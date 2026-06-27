Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Deschamps po pogrebu matere znova v francoskem taboru

Boston, 27. 06. 2026 18.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Didier Deschamps

Francoska tiskovna agencija AFP je sporočila, da se je selektor Francije Didier Deschamps vrnil v ZDA, potem ko je zaradi smrti matere in posledičnega pogreba v domovini izpustil zadnjo tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva proti Norveški.

"S tabo smo Dider", tako se je glasilo sporočilo podpore francoskih navijačev
"S tabo smo Dider", tako se je glasilo sporočilo podpore francoskih navijačev
FOTO: Profimedia

Didier Deschamps, ki se bo po prvenstvu poslovil od francoskega stolčka, je ekipo zapustil v torek, v petek pa se je v domovini udeležil pogreba svoje matere. V soboto bo dan po prepričljivi zmagi proti Norveški s 4:1 že vodil trening reprezentance na kampusu univerze Bentley v Walthamu. Petkov obračun je s klopi vodil Deschampsov pomočnik Guy Stephan.

"Do Didierja gojim močna čustva. Zelo smo veseli, da se tako hitro vrača. Igralci so storili, kar je bilo potrebno, četudi so bili zelo prizadeti ob novici o smrti njegove matere," je po tekmi, na kateri si je Francija zagotovila prvo mesto v skupini I, dejal Stephan. "Pred tekmo smo se slišali s selektorjem, ki je igralcem povedal, da vse skupaj obžaluje, ampak mora odpotovati v domovino. Seveda so igralci glede na tesno stkane vezi s selektorjem želeli zanj na tekmi storiti nekaj dobrega," je še dejal pomočnik francoskega selektorja. Francija bo prvenstvo nadaljevala v torek v New Yorku, ko se bo v šestnajstini finala pomerila proti Švedski.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
sp 2026 didier deschamps pogreb mati selektor francija

Hrvaška navijaška mrzlica v Filadelfiji pred odločilno tekmo z Gano

24ur.com Smrt matere oddaljila francoskega selektorja od reprezentance
24ur.com Deschamps na klopi Francije do leta 2026
24ur.com Deschamps ne bo iskal zamenjave za poškodovanega Benzemaja
24ur.com Zidane bo moral še počakati: Deschamps ostaja na francoski klopi
24ur.com Francija bo po 14 letih dobila novega selektorja
24ur.com Deschamps: Prišli smo tik pod vrh gore, a smo se morali obrniti
24ur.com Veliko priznanja za Deschampsa: sam se bo odločil, ali bo ostal selektor
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Rakci so prijetni otroci, ki znajo biti hkrati trmasti in umirjeni
Rakci so prijetni otroci, ki znajo biti hkrati trmasti in umirjeni
Vse, kar morate vedeti o nakupu sončnih očal za otroke
Vse, kar morate vedeti o nakupu sončnih očal za otroke
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
zadovoljna
Portal
Našli pisma, ki razkrivajo manj znano plat princese Diane
Strokovnjakinja razkriva, kakšno pedikuro bomo nosile to poletje
Strokovnjakinja razkriva, kakšno pedikuro bomo nosile to poletje
To je eden najboljših načinov za kurjenje kalorij poleti
To je eden najboljših načinov za kurjenje kalorij poleti
5 napak, ki nas še bolj pregrejejo
5 napak, ki nas še bolj pregrejejo
vizita
Portal
Čaj iz špargljev: naravni diuretik, ki zmanjšuje odpadke
Ste med ogroženimi? Te skupine naj bodo pri vročini še posebej pozorne
Ste med ogroženimi? Te skupine naj bodo pri vročini še posebej pozorne
Ko demenca ne pomeni le izgube spomina
Ko demenca ne pomeni le izgube spomina
Kako in s čim preprosto do energije brez kave
Kako in s čim preprosto do energije brez kave
cekin
Portal
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Naomi Campbell razkrila šokantno resnico: "Vse je bila prevara!"
Naomi Campbell razkrila šokantno resnico: "Vse je bila prevara!"
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
moskisvet
Portal
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
Brez volje za spolnost? Preverite, ali je kriva služba
Brez volje za spolnost? Preverite, ali je kriva služba
Razkril ključno spremembo, ki mu je pomagala pri izgubi kilogramov
Razkril ključno spremembo, ki mu je pomagala pri izgubi kilogramov
Pozor, ko potujete: nevaren trik žeparjev je spet aktualen
Pozor, ko potujete: nevaren trik žeparjev je spet aktualen
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
okusno
Portal
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763