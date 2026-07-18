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SP 2026

Pokrivanje Messija 'mož na moža' ne pride v poštev

New York , 18. 07. 2026 10.10 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
J.B.
Lionel Messi je na obračunu z Egiptom zabil izenačujoči gol za 2:2.

Le še dobrih 24 ur in dobili bomo najboljšo reprezentanco na 23. svetovnem prvenstvu. Argentina četrtič ali Španija drugič, se sprašuje svetovna javnost pred obračunom Lionela Messija in Lamina Yamala. Španski selektor Luis de la Fuente pa je že razkril, da argentinskega kapetana ne bodo pokrivali mož na moža.

Luis de la Fuente je Španijo prevzel prvega januarja 2023. Zdaj ga čaka drugi zaporedni finale na velikih tkemovanjih.
Luis de la Fuente je Španijo prevzel prvega januarja 2023. Zdaj ga čaka drugi zaporedni finale na velikih tkemovanjih.
FOTO: Profimedia

Na začetku tisočletja je trenutni španski selektor štiri leta deloval v mladinski ekipi Seville, kjer se je srečal tudi s tedaj prvim draguljem La Masie Lionelom Messijem.

"Najprej smo ga pokrivali mož na moža. Nato je igralec, ki ga je pokrival, dobil rumeni karton, zato sem ga zamenjal, oni pa so nam zabili štiri gole. Tokrat ga ne bomo pokrivali individualno, bomo pa nanj zelo pozorni," je na novinarski konferenci povedal de la Fuente.

Španci so že pred prvenstvom veljali za prve favorite in to doslej povsem upravičili. Še posebej v polfinalu, ko so povsem onemogočili sicer izjemne Francoze. Tudi pred finalom jih stavnice postavljajo v vlogo favorita, a so Argentinci zelo izkušeni, zato jih nikdar ne gre odpisati. "Čaka nas izjemen spektakel. Gre za dve vrhunski reprezentanci s številnimi podobnostmi," je nadaljeval de la Fuente.

Lamine Yamal je na tem prvenstvu dosegel en zadetek in eno asistenco.
Lamine Yamal je na tem prvenstvu dosegel en zadetek in eno asistenco.
FOTO: AP

Če prvi zvezdnik Argentine pri 39 letih še naprej blesti in premika meje mogočega, se na drugi strani zdi, da prvi zvezdnik Španije Lamine Yamal zaenkrat še ni pokazal vsega, kar zna. Bi to utegnila biti prednost furije pred finalom?

"Z njim je vse v redu. Vsi so dobro trenirali. Upajmo, da jutri ne bo nobenih zapletov. Lamine je Lamine, Messi pa je neponovljiv. Je zgled. Njegov odnos, njegovo vedenje, neverjetno je, da to počne pri teh letih na svetovnem prvenstvu," je oba zvezdnika primerjal španski selektor.

Se bodo Španci veselili novega naslova?
Se bodo Španci veselili novega naslova?
FOTO: AP

Pod njegovim vodstvom Španija morda ne igra najbolj všečnega nogometa, vendar v njeni igri vse deluje kot po učbeniku. Španci bi lahko drugič v svoji zgodovini evropskemu naslovu dodali še svetovnega.

"Trik je v tem, da delaš, delaš in še enkrat delaš. Pa se tudi takrat stvari včasih ne izidejo. Ko se ne, moraš nadaljevati z delom in se obdati z dobrimi ljudmi – dobrimi igralci in kakovostnim strokovnim štabom," je o razlogih za prerojeno furijo v zadnjem obdobju še povedal de la Fuente.

Pokal je samo eden. Zmagovalcev je veliko več.

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KOMENTARJI4

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Lastniki česarkoli
18. 07. 2026 11.35
Jaz bom vsekakor navijal za moštvo , ki ima kapetana s španskim državljanstvom
Odgovori
0 0
apodgra
18. 07. 2026 11.20
Slaba statistika Yamala , en gol in ena asistenca . To ne bo borba Messia proti Yamalu. Če bi o končnem rezultatu odločala kvaliteta med tema igralcema , potem bi zagotovo zmagala Argentina. Yamal se nikakor ne more primerjati z Messijem.
Odgovori
+2
2 0
yanay
18. 07. 2026 10.31
Za koga boste navijali jutri v finalu, kjer se bosta pomerili reprezentanci Španije in Argentine? Jaz bom za Vinčiča!
Odgovori
+0
1 1
štajerc65
18. 07. 2026 11.07
Jaz tudi za Vinčiča, pa za najboljšo EVROPSKO reprezentanco. Argentina se malo slepa se mi zdi zadnjih nekaj tekem.
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-3
0 3
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