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Argentinski dirkač Formule 1: Obnašanje Špancev je bilo sramotno

Buenos AIres, 24. 07. 2026 11.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Franco Colapinto in Lionel Messi

Poraz Argentine v finalu svetovnega prvenstva, ki ji ga je zadala reprezentanca Španije, še vedno buri duhove po celotnem športnem svetu. Kot eden zadnjih se je oglasil dirkač Formule 1 Franco Colapinto, ki je dodobra okracal obnašanje španskih privržencev po velikem slavju v New Jerseyju. Argentinec je početje Ibercev označil za sramotno in nesprejemljivo.

Franco Colapinto in Lionel Messi
Franco Colapinto in Lionel Messi
FOTO: Instagram

Argentinci pregovorno veljajo za izredno strasten in čustven narod, ki je seveda nor na nogomet. To je znova potrdila reakcija na zaslužen poraz proti Španiji v finalu mundiala. Od fizičnih konfliktov po zadnjem sodniškem žvižgu do spletne peticije, ki kliče k ponovitvi spektakla brez slovenskega delilca pravice Slavka Vinčića, gavči so poraz sprejeli milo rečeno nedostojanstveno. Zadnji v vrsti ogorčenih privržencev La Scalonete je tekmovalec Formule 1 Franco Colapinto, ki se je močno obregnil ob obnašanje zmagovalcev svetovnega prvenstva.

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V intervjuju za španski Sport je 23-letnik dejal: "V finalu sta igrali dve latinski državi, kar je odličen recept za ogromno čustev. Med sabo se sicer odlično razumemo, a nogomet iz nas potegne toliko strasti, da izgleda, kot da smo v vojni. Lionel Messi je z igranjem pri Barceloni Španiji v nogometnem kontekstu prinesel ogromno. Slišal sem, da so nekateri žgali drese z napisom Messi, to je nedopustno," je svoj čustveni izliv začel Colapinto, ki se je v nadaljevanju obregnil tudi ob domnevno suhoparno navijaško kulturo na Iberskem polotoku.

"Ko gledam poplavo španskih dresov na družbenih omrežjih, sem nekoliko začuden. Pred zmago jih namreč skorajda nisem videval, takšno početje je zame sramotno. Zaslužili so si osvojitev pokala, želel pa bi si, da začnejo delati na svojih navijaških pesmih. Morajo biti malce bolj kreativni, vse obstoječe so namreč izredno dolgočasne in nezanimive. V resnici sploh nimajo pravih pesmi, ki bi jih lahko peli," je še povedal Argentinec, ki nikoli ni skrival svoje ljubezni do nogometa in svojega najljubšega igralca Messija.

Franco Colapinto v dresu Lionela Messija
Franco Colapinto v dresu Lionela Messija
FOTO: Profimedia

Na majski veliki nagradi Formule 1 v Miamiju je Colapinto spoznal svojega otroškega idola, ki za veliko javnosti velja za najboljšega nogometaša vseh časov. Ob privilegiju je na svojem Instagram profilu zapisal: "Eden najlepših tednov mojega življenja. Messi, hvala, ker si me spremljal, si moj največji idol."

Colapinto že danes začenja z novim dirkaškim koncem tedna. Tokrat se bodo tekmovalci kraljice motošporta merili na Madžarskem, kjer jih čaka kultni Hungaroring. Vso dogajanje boste, kot vedno, spremljali na Kanalu A in VOYO.

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