednem delu tekmovanja), kar pomeni, da so prejeli 1 rumeni karton na vsakih 19,7 storjenih prekrškov. Zopet za primerjavo vzemimo Angleže, ki so prejeli rumeni karton na vsakih 7,7 storjenih prekrškov. Argentinci so torej lahko storili 12 prekrškov več, da so prejeli 1 rumeni karton. Kar se tiče posredovanja VAR-a pa argentinci glede na število spremenjenih odločitev VAR na 100 storjenih prekrškov spadajo med ekipe, ki so imela od VAR-a največ neposredne koristi. Ali je to zgolj naključje ali pa dejansko favoriziranje, pa si naj vsak razlaga sam. Farselonarji bodo seveda na vse možne načine branili messeka in vargentince. Skratka, argentina je izgubila mnogo več kot le finale SP, izgubili so dostojanstvo, izgubil ga je tudi hinavec in podlež messi, ki se je zopet pokazal v tisti pravi luči.
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-2
1 3
mptour
22. 07. 2026 14.37
Sem ti kr minus stisnil, ko sem videl to solato.
Odgovori
0 0
MarkoJur
22. 07. 2026 14.21
Mistiano Pennaldo več kot 500 minut ni nobenega preigral - to je več kot 4 tekme! BIL je dober nogometaš, ampak tale njegov narcizem uničuje ekipo! Malo dostojanstva bi pa lahko premogu...
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+2
4 2
royayers
22. 07. 2026 14.15
Ah, se kar beremo Ronaldove nebuloze. Nikoli ne bo najvecji, niti blizu ne. Top 5 ja, ve pa se, da je Messi goat.
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-1
4 5
mamma
22. 07. 2026 14.26
Messi je pokazal kaksen bedak in kmet je v resnici...sploh ne razume kaj je šport.
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+1
2 1
mentos12
22. 07. 2026 14.35
Boljš da zapreš ti svoj gobec,ker pojma nimaš o čemur kle bevskaš. Tako pa kle kažeš celi javnosti,svoje neumnosti.
Odgovori
0 0
mentos12
22. 07. 2026 14.35
Boljš da zapreš ti svoj gofljo,ker pojma nimaš o čemur kle bevskaš. Tako pa kle kažeš celi javnosti,svoje neumnosti.
Odgovori
0 0
-xxx-
22. 07. 2026 14.13
Hahaj toti penal-do kaj je vse z fifinoi pomocjo osvojil je pozabil.nevoscljiv samovsecnez.
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+5
5 0
Lastniki česarkoli
22. 07. 2026 14.11
Če bi bila Argentina tako kilava da bi bila druga v skupini, bi naletela na Španijo...
Odgovori
+3
3 0
Mukec
22. 07. 2026 14.02
Pessi
Odgovori
-2
1 3
Gašper93
22. 07. 2026 14.02
Argentinci so imeli na zadnjih dveh sp precej lažjo pot do finala kot njihovi nasprotniki v finalu.
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+2
4 2
Lastniki česarkoli
22. 07. 2026 14.10
Ne pa od Portugalske, če bi bili prvi v skupini...pa niso bili
Odgovori
+1
2 1
MarkoJur
22. 07. 2026 14.24
Na vsakem turnirju imajo ene ekipe lažjo pot, ene do četrtfinala, druge pa celo do finala... No, morali so tudi Angleže premagat.
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+1
1 0
Jezna lepookica
22. 07. 2026 13.55
Ronaldo ima prav.
Odgovori
+0
4 4
Martinović
22. 07. 2026 13.50
Dejstvo je, da Messi v finalu ni pokazal popolnoma nič, vsega skupaj je imel 10 dotikov žoge, v glavnem je žogo tudi takoj izgubil. V obrambi ni sodeloval, v bistvu je samo stal na sredini in čakal, da mu Infantino podari tekmo.
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-1
6 7
-xxx-
22. 07. 2026 14.15
Kja star je .enako kot ta portugalec kaj je naredil se majn.al ima portugalska slabo ekipo 🤔😬🤣
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+2
2 0
MarkoJur
22. 07. 2026 14.29
To je napaka selektorja, pa ne samo pri Argentini. Če ti vsakič trije nasprotni igralci obkolijo edini center napada, si kot ekipa pogorel. Veliko krat smo videli, ko je kakšna ekipa brez svojega glavnega zvezdnika igrala veliko boljše....
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0 0
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