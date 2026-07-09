Dalića bo na 'ognjeni' klopi zamenjal Bilić

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Slaven Bilić bo novi selektor hrvaške nogometne reprezentance. Kot poročajohrvaški mediji, naj bi Bilić na selektorskem mestu nasledil Zlatka Dalića in reprezentanco vodil, kot piše net.hr najmanj do evropskega prvenstva leta 2028. Po rezultatih ankete omenjenega medija je bil prav Bilić med bralci najpogosteje omenjen kot najprimernejši Dalićev naslednik.

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O njegovem prevzemu reprezentance se je govorilo že dlje časa, tudi še pred morebitnim Dalićevim odhodom, zato se je Bilić ves čas omenjal kot glavni kandidat za selektorski položaj. Nekdanji hrvaški reprezentant je brez trenerskega angažmaja že dve leti, potem ko je zapustil savdski Al Fateh.

Slaven Bilić in Pep Guardiola FOTO: AP

Kdo je Slaven Bilić?

Slaven Bilić se je rodil 11. septembra 1968 v Splitu. Kot nogometaš je igral na položaju branilca ter pustil pomemben pečat v dresih Hajduka, Karlsruherja, West Hama in Evertona. Za hrvaško reprezentanco je zbral 44 nastopov in dosegel tri zadetke. Bil je tudi pomemben član reprezentance, ki je na svetovnem prvenstvu leta 1998 v Franciji osvojila bronasto medaljo. Trenersko pot je začel leta 2001 pri Hajduku, kjer je že v prvi polni sezoni močno izboljšal podobo moštva in ga popeljal do drugega mesta v hrvaškem prvenstvu.

Njegov vzpon se je nadaljeval leta 2004, ko je prevzel mlado hrvaško reprezentanco do 21 let, dve leti pozneje pa je postal selektor članske izbrane vrste. Na klopi Hrvaške je sedel med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Največji uspeh je dosegel na evropskem prvenstvu leta 2008, kjer se je Hrvaška prebila do četrtfinala.

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V kvalifikacijah za omenjeni turnir je hrvaška reprezentanca dosegla tudi dve odmevni zmagi proti Angliji. V tem obdobju je Bilić v reprezentanco vključil številne nogometaše generacije, ki je pozneje na svetovnem prvenstvu v Rusiji osvojila srebrno medaljo.

Zlatko Dalić je ognjene vodil devet let. FOTO: AP

Zlatko Dalić je reprezentanco prevzel oktobra 2017 kot naslednik Anteja Čačića, ko je bila Hrvaška v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji v negotovem položaju. Za uvrstitev v dodatne kvalifikacije je nujno potrebovala zmago proti Ukrajini v Kijevu. To nalogo je pod vodstvom 59-letnega Dalića Hrvaška uspešno opravila in se nato uvrstila na svetovno prvenstvo, kjer je prišla do finala, v katerem je z 2:4 izgubila proti Franciji.

Na mundialu leta 2022 v Katarju je Dalić, kot še piše net.hr Hrvaško popeljal do bronaste medalje. Ekipo je vodil tudi na dveh evropskih prvenstvih - leta 2021 se je uvrstil v osmino finala, leta 2024 pa izpadel v skupinskem delu - ter na letošnjem prvenstvu v Severni Ameriki, kjer se je nastop Hrvaške končal v šestnajstini finala. Skupno je Dalić Hrvaško vodil na 111 tekmah in zabeležil 57 zmag, 26 neodločenih izidov ter 28 porazov.