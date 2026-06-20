Nemci so prvi zapretili na gol nasprotnika prek Havertza

V skupini E se med seboj merita reprezentanci, ki sta slavili v prvem krogu. Nemci so v uvodnem krogu dobesedno razbili Curaçao s 7:1, medtem ko je Slonokoščena obala z minimalnim rezultatom slavila proti Ekvadorju. Tisti, ki bo slavil na današnji tekmi, bo po vsej verjetnosti na koncu tudi osvojil prvo mesto v skupini. Trenutni rezultat je 0:0.