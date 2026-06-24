'Da sta Messi in Mbappe zabila? Ne bi me moglo zanimati manj'

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Cristiano Ronaldo AP

Portugalska Sofascore.com

Portugalska - Uzbekistan AP

Portugalska - Uzbekistan AP

Portugalska - Uzbekistan AP

Portugalska - Uzbekistan AP

Portugalska - Uzbekistan AP

Portugalska - Uzbekistan AP















Cristiano Ronaldo je tako postal prvi nogometaš, ki je zadel na šestih SP, z 41 leti in 138 dnevi pa drugi najstarejši strelec na mundialih za Kameruncem Rogerjem Millo (42 let, 39 dni).

S tem zadetkom – sicer 975. v karieri – je postal tudi portugalski rekorder po številu golov na SP, zdaj jih ima 10, enega več od legendarnega Eusebia.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ronaldov gol je bil tudi skupno 137. na 45. tekmi tega SP, s čimer so strelci izboljšali najboljšo znamko v skupinskih delih prvenstev sveta. Prejšnji rekord je bil s SP 2014, ko so nogometaši na 48 tekmah dosegli 136 zadetkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Cristianu Ronaldu je vidno odleglo po doseženih golih proti Uzbekistanu. FOTO: AP

"Vrnil sem se, vrnil sem se," je po tekmi propti azijskemu predstavniku (5:0) dejal Ronaldo. "Lepo je rušiti rekorde, ampak moj cilj je pomagati reprezentanci. Težak, temen teden je za mano. Zdelo se je, kot da sem se že upokojil. Toda zdržal sem kot vedno. Verjamem v trdo delo bolj kot v karkoli drugega. Priznam, bilo je težko, ampak smo nazaj," je bil vesel po zmagi in dveh golih legendarni Portugalec, ki pa je v trenutku spremenil obraz ob nepričakovanem (provokativnem) vprašanju mehiškega novinarja ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Cristiano, tudi Lionel Messi in Kylian Mbappe sta zabila gole!" Ronaldo se je obrnil proti predstavnikom sedme sile ... "Res? Ne bi me moglo zanimati manj. Sploh me ne zanima, kaj počnejo drugi."