V uvodnem delu srečanja so imeli žogo več v svojih nogah nogometaši Slonokoščene obale. Kljub temu so na vrata nasprotnika prvi na tekmi v 10. minuti zapretili Nemci, ko je strel Kaia Havertza z glavo obranil vratar Yahia Fofana.
Nemci so prvi zapretili na gol nasprotnika prek Havertza
V skupini E se med seboj merita reprezentanci, ki sta slavili v prvem krogu. Nemci so v uvodnem krogu dobesedno razbili Curaçao s 7:1, medtem ko je Slonokoščena obala z minimalnim rezultatom slavila proti Ekvadorju. Tisti, ki bo slavil na današnji tekmi, bo po vsej verjetnosti na koncu tudi osvojil prvo mesto v skupini. Trenutni rezultat je 0:0.
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