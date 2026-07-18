Pokrivanje Messija 'mož na moža' ne pride v poštev

Na začetku tisočletja je trenutni španski selektor štiri leta deloval v mladinski ekipi Seville, kjer se je srečal tudi s tedaj prvim draguljem La Masie Lionelom Messijem.
"Najprej smo ga pokrivali mož na moža. Nato je igralec, ki ga je pokrival, dobil rumeni karton, zato sem ga zamenjal, oni pa so nam zabili štiri gole. Tokrat ga ne bomo pokrivali individualno, bomo pa nanj zelo pozorni," je na novinarski konferenci povedal de la Fuente.
Španci so že pred prvenstvom veljali za prve favorite in to doslej povsem upravičili. Še posebej v polfinalu, ko so povsem onemogočili sicer izjemne Francoze. Tudi pred finalom jih stavnice postavljajo v vlogo favorita, a so Argentinci zelo izkušeni, zato jih nikdar ne gre odpisati. "Čaka nas izjemen spektakel. Gre za dve vrhunski reprezentanci s številnimi podobnostmi," je nadaljeval de la Fuente.
Če prvi zvezdnik Argentine pri 39 letih še naprej blesti in premika meje mogočega, se na drugi strani zdi, da prvi zvezdnik Španije Lamine Yamal zaenkrat še ni pokazal vsega, kar zna. Bi to utegnila biti prednost furije pred finalom?
"Z njim je vse v redu. Vsi so dobro trenirali. Upajmo, da jutri ne bo nobenih zapletov. Lamine je Lamine, Messi pa je neponovljiv. Je zgled. Njegov odnos, njegovo vedenje, neverjetno je, da to počne pri teh letih na svetovnem prvenstvu," je oba zvezdnika primerjal španski selektor.
Pod njegovim vodstvom Španija morda ne igra najbolj všečnega nogometa, vendar v njeni igri vse deluje kot po učbeniku. Španci bi lahko drugič v svoji zgodovini evropskemu naslovu dodali še svetovnega.
"Trik je v tem, da delaš, delaš in še enkrat delaš. Pa se tudi takrat stvari včasih ne izidejo. Ko se ne, moraš nadaljevati z delom in se obdati z dobrimi ljudmi – dobrimi igralci in kakovostnim strokovnim štabom," je o razlogih za prerojeno furijo v zadnjem obdobju še povedal de la Fuente.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.