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Zgodba se razvija

Nemci so prvi zapretili na gol nasprotnika prek Havertza

Toronto, 20. 06. 2026 22.16 pred 28 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Rok Sušnik
Nemčija - Curacao

V skupini E se med seboj merita reprezentanci, ki sta slavili v prvem krogu. Nemci so v uvodnem krogu dobesedno razbili Curaçao s 7:1, medtem ko je Slonokoščena obala z minimalnim rezultatom slavila proti Ekvadorju. Tisti, ki bo slavil na današnji tekmi, bo po vsej verjetnosti na koncu tudi osvojil prvo mesto v skupini. Trenutni rezultat je 0:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V uvodnem delu srečanja so imeli žogo več v svojih nogah nogometaši Slonokoščene obale. Kljub temu so na vrata nasprotnika prvi na tekmi v 10. minuti zapretili Nemci, ko je strel Kaia Havertza z glavo obranil vratar Yahia Fofana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet sp2026 nemčija Slonokoščena obala

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