Pokrivanje Messija 'mož na moža' ne pride v poštev

Na začetku tisočletja je trenutni španski selektor štiri leta deloval v mladinski ekipi Seville, kjer se je srečal tudi s tedaj prvim draguljem La Masie Lionelom Messijem.

"Najprej smo ga pokrivali mož na moža. Nato je igralec, ki ga je pokrival, dobil rumeni karton, zato sem ga zamenjal, oni pa so nam zabili štiri gole. Tokrat ga ne bomo pokrivali individualno, bomo pa nanj zelo pozorni," je na novinarski konferenci povedal de la Fuente.

Španci so že pred prvenstvom veljali za prve favorite in to doslej povsem upravičili. Še posebej v polfinalu, ko so povsem onemogočili sicer izjemne Francoze. Tudi pred finalom jih stavnice postavljajo v vlogo favorita, a so Argentinci zelo izkušeni, zato jih nikdar ne gre odpisati. "Čaka nas izjemen spektakel. Gre za dve vrhunski reprezentanci s številnimi podobnostmi," je nadaljeval de la Fuente.