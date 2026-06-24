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SP 2026

'Da sta Messi in Mbappe zabila? Ne bi me moglo zanimati manj'

New York, 24. 06. 2026 10.56 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
M.J.
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se je po hudih kritikah po uvodni tekmi mundiala, ko favorizirana Portugalska ni zmagala, moral boriti s številnimi kritikami. Skoraj vsi so ga pošiljali na klop za rezervne igralce pred tekmo z Uzbekistanci, a se je 41-letni veteran pojavil v udarni enajsterici in zablestel z dvema doseženima zadetkoma. Kljub temu je bil po odlični predstavi deležen starih vprašanj o Lionelu Messiju, Kylianu Mbappeju ... Portugalec se vnovič ni prijazno odzval na "provokacijo" mehiškega novinarja ...

Cristiano Ronaldo je tako postal prvi nogometaš, ki je zadel na šestih SP, z 41 leti in 138 dnevi pa drugi najstarejši strelec na mundialih za Kameruncem Rogerjem Millo (42 let, 39 dni).

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S tem zadetkom – sicer 975. v karieri – je postal tudi portugalski rekorder po številu golov na SP, zdaj jih ima 10, enega več od legendarnega Eusebia.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ronaldov gol je bil tudi skupno 137. na 45. tekmi tega SP, s čimer so strelci izboljšali najboljšo znamko v skupinskih delih prvenstev sveta. Prejšnji rekord je bil s SP 2014, ko so nogometaši na 48 tekmah dosegli 136 zadetkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Cristianu Ronaldu je vidno odleglo po doseženih golih proti Uzbekistanu.
Cristianu Ronaldu je vidno odleglo po doseženih golih proti Uzbekistanu.
FOTO: AP

"Vrnil sem se, vrnil sem se," je po tekmi propti azijskemu predstavniku (5:0) dejal Ronaldo. "Lepo je rušiti rekorde, ampak moj cilj je pomagati reprezentanci. Težak, temen teden je za mano. Zdelo se je, kot da sem se že upokojil. Toda zdržal sem kot vedno. Verjamem v trdo delo bolj kot v karkoli drugega. Priznam, bilo je težko, ampak smo nazaj," je bil vesel po zmagi in dveh golih legendarni Portugalec, ki pa je v trenutku spremenil obraz ob nepričakovanem (provokativnem) vprašanju mehiškega novinarja ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Cristiano, tudi Lionel Messi in Kylian Mbappe sta zabila gole!" Ronaldo se je obrnil proti predstavnikom sedme sile ... "Res? Ne bi me moglo zanimati manj. Sploh me ne zanima, kaj počnejo drugi."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI11

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
24. 06. 2026 12.49
Bravo👍😍
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+1
1 0
yugo13
24. 06. 2026 12.48
Še vedno je 5:2 za Messija.
Odgovori
0 0
radar
24. 06. 2026 12.44
Bravo.
Odgovori
+1
1 0
petb
24. 06. 2026 12.29
In to proti Uzbekistanu. Neprecenljivo.
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
24. 06. 2026 12.24
Potem mu pa naj nekdo hitro pove in pojasni, da ima argentinski Messija na kontu že 5 zadetkov. Crknil bo od zavisti.
Odgovori
+2
3 1
televizija2000
24. 06. 2026 12.12
Narcisek prav dobro spremlja druge po moje...
Odgovori
+1
3 2
simc167
24. 06. 2026 11.56
Narcisko🤮🤮🤮🤮
Odgovori
+2
4 2
luckyss.1
24. 06. 2026 11.46
Zakaj je sploh omenjen Mbappe ? On je proti mesiju in Ronaldu NULA.
Odgovori
+6
7 1
NoriSušan
24. 06. 2026 11.21
In potem naj bi on bil bolši človek. Ni v top 5 kaj šele GOAT
Odgovori
+4
9 5
Loptass
24. 06. 2026 11.31
Z naskokom največji zafrustriranec med top igralci nogometa.
Odgovori
+3
8 5
NoriSušan
24. 06. 2026 12.18
zame še 10 let ni več top haha
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+0
1 1
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